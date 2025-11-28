Suscríbete a
Juan Ramón Biedma: «Para hacer una novela negra con crítica social no es necesaria una trama llena de matanzas»

El escritor sevillano acaba de publicar 'El club de los primogénitos' (Almuzara), Galardón de Novela Letras del Mediterráneo 2025

Juan Ramón Biedma (Sevilla, 1962) es un escritor que se sale de los moldes porque no se ajusta a un género concreto, algo que dejó claro cuando debutó en 2005 en el mundo de la ficción con 'El manuscrito de Dios'. Sus ... historias tienen en común el elemento fantástico, pero también un humor negro que hace que sus novelas cuenten con una personalidad especial y que dejen una huella profunda en sus fieles lectores. Premiado en numerosas ocasiones por una trayectoria impecable en la que destacan obras imprescindibles como 'Crisanta' (2023), recientemente ha publicado 'El club de los primogénitos' (Almuzara), avalada con el Premio de Novela Letras del Mediterráneo 2025. Esta novela negra, que se sale de los cánones habituales del género y que prescinde de ingredientes tan comunes como los crímenes truculentos, parte de una situación surrealista. Beatriz Bernal —que pertenece a dicho club— denuncia el rapto de su hija por parte de su madre, una suerte de curandera que ha dedicado su vida a sanar el mal de ojo. Para localizarla, recurrirá a Navacerrada, una especie de investigador del que se sirven las clases más desfavorecidas del barrio.

