Juan José Amador: «Nos echaban tanto dinero en la gorra que al final me lo creí»

Un chico japonés, en la calle Pureza, se ofendió cuando le pregunté si se dedicaba al flamenco. «Yo soy El Canastero», me dijo. «Así me ha bautizado el maestro Juan José Amador». Uno, después de un tiempo asistiendo a teatros, festivales y otros eventos, tiene ... la sensación de que Juan José ya ha estado ahí. Que siempre va de vuelta. Grabó con Pata Negra, sus primos, el que para muchos fue el mejor álbum del grupo: 'Rock gitano' (1983). Le ha cantado a todos los bailaores: de Manuela Carrasco a Farruco, Israel Galván y Matilde Coral. Hizo sus pinitos en solitario, «aunque no me dediqué a ello. En mi época, hace cuarenta años, con Camarón, El Lebrijano y toda esa generación tan potente era más difícil que hoy. A estas alturas ya no me planteo dar ese paso adelante. Me encanta el baile y considero que ahí está mi gran aportación».

En la Fundación Cristina Heerenanduvo bautizando japoneses durante una época y enseñando a meter palmas y pies en el sitio adecuado. Y ahora, después de tanto, viene con un rapero, Juaninacka, y un pianista, Alejandro Rojas Marcos, al Teatro Alameda el sábado 17 de septiembre a las 23 horas. «Chema Blanco, el director de La Bienal, nos lo propuso. Yo he hecho de todo en mi vida, pero esto no. Y que nadie piense que voy a traicionar a mi cultura. Aquí canto por seguirillas y por bulerías, pero encontrando mi música con el rap, que me fascina y que tiene ese origen humilde y callejero que creo que compartimos. Prometo que suena flamenco. Vengan», explica el de Triana. De niño, con Rafael y Raimundo, exploró los últimos vestigios de la Alameda cantaora. Y allí, a pie de calle, actuaban ellos, menores de edad: «Cantábamos, tocábamos la guitarra, algo que siempre me ha gustado, y pedíamos dinero. En mi casa uno experimenta esto desde muy pequeño, por eso somos todos artistas. A mí me fueron echando monedas en la gorra y algún piropo…, y al final me lo creí, así que di ese paso. Mi abuelo, que venía de Almería, me mentalizó mucho para que siguiese el camino del cante. Lo tradicional. Él fue quien dio a conocer muchos de los estilos de Levante en Triana. No era profesional, pero nos enseñó a todos». Y así han pasado las décadas. Por fugaces escenarios y un sinfín de países y carteles que se le aturrullan hoy en la lengua: «Recuerdo, por ejemplo, la exigencia de Mario Maya. '¡Que no tosas!', me decía. Yo estaba recién casado, con mi alianza, y en una actuación se vino para mí y me dijo: '¿Qué es eso? Quítate ese anillo que nos estás deslumbrando a todos y así no se puede bailar'. Yo he conocido la disciplina, chaval». Sobrecarga en la agenda cultural de Sevilla Hay mucho más detrás de la programación principal de La Bienal, pero es tal la sobrecarga en la agenda cultural de la ciudad que la mayor parte de las actividades pasan desapercibidas. A la propia Bienal hemos de sumar el arranque de la temporada de las galerías, Icónica Fest (también gestionado por el ayuntamiento), Off Bienal y un sinfín de eventos que se están celebrando estos días. El propio inicio de temporada del Teatro de la Maestranza, el día 1 de octubre, pisará la clausura del gran festival sevillano en el Lope de Vega por parte de Rafael Riqueni, si es que este espacio está disponible para entonces. Si los conciertos se enmarcan dentro de un contexto de excesiva oferta y por ello tienen mayor dificultad para lograr el 'sold out', las actividades más minoritarias se quedan prácticamente sin público. Pocos se habrán enterado, entonces, que el decano de la prensa jonda, José María Velázquez-Gaztelu, ha estado conversando con personajes como el escritor Luis Landero en Cajasol. En la web vienen el resto de citas: un ciclo de conferencias sobre el Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922 y otro sobre la crítica musical, con protagonismo femenino. También exposiciones pictóricas y fotográficas: una de grandes dimensiones con el vasto archivo de Colita en Espacio Turina; 'Demófilo y sus amigos', en el Parque del Alamillo; y 'Karmenstein', sobre Carmen Amaya, en el Espacio de Santa Clara, son algunas de ellas.

