cultura

José María Zavala: «Con esta novela sobre Jesús de Nazaret mi objetivo ha sido llegar a las personas no creyentes»

El periodista, escritor y cineasta presenta este martes en el Aula de Cultura de ABC su novela 'El profeta'

Desvelan la verdad histórica (y arqueológica) tras los doce apóstoles de Jesús: «Sabemos que...»

José María Zavala volverá a este este martes al Aula de Cultura de ABC
José María Zavala volverá a este este martes al Aula de Cultura de ABC
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

José María Zavala (Madrid, 1964) había hecho acercamientos a la figura de Jesús de Nazaret a través de ensayos recientes como 'Últimas noticias de Jesús' (Espasa, 2023) y 'Los Doce' (Espasa, 2025). Sin embargo, aún le quedaba por escribir una ... gran novela sobre este personaje que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Esa deuda pendiente la acaba de saldar con 'El profeta' (Ediciones B), un thriller que muestra al nazareno bajo la mirada del pretoriano Lucio Fedro Celer y que está fascinando especialmente a personas no creyentes. Este martes a las 19.30 presentará el libro en una nueva sesión del Aula de Cultura de ABC, en la Fundación Cajasol, en un acto patrocinado por Cajasol y por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

