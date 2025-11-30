José María Zavala: «Con esta novela sobre Jesús de Nazaret mi objetivo ha sido llegar a las personas no creyentes»

José María Zavala (Madrid, 1964) había hecho acercamientos a la figura de Jesús de Nazaret a través de ensayos recientes como 'Últimas noticias de Jesús' (Espasa, 2023) y 'Los Doce' (Espasa, 2025). Sin embargo, aún le quedaba por escribir una ... gran novela sobre este personaje que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Esa deuda pendiente la acaba de saldar con 'El profeta' (Ediciones B), un thriller que muestra al nazareno bajo la mirada del pretoriano Lucio Fedro Celer y que está fascinando especialmente a personas no creyentes. Este martes a las 19.30 presentará el libro en una nueva sesión del Aula de Cultura de ABC, en la Fundación Cajasol, en un acto patrocinado por Cajasol y por la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

—¿Qué le llevó a dar el salto a la novela con una figura tan imponente como Jesús de Nazaret?

—La directora de ficción de Penguin Random House, Carmen Romero, me llamó para que escribiera una novela sobre Jesús de Nazaret. Había habido un gabinete editorial en el que se discutió sobre cuál había sido el personaje más importante de la historia. Unos dijeron que había sido Julio César, otros hablaron de Napoleón, y Carmen dijo que era Jesús de Nazaret. Al final salió Jesús de Nazaret como el personaje más importante de la historia. Yo había publicado los ensayos 'Los Doce' y 'Últimas noticias de Jesús'. Haber dirigido y haber escrito el guion de siete películas me facilitó dar el salto del ensayo a la novela. Carmen Romero me hizo el encargo y yo me lancé a un gran desafío de escribir una novela con varias tramas sobre un personaje histórico tan importante como es Jesús de Nazaret.

—¿Cómo se preparó para escribir la novela?

—Sobre las seis de la mañana me iba a un guardamuebles. Allí puse un radiador y una máquina de café. Escribía de corrido hasta las 15 horas lo que soñaba el día anterior. He estado junto a Jesús de Nazaret en sus tres años de predicación pública. He estado con Él cuando dio las bienaventuranzas, cuando rezó en Getsemaní o en el Gólgota. He llorado también en momentos determinados. Ha sido tal la inmersión que me trasladé al Gólgota debajo de la Cruz con la música de la 'Pasión según San Mateo' de Bach, y eso me hizo llorar. Tenía tal inmersión en esa época del siglo I de nuestra era que había perdido la perspectiva. Le pasé el manuscrito a Luis Alberto de Cuenca y a Miguel Ángel Blázquez, uno de los mejores editores que conozco y autor de un ensayo sobre Albert Camus ('La última palabra de Albert Camus'). Le dieron el visto bueno y a partir de ahí mandé el manuscrito a la editorial. En apenas una semana se han puesto en marcha tres ediciones y la novela está en el top de ventas en Amazon, en la Casa del Libro, etc.

—La historia está narrada por un pretoriano, Lucio Fedro Celer. ¿Por qué decidió contar la vida de Jesús desde la mirada de un romano y no desde un discípulo?

—Esa pregunta me la hizo Julia Navarro en la presentación en Madrid. Inventé el personaje de Lucio Fedro, un pretor condenado por un crimen de sangre a quien Tiberio le perdona la vida si espía a Jesús de Nazaret. Él tiene que desacreditar a Jesús. Lucio plasma la actitud hostil y escéptica de muchas personas hacia Jesús de Nazaret. Quise humanizar la figura de Jesús a través de la mirada de un escéptico como Lucio, que es la mirada escéptica de hoy. Lo más curioso es que estoy recibiendo una avalancha de miles de mensajes, especialmente de personas no creyentes que se han quedado deslumbradas ante Jesús de Nazaret. Ese era mi objetivo, llegar hasta las personas no creyentes. No es una novela beata y religiosa, es un retrato humano de Jesús. Es el reflejo de una época y de cómo era Él físicamente, cómo comía, etc. Ese retrato que hago de Jesús no aparece en los evangelios, al igual que el que realizo de los apóstoles, que son grandes desconocidos. También hago un retrato de las mujeres que le siguieron hasta el final: la Virgen María, María Magdalena, María de Cleofás y María Salomé. Es un homenaje a las mujeres que fueron perseguidas en el siglo I de nuestra era.

—La novela mezcla documentación rigurosa con una trama de ritmo rápido. ¿Dónde ha estado el mayor desafío: en la fidelidad histórica o en la construcción del thriller?

—Yo creo que en todo. Por un lado contaba con la ventaja de que llevo investigando el personaje de Jesús más de diez años y que había escrito dos libros que trataban sobre Él. También me ha ayudado mucho haber escrito siete guiones de cine. Moisés Rodríguez, de TVE, me decía que era una novela muy visual y que parecía un guion. Hay un productor muy importante del cine español que ya ha mostrado interés, pero no hay de momento nada firmado.

—¿Descubrió algo durante la investigación que le obligara a replantearse su visión sobre Jesús o sobre la época?

—La novela está escrita para pasártelo bien, para evadirte de este mundo de malas noticias, de persecuciones y divisiones. Pero no es sólo una novela de evasión, sino que tiene una carga de profundidad tremenda, que es el mensaje de Jesús de Nazaret, que está de rabiosa actualidad. Ese mensaje se resume en tres palabras: el amor, la esperanza y la paz. Si se pusieran en práctica esos valores, de los que carece la sociedad actual, otro gallo nos cantaría y nos preocuparíamos más los unos por los otros. El libro va más allá de un thriller histórico de un personaje como Julio César o Napoleón porque incluye ese mensaje. Muchos lectores coindicen en que les ha removido por dentro. Julia Navarro dijo en la presentación que la novela le ha sacudido el alma. Es una interpelación al lector de hoy para que concluya que lo material no da la felicidad, sino lo trascendente y espiritual.

«Ha sido tal la inmersión que sentí escribiendo que me trasladé al Gólgota debajo de la Cruz con la música de la 'Pasión según San Mateo' de Bach» José María Zavala Periodista, escritor y cineasta

—¿Qué le parece el fenómeno que está creando la serie 'The chosen'?

—No he visto 'The chosen' porque no quería condicionarme. Sólo estuve en el preestreno de los cines Callao de la quinta temporada, donde se proyectaron dos episodios que me gustaron mucho. Tuve la oportunidad de conocer a Jonathan Roumie y lo entrevisté. Es un fenómeno de masas. Lleva emitiéndose en más de 175 países. Mel Gibson está rodando la segunda parte de 'La Pasión'. Jaime Lorente, de la Casa de Papel, ha declarado su fe en Jesús de Nazaret en público. El instagramer Pablo García lo ha dejado todo para entrar en un seminario y hacerse sacerdote. Rosalía, otro tanto. Antonio Banderas ha estrenado su musical 'Godspell' sobre Jesús de Nazaret. También conocí a un youtuber que lleva todo el cuerpo tatuado. Este hombre tuvo un sueño en el que se sentía amado por Jesús de Nazaret y lo dijo en público. Se están perdiendo los respetos humanos a la hora de declarar la admiración por Jesús de Nazaret, aunque sean casos de personas no creyentes.

—¿Cómo se reencontró usted con Jesús?

—Yo estuve muchos años alejado de Jesús sin pisar un confesionario. Era muy infeliz a pesar de mi puesto de trabajo. 'El profeta' me ha servido para intentar ser mejor persona. Esa es la clave. Amaos los unos a los otros. Eres feliz cuando sales de tu zona de confort e intentas hacer felices a los demás. Cuando veo a mi mujer, a mis hijos o a los lectores que me escriben por la novela, siento una gran felicidad. Hay muchas personas que, sin saberlo, están sedientas de Jesús de Nazaret. Personas alejadas de la religión que no son creyentes y a las que les ha sacudido el alma. Esa es la explicación de cómo una novela de un autor como yo está teniendo un éxito tan fulgurante en una semana sin haber comenzado la promoción.

Cubierta de la novela abc

—¿Por qué se habla más de Jesús de Nazaret que de Buda o Mahoma, por ejemplo?

—¿No le parece raro que se siga hablando hoy en día de una persona de carne y hueso que fue crucificada como un vulgar delincuente? Además, está la referencia de medir la historia con la división que se marca antes y después de Cristo. Era un hombre que nació en un pesebre y que fue muy austero toda su vida. Ejercía un carisma sobre las personas y causaba también envidias, por eso lo mataron. La escena de Mateo fue impresionante. Sólo le bastó una palabra, «Sígueme», y una mirada para que lo dejara todo por Él. En el Gólgota, cuando lo crucifican, uno de los dos ladrones lo increpa y se mete con Él, pero el otro, Dimas, le dice: «Tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos, pero Este no ha hecho nada malo». Le pide a Jesús que se acuerde de él cuando llegue al paraíso y Jesús le promete el paraíso esa misma noche. Son imágenes muy cinematográficas.

—¿Cuál cree que es hasta la fecha el mejor acercamiento literario que se ha hecho sobre la figura de Jesús de Nazaret?

—Hay libros muy rigurosos desde el punto de vista teológico pero que no han calado en los mortales. Benedicto XVI escribió una gran obra, 'Jesús de Nazaret', pero no ha llegado a la gente porque era un ensayo. Yo lo que quería era acercar la figura de Jesús a la gente y la mejor forma era haciendo una novela de acción. No he leído ninguna novela sobre Jesús porque no quería condicionarme. He leído ensayos para adquirir un bagaje histórico sobre Jesús de Nazaret. También me he apoyado en la arqueología. La ciencia y la fe van de la mano, aunque la gente no lo crea. Los hallazgos arqueológicos nos están confirmando la historicidad de los evangelios. Se ha encontrado una barca del siglo I que era para trece ocupantes, como la que usaron los apóstoles. También se ha encontrado la inscripción de Poncio Pilato en Cesarea la Marítima que lo confirma como pretor de Judea y el osario de Caifás. He usado muchas cosas de esas en la novela.