José Enrique Gil-Delgado: «Mi novela es un homenaje a mi abuelo y a los soldados españoles que lucharon en Filipinas»

José Enrique Gil-Delgado Crespo (Madrid, 1944) es filólogo, profesor emérito del Instituto Cervantes y escritor de novela histórica. Recientemente presentó su novela '...Y volcanes en el mar' (Entrelíneas Editores) en un acto en el que estuvo presente, entre otros, el académico ... de la RAE Darío Villanueva. En esta trepidante historia el académico de la Academia de la Academia de las Ciencias y Artes de la TV retrata las heroicidades que protagonizaron los españoles que lucharon en Filipinas, entre ellos, la de su abuelo materno, Manuel Crespo Coto, que participó en el sitio de Novaliches.

—¿Cómo surgió la idea de la novela '... Y volcanes en el mar'?

—No conocí a mi abuelo -Manuel Crespo Coto-, ya que murió en el Madrid asediado en plena guerra incivil en 1938 y yo nací en 1944. Mi madre, Carmen Crespo del Castillo, me hablaba tanto de su padre, de cuando estuvo en Filipinas y de la batalla de Novaliches, que para mí todo aquello siempre supuso un ejercicio de la imaginación y un viaje en el tiempo. Después de lo que mi madre me contaba, yo acudía al Atlas Salinas (ya había cumplidos los ocho años) para ver dónde estaba aquel lugar y tras averiguarlo me volvía para decirla: «Mamá, Filipinas está lejísimos». En casa de mis padres había un antiguo arcón castellano en el que mi madre guardaba sus más queridos recuerdos familiares. En contadas ocasiones y fechas (que para ella debían ser muy especiales) me lo abría con toda solemnidad y me enseñaba lo que dentro había: cartas antiguas con sellos de Filipinas dirigidas a Manuel Crespo Coto en Las Palmas y otras muy mal escritas que casi no se podían leer que firmaba un tal Sebastián de Francisco. Y como final de aquello, que para mí suponía una auténtica ceremonia, abría con todo respeto y formalidad un pequeño estuche de piel y me decía: «El abuelo Ignacio fue muy valiente y por eso le dieron esta cruz». Es la Cruz Laureada de San Fernando. Y volvía a llorar y yo la consolaba. Pasaron los años y escribí '…Y volcanes en el mar' para recordar a aquel abuelo al que nunca conocí y a los soldados que con él combatieron en la España del otro lado del mundo, tal como el oficial Ignacio Crespo Coto llamaba a sus queridas islas Filipinas.

—Su abuelo defendió el sitio de Novaliches el 18 y 19 de noviembre de 1896. ¿Cómo fue este suceso?

—La batalla o el sitio de Novaliches fue el primer enfrentamiento formal al que las tropas españolas, formadas por una fuerza compuesta por cincuenta hombres del batallón de Expedicionarios nº 3, y veinte Guardia Civiles, todos ellos al mando del oficial, Ignacio Crespo Coto, tuvieron que hacer frente a 3.000 insurrectos del grupo de independentistas filipinos del Katipunan. En la batalla se produjeron nueve muertos y doce heridos por parte española y treinta muertos y veinte heridos en las filas enemigas, a las que hicieron huir dándose por vencidas después de cerca de cuarenta y ocho horas de batalla. A pesar de no habérsele dado la importancia que se le ha dado a hechos posteriores, tales como el sitio de Baler (1 de Julio de 1898 a 2 de Junio de 1899) y la batalla de Cavite (1 de mayo de 1898) fue el primer primer enfrentamiento formal entre las unidades del Katipunan y las tropas españolas.

—En la novela aparece el oficial sevillano Joaquín Cortés Ybarra. ¿Qué papel desempeñó este?

—Joaquín Cortés Ybarra aparece en el primer capítulo de la novela (en un 'flash back' a 1898) cuando, prisionero junto con Ignacio Crespo Coto, es ayudado a escapar por una joven de ascendencia hispano-filipina, Julie Ramos Gacusan, otro de los personajes fundamentales de la novela, la cual se había enamorado locamente del apuesto oficial. Cortés pone como condición a la joven Julie que en la huida debe también acompañarles su amigo y camarada Ignacio Crespo, a lo que Julie accede. La historia compartida de ambos oficiales, del sevillano Cortés Ybarra y del coruñés Crespo Coto, se inicia sin embargo el mes de septiembre de 1896, cuando coinciden en la cubierta del vapor Isla de Luzón, que les traslada junto con 1.737 soldados de forzosos de reemplazo y oficiales desde Barcelona a Manila, en un viaje de 30 días de navegación en los que entablan una sincera amistad que perduraría para siempre.

—¿Se conoce realmente lo que hicieron los españoles que estuvieron resistiendo esos últimos años en Filipinas?

—Hay muchísimos datos sobre la defensa de la españolidad de Filipinas, sobre todo a partir del último tercio del siglo XIX y en «..Y volcanes en el mar' se habla de los gobernadores Ramón Blanco Erenas Erenas y, sobre todo, de Camilo Polavieja, quien firmó la sentencia de muerte contra el doctor José Rizal, fundador de la Liga Filipina, al que se acusó y condenó como insurgente independentista, cuando lo que pretendía es que Filipinas fuera considerada una provincia española de pleno derecho con representación en las Cortes Generales y que los filipinos gozaran de los mismos derechos y obligaciones que el resto de los españoles.

—¿Cree que en Filipinas se reconoce actualmente el legado que dejaron los españoles desde el siglo XVI al XIX?

—Tras la batalla de Cavite, en que la flota americana, al mando del Comodoro George Ewein, dotada de muchos mejores y más modernos barcos y armamento que la española, atacó y derrotó en la bahía de Cavite a la débil flota al mando del Almirante Montojo, los insurgentes filipinos recibieron con alegría la noticia y Emilio Aguinaldo, fundador del Katipunan, declaró la República Independiente de Filipinas. Sin embargo, aquella declaración de independencia del 12 de junio de 1898 tras la guerra hispano-estadounidense de 1898 fue seguida de un nuevo gobierno liderado por Emilio Aguinaldo como presidente el 23 de junio de 1898. Aguinaldo fue capturado mediante una estratagema por la cual un batallón estadounidense simulaba rendirse. Finalmente, el 1 de abril de 1901, Aguinaldo juró lealtad a los Estados Unidos, terminando formalmente la Primera República y reconociendo la soberanía de los Estados Unidos sobre Filipinas, que permanecieron en el Archipiélago hasta 1946, año en que nació definitivamente la República de Filipinas, tras la segunda Guerra Mundial.

—¿Cómo ha sido el proceso de documentación?

—Ha sido un proceso largo pero facilitado por el expediente militar completo del oficial Ignacio Crespo Coto, en el que aparecen manuscritos los acontecimientos de su vida año por año. Además de contar con documentos familiares: cartas entre Ignacio Crespo y su hermano Manuel, ambos oficiales (el uno en Filipinas y el otro en Canarias). Igualmente he contado con testimonios de una descendiente directa hispano-filipina de la familia Ramos Gacusan, también llamada Julie, como su tatarabuela. Además está el testimonio de José De Francisco, sobrino-nieto del soldado Sebastián de Francisco, que me informó con todo detalle de las aventuras de su tío-abuelo en Filipinas y de cómo fue hecho prisionero por el Katipunan, además de relatarme la historia de su familia de Cercadillo y de los ocho hijos (tres varones y cinco hembras) con detalles personales de cada uno de ellos. Hay muchos documentos que he usado en la novela.

—¿Cómo está siendo la reacción de los lectores?

—He de decir que los lectores han quedado entusiasmados con la lectura de '... Y volcanes en el mar' y como muestra aporto los siguientes testimonios. El Jemad (Jefe del Estado Mayor de la Defensa), el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, me comentó en una carta: «En cuanto a la novela '…Y volcanes en el mar' contribuirá al prestigio de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Este tipo de publicaciones permite dar a conocer nuestra historia y las relaciones humanas y culturales que se forjaron en las posesiones que España tenía en el Pacífico». Por su parte, Darío Villanueva Prieto, académico de la RAE, que me presentó la novela en el salón de actos del Cuartel General de la Armada, me comentó lo siguiente en un correo electrónico: «Te puedo pues resumir, que la novela está perfectamente escrita y desarrollada y que por lo anterior te trasmito mi cordial enhorabuena como escritor». Consuelo Jiménez de Cisneros, catedrática de Lengua y Literatura española, afirma en su prefacio a la novela: «Con detalle conoceremos al otro personaje que protagonizó la fuga con que se inicia la novela. Es el sevillano Joaquín Cortés. La amistad, ese gran eje de la comunicación humana, elemento imprescindible de nuestras vidas, une al gallego Crespo y al andaluz Cortés que serán los audaces protagonistas de la historia».

—Tras la publicación de esta novela, ¿está preparándose alguna nueva?

—Como autor confío en que el publico acoja con entusiasmo esta historia real y la adquiera en las librerías o directamente a través de la editorial Entrelíneas Editores o directamente solicitándomela a través de mi correo electrónico (jegildelgadp@gmail.com), en cuyo caso la enviaría firmada y dedicada a la dirección postal y al lector que la solicitase. Asimismo, me comprometo a responder a cuantas cuestiones relacionadas con esta novela se me formulen directamente a ese correo electrónico..