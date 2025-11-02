Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere a los 85 años Rafael de Paula, leyenda del toreo
Urgente
El PP aplaza a este lunes la decisión sobre Carlos Mazón

José Antonio Marina y Paco Reyero contra la manipulación

Virus mentales y mentiras repetidas como punto y final de la Feria del Libro

Héctor Abad Faciolince y Lara Moreno reflexionan sobre el miedo y la memoria en la Feria del Libro de Sevilla

Homenaje en la Feria del Libro a Manuel Ferrand, el escritor que firmó la primera novela moderna de Sevilla

José Antonio Marina, Paco Reyero y Nuria Sánchez
José Antonio Marina, Paco Reyero y Nuria Sánchez Raúl doblado
Paula Guerrero

Paula Guerrero

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la última jornada de la Feria del Libro de Sevilla, el sol de noviembre se filtraba entre las casetas como si quisiera despedirse con la misma calma con la que el público llenaba —sin agobios, pero con expectación— la carpa del ciclo Hispalit. La ... feria llegaba a su cierre, y con ella, una conversación que parecía hecha a medida para clausurar esta edición: José Antonio Marina y Paco Reyero, moderados por Nuria Sánchez-Gey, frente a un auditorio que los conocía y los seguía. Dos voces distintas, unidas por una preocupación común: cómo las emociones colectivas pueden ser manipuladas hasta hacernos perder el juicio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app