Jorge Volpi y Rodrigo Fresán, protagonistas de una Feria del Libro de Sevilla que ha recuperado la normalidad

La Feria del Libro de Sevilla ha retomado su actividad este viernes en plenitud de facultades, con lleno en todas sus actividades y gran afluencia de público en el lineal de expositores. Después de dos días de suspensión por las adversas condiciones meteorológicas que han mantenido cerrados los Jardines de Murillo, este viernes festivo por fin se ha podido dar por inaugurada la tercera edición de su festival Hispalit de Literatura en español, donde las reflexiones en torno a la ficción en la literatura han protagonizado los debates.

Ha sido el caso de la conversación entre el escritor mexicano Jorge Volpi y el argentino Rodrigo Fresán, que en sus respectivas últimas obras publicadas -'La invención de todas las cosas', en el caso del primero; y 'El estilo de los elementos', en el del segundo- abordan los entresijos de lo que llaman ficción literaria. «La ficción es lo único que nos vuelve humanos y que nos diferencia de otros mamíferos. Los primates, por ejemplo, tienen lenguaje, otras habilidades de comunicación, incluso casi atisbos de contemplación estética; pero somos los únicos que nos reproducimos con herramientas de ficción», ha señalado Volpi.

Asimismo, el escritor mexicano ha insistido en que «somos nuestra memoria, pero ya sabemos que la memoria son las ficciones que hemos ido construyendo a lo largo de la vida». Esta tesis entronca con la de Rodrigo Fresán, que asegura que «la ficción es un invento de la madurez, que se acerca a la infancia», una etapa de la vida que para ambos es la mayor de las ficciones. Para el argentino, el hecho de contar historias es algo «muy sofisticado, pero a la vez muy primitivo» y ha puesto como ejemplo un triple salto «fascinante»: «Me parece deslumbrante que el ser humano haya creado un Dios para que luego cree al ser humano», ha apuntado como origen de todas las ficciones.

Finalmente, en un día de luto nacional en España como consecuencia de la DANA que ha causado un número aún indeterminado de muertes en el Levante español, el moderador del acto, Fernando Iwasaki, ha querido resaltar de qué manera los escritores latinoamericanos están desgraciadamente familiarizados con las catástrofes naturales y cómo eso ha marcado su literatura. Mientras que Volpi ha recordado el dantesco episodio del terremoto ocurrido en 1985, Fresán ha tirado de sarcasmo para reconocer que Argentina «es la catástrofe en sí misma. Allí, por desgracia, las catástrofes están causadas por el ser humano más que por la naturaleza y eso, obviamente, se refleja en la literatura».

En defensa del cuento

Antes de la participación de los dos escritores latinoamericanos, la primera sesión de Hispalit ha tenido como protagonistas a Nuria Barrios e Irene Reyes-Noguerol, reunidas bajo el título 'Vivir del cuento: el relato breve'. Moderadas por la librera María José Barrios (Casa Tomada), las autoras se han sumergido en un diálogo sobre 'la defensa de los cuentistas' y este género comúnmente infravalorado.

«A estas alturas sé que los relatos breves no necesitan defensa. El cuento es verdadera dinamita en buenas manos», ha comenzado diciendo Nuria Barrios. En su participación, la autora ha reflexionado sobre el papel de los cuentos en una sociedad que pareciera reducirlos a un género menor por su extensión o apariencia sencilla, obviando la intensidad de las historias que aguardan. «Las novelas a menudo están infladas, la poesía muchas veces se nos cae de las manos, y es que no depende del género. Se trata de que quien la escriba sea capaz de romper el corsé del lenguaje y transmitir esa cosa misteriosa e intangible que hace que una obra esté viva sin importar su extensión», ha sostenido.

Por su parte, la autora sevillana Irene Reyes-Noguerol se ha sumado a la defensa y ambas han subrayado el papel naciente de la mujer en el panorama literario, cada vez más relevante en este género. «Tenemos grandes referentes masculinos como Borges o Cortázar, pero siento que están resurgiendo voces femeninas muy potentes. Cada vez más mujeres se animan a escribir y poco a poco van ocupando el papel que les correspondía desde hace mucho tiempo», ha señalado.

En última instancia, ambas cuentistas han hablado sobre sus obras publicadas y se han defendido ante la insistencia que sufren como escritoras de este género a producir libros más extensos. «No me gusta la presión que sienten los cuentistas para que escriban novelas, porque el cuento no es un género menor», ha concluido Reyes-Noguerol.

La programación de Hispalit ha continuado en un Espacio Fundación Unicaja rebosante de público con el coloquio entre los novelistas Jesús Carrasco y David Uclés en torno a una temática que hermana sus obras: Tierra y personaje. Ese sustrato literario tan español. Presentado por el periodista y escritor Alejandro Luque, ambos autores han conversado sobre sus propuestas literarias a contracorriente de las tendencias comerciales, que narran los paisajes que conocieron desde niños y que han volcado en sus respectivas novelas.

«Me ha costado muchísimo que las editoriales apostaran por mi libro, por su temática e incluso por lo joven que soy», ha confesado Uclés. Su novela, 'La península de las casas vacías', ha sido un verdadero éxito literario, una novela sobre la Guerra Civil en clave de realismo mágico que reconstruye la España de los años 30 con tintes oníricos. «Los personajes son un reflejo de la sencillez y la humildad que te da el campo de Jaén. En este sentido, mi intención fue narrar cómo afectó el conflicto a gente que solo se debía al campo, alejados de las corrientes políticas», ha declarado el autor.

Por su parte, Jesús Carrasco ha vuelto sobre la novela que lo colocó en la primera fila de la narrativa nacional, 'Intemperie', publicada hace más de diez años -y adaptada posteriormente al cine por Benito Zambrano- sobre la huida de un niño a través de un país castigado por la sequía y gobernado por la violencia. «Fue esa suerte, esa situación virginal que te lleva a escribir pensando en la historia y no en el público y que da un resultado tan brillante», ha declarado el autor rememorando la increíble acogida de su debut literario. Sobre ello, también ha resaltado el papel de las nuevas generaciones en la narración de una herida tal como la que genera una guerra: «Un montón de españoles no han tenido contacto con ella y agradecen que generaciones lejanas les sirvan de referentes».

Homenaje a Machado

Ya fuera del programa de Hispalit, la mañana de este viernes en la FLS ha dado comienzo con un homenaje a la figura de los hermanos Machado a cargo de la jovencísima escritora sevillana Irene Reyes-Noguerol y la también joven poeta Laura Rodríguez Díaz, en una cita moderada por el editor de Ediciones Cátedra Juan Fernández Rivero. Los tres han vuelto a dar voz a los hermanos en su ciudad natal, la Sevilla que todos comparten, y han dialogado sobre la trascendencia de su lírica. «Son poetas tan queridos porque tuvieron esa capacidad de entender lo popular y devolverlo al pueblo», ha señalado Fernández Rivero. De la misma forma, Reyes-Noguerol ha circunscrito la figura canónica de los Machado en las generaciones herederas a la visión «moderna» de concebir sus versos: «Ellos comprendieron que trascendía la relación elitista autor-lector de la época, y que su poesía pasaba en realidad a formar parte del pueblo», ha subrayado.

La conversación ha derivado hacia la figura de Manuel Machado, cuya lírica ha envejecido a la sombra de la de su hermano. Sobre ello se ha pronunciado Laura Rodríguez Díaz, que ha lamentado el desconocimiento popular de sus versos a consecuencia de sus ideales políticos: «Es una pena que todavía se contemplen como opuestos cuando en realidad sus obras se asemejan más de lo imaginado y el cariño familiar siempre perduró entre ellos». A lo que Irene Reyes-Noguerol ha añadido: «Si solo estudiásemos a quienes no tienen ni una sola mancha en su expediente, no estudiaríamos prácticamente a ninguno». El acto de homenaje ha terminado con el recitado de los versos de los hermanos Machado seleccionados por los tres participantes y narrados por sus voces.

También esta tarde se ha presentado en la Feria del Libro de Sevilla la nueva edición de Santo Tomás de Aquino, una de las biografías más apasionadas y personales de Gilbert Keith Chesterton, a quien se reconoce como uno de los autores más perspicaces y combativos de su tiempo. Esta obra, publicada por la editorial Espuela de Plata, marcó una etapa significativa en la carrera del escritor inglés, y presenta un retrato singular del Doctor Angélico, cuya vida y pensamiento medieval fueron abordados por Chesterton con una visión penetrante y, sobre todo, sorprendentemente actual. A diferencia de otras biografías, Santo Tomás de Aquino combina una profunda devoción por la figura del santo con la contundente crítica social característica de Chesterton. Su Santo Tomás es un personaje en constante lucha contra la ignorancia y los prejuicios de su tiempo, un enfrentamiento que resuena poderosamente en nuestra época. Al explorar las similitudes ideológicas y los contrastes filosóficos entre Tomás de Aquino y su propio pensamiento, Chesterton logra entrelazar los desafíos de su época con los de la nuestra, entregándonos una obra de plena vigencia a pesar de haber sido publicada hace ya noventa años.