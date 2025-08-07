Suscríbete a
ABC Premium

Jorge Ruiz, de Maldita Nerea: «Mis intereses no van hacia el drama, sino hacia la plenitud»

El grupo Maldita Nerea inundará este viernes de «buen rollo» el Tío Pepe Festival con los éxitos de su discografía

Raúl Quijano: «En un grupo tienes que tener mucha flexibilidad, y aunque seamos hermanos, nada es perfecto»

Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea
Jorge Ruiz, líder de Maldita Nerea abc
Paula Mateo

Paula Mateo

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Jorge Ruiz lleva más de dos décadas al frente de Maldita Nerea. Este viernes, el grupo actuará por primera vez en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera. Su propuesta no necesita artificios: sólo quieren que el público cante. Si eso ocurre, ... según explica, pueden darse por satisfechos. En su mundo, lo importante no es sorprender, sino dejar que la vida lo haga, y esa es una filosofía que llevan más de 20 años enarbolando.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app