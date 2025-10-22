Suscríbete a
ABC Premium

Jimena Blázquez dimite como directora del CAAC por motivos personales

La Consejería de Cultura convocará un concurso público para sustituirla, dos años después de su polémico nombramiento

Jimena Blázquez, la coleccionista que tensionó el sistema

Jimena Blázquez ha renunciado de su cargo por cuestiones personales
Jimena Blázquez ha renunciado de su cargo por cuestiones personales Maya Balanyà

R. V.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Consejería de Cultura y Deporte convocará un concurso público para elegir la nueva dirección del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) tras haber presentado su renuncia la actual responsable, Jimena Blázquez Abascal, quien fue nombrada hace ahora dos años. Dicha fórmula ... de selección se ajustará a las recomendaciones del Documento de Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte en España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app