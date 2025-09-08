Jesús Bienvenido y Roko firman 'La habanera de la máscara', la canción de la película que narra la estancia de Lorca a Cuba

El Long Rock Sevilla ha acogido este lunes la presentación de 'La Habanera de la Máscara', tema principal del largometraje documental 'Lorca en La Habana', dirigido por Antonio Manuel y José Antonio Torres, que recupera la huella que dejó la feliz estancia de Lorca en Cuba en 1930, tanto en la isla como en sus creaciones artísticas. La película se estrenó en el Festival de Málaga y también fue presentada en Sevilla esta primavera.

La cantante Roko, el compositor y músico Jesús Bienvenido y el escritor y letrista Antonio Manuel han sido los encargados de presentar la canción; acompañados por el codirector de la película, José Antonio Torres, y en realizador del videoclip de la canción, Manuel Carrasco.

Concebida como un puente musical entre Andalucía y Cuba, la 'Habanera de la Máscara' se erige en hilo conductor de la película. La primera parte del tema reproduce íntegramente una carta que Federico García Lorca escribió en 1923 a su amigo cubano José María Chacón, con referencias a su firma como 'Rex de Andalucía' y a la calidez con que era recibido en la isla. La segunda parte dialoga con 'El público', la obra lorquiana que empezó a escribir en La Habana, y reflexiona sobre la necesidad de despojarse de la máscara para mostrarse desnudo ante el mundo.

'La Habanera de la Máscara' alterna las voces de Jesús Bienvenido, que encarna al propio Lorca como un alter ego, y Roko, que aporta la perspectiva íntima y maternal. El estribillo alude a la disyuntiva vital entre el traje blanco de la huida a Cuba —donde pudo haber salvado su vida— y el traje negro de su destino trágico en Granada. La pieza concluye con un tumbao alegre, evocando la felicidad que Federico vivió en la isla.

La obra, con música de Jesús Bienvenido y letra de Antonio Manuel, fusiona cadencias cubanas y sonoridades andaluzas, especialmente gaditanas, subrayando el paralelismo emocional entre Cádiz y La Habana. El videoclip oficial ha sido rodado en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz, bajo la dirección de Manuel Carrasco.

Además de esta habanera original, la banda sonora del filme incluye adaptaciones interpretadas por el grupo cubano Kebolá: la canción popular 'La morena trinidad', que enamoraba a la madre de Federico, y el poema 'Son de negros', musicalizado por Yoxgiel Martínez, el único poema que escribió Federico en su estancia en la isla, que en palabras del experto Víctor Amela, es el más hermoso y sonoro canto que jamás se haya dedicado a la isla de Cuba. La agrupación Descendencia Rumbera de la Habana muestra sus danzas y bailes conectados con las raíces flamencas de Lorca.

'Lorca en La Habana' tuvo su premier en el pasado Festival de Málaga, fue preestrenada en La Habana y Matanzas, por invitación del Instituto Cervantes, con la presencia de Luis García Montero, para conmemorar el 95º aniversario de la estancia de Federico en la isla, y actualmente se mantiene en el circuito de festivales españoles, La película explora la intensa huella que la isla dejó en el poeta y cómo esta marcó su obra, combinando ficción, documental, archivo y actuaciones teatrales y musicales para reivindicar un capítulo poco conocido de la vida de García Lorca, quien llegó a escribir: «Esta isla es un paraíso. Si me pierdo, que me busquen en Andalucía o en Cuba».

Sobre Lorca en La Habana

La película se desarrolla como un tríptico que se conduce por los lugares que frecuentó el poeta en su viaje interior y exterior por la isla: una representación teatral de la última noche de Federico en Madrid antes de partir definitivamente para Granada; unas entrevistas ficcionadas con personas que compartieron con Federico sus vivencias en Cuba (Flor Loynaz, Nicolás Guillén, José María Chacón, Lydia Cabrera y Adolfo Salazar); y entrevistas a expertos cubanos sobre los avatares de Federico en la isla como Ciro Bianchi, autor del libro 'García Lorca: Pasaje a La Habana' y Urbano Martínez Carmenate, autor del libro 'García Lorca y Cuba'.

Además de imágenes y documentos de archivo, la película se adereza con la representación de La casa de Bernarda Alba por la compañía de teatro juvenil Trebol Gitano de Matanzas, una obra de títeres llevada a cabo en el Teatro las Estaciones también de Matanzas, y las actuaciones de la Agrupación Descendencia Rumbera «Chano Pozo» y el grupo sonero «Ke Bolá».

En su devenir, la citna también rastrea la huella actual de la poética lorquiana en la música, la escena dramática y la narrativa actual de la isla. «La huella de Federico García Lorca en Cuba es más que un recuerdo o una leyenda», apunta Martínez Carmenate. Ningún otro poeta del mundo ha sido tan aclamado, leído y representado en Cuba, que ha dado su nombre a la sala principal del Gran Teatro de La Habana. Sus poesías y sus personajes dramáticos han sido compartidos por el pueblo cubano siendo uno de los grandes referentes literarios en un país con una indudable riqueza poética propia.

Para recuperar el lenguaje teatral del poeta universal, en 'Lorca en La Habana' se representa una obra que sirve de hilo conductor de la película, en la que un actor que hace las veces de Federico, interpretado por Javier Jiménez Noia, evoca sus apasionadas vivencias en Cuba, en el cuarto que su amigo cubano José María Chacón tenía en Madrid, justo la noche anterior a su viaje definitivo a Granada. El texto atraviesa al Federico poeta, al vividor, al hombre comprometido, al amante, para dejar patente su amor por Cuba. Las músicas negras que descubrió y su ambiente liberal agitaron su cuerpo, su corazón y su mente. Federico hizo de Cuba su segunda Andalucía, una España americana, hedonista, sabrosa; sin las tristezas, envidias y beaterías de la España europea.

Tras su estancia, Federico regresó de Cuba para recibir en España a la República y darse a su pueblo, ya reconciliado y feliz consigo mismo. Lorca se convierte en Cuba, igual que hizo en Nueva York, en claro embajador de la cultura andaluza, con la forma de pensar y el sentir del pueblo andaluz.

'Lorca en La Habana', además de los ya mencionados, cuenta con la participación de expertos cubanos como Luis Machado Ordext, autor del libro 'Lorca el Inquietante', Tania Licea Jiménez, lingüista y profesora de la Universidad de la Habana, Rubén Darío Salazar, director de 'Teatro las Estacione' y Antony Bernal, director 'Teatro Trebol Gitano'.

El elenco de intérpretes que integran Javier Jiménez Noia (Federico G. Lorca), Inima Dulce Fuentes (Flor Loynaz), Laura Martín (Lydia Cabrera), Javier Vergara (José María Chacón y Calvo), Manuel Carrasco (Adolfo Salazar), Carlos Cruz (Nicolás Guillén) y Antonia Carranza (madre de Lorca), protagonizan las entrevistas ficcionadas a personajes contemporáneos de Lorca y las vivencias del autor aquellos días que el escritor pasó, tanto en la Habana como en el resto de la isla, incluido su viaje a Santiago de Cuba, días y experiencias que formaron parte de su evolución como artista y persona.

Plano Katharsis produce 'Lorca en La Habana' con la participación de Canal Sur Radio y Televisión. Está dirigida y escrita por José A. Torres y Antonio Manuel, y cuenta con Manuel C. Santos en la dirección de escena y actores, con Hazeina Rodríguez en la edición; con Manuel C. Santos, Marcelo Ripado y Hazeina Rodríguez en la realización y dirección de fotografía; y con Antonia Rodríguez en la producción ejecutiva.