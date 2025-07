Javier Alandes: «Los que trabajan con arte falso suelen ser amantes del arte. Eso los diferencia de otros mercados negros»

Javier Alandes (Valencia, 1974) había publicado una serie de novelas dedicadas a pintores, siendo la más reciente 'La última mirada de Goya' (Contraluz). Ahora regresa con 'El rey de bronce' (Contraluz), un thriller que también está íntimamente relacionado con el ... mundo del arte y que narra la historia de Luca Santamarta, un joven emprendedor tecnológico que después de traspasar su empresa por diez millones de euros pondrá en marcha un plan que lleva urdiendo durante años: vender un busto en bronce de Alejandro Magno datado en el siglo IV antes de Cristo, pero que en verdad no existe. A partir de ahí se rodeará de un equipo con múltiples habilidades para crear una escultura que supere los más sofisticados sistemas de autenticidad y venderla por una desorbitada cantidad al American Museum of Classical Arts de Chicago. La trama de este thriller reflexiona sobre la falsificación en el mundo del arte, todo ello contado de una forma trepidante que enganchará al lector desde la primera página.

—¿Después de hacer una novela sobre Goya, por qué ha dado el salto a un thriller más contemporáneo?

—En verdad no siento que haya cambiado tanto. Mi hilo conductor son siempre las aventuras y el arte. Ambos los he combinado en 'Las tres vidas del pintor de la luz', que dediqué a Sorolla', en 'Los guardianes del Prado' y en 'La última mirada de Goya'. Es cierto que trato de coger una anécdota o hecho real de la historia del arte o de la historia de algún artista. A partir de ahí, respetando su cronología y su historia, trato de ficcionarlo y me planteo el «qué pasaría si...». Mi intención no ha sido escribir novela histórica.

—¿De qué hecho parte en su nueva novela?

—Basándome en la trama de los falsos originales de Vermeer que hacía Hans van Meegeren en la Segunda Guerra Mundial y que le vendía a los nazis como auténticos cuadros de Vermeer, me planteé si eso se podría hacer hoy en día. En aquel momento la tecnología de autenticación no estaba aún desarrollada, pero ¿eso hoy en día se podría hacer habiendo tomografía computerizada, espectrogramas y radiografías? Le di una vuelta de tuerca y no me centré en un cuadro que tuviera unos 400 años, sino en una estatua de bronce griega del siglo IV antes de Cristo. Ese es el arranque de mi novela. El verdadero reto es si esa falsificación se podría hacer a día de hoy.

—¿Por qué el protagonista, Luca Santamarta, arriesga tanto para sacar adelante este proyecto?

—Lo que intento en cada una de mis novelas es hacerle un pequeño tributo a los géneros que a mí me han marcado como lector porque soy lector antes de escritor. Para 'Los guardianes del Prado' me inspiré en las novelas de espías y de agentes dobles. 'La última mirada de Goya' es mi tributo a las historias de capa y espada, a 'Scaramouche', a 'Los tres mosqueteros', etc. En cuanto a esta novela, es mi tributo a esas grandes tramas de golpes y engaños donde nada es lo que parece. En el cine podemos recordar películas como 'Ocean's eleven', 'The italian job', 'El secreto de Thomas Crown', 'El golpe'... En esas historias hay un gran engaño y nadie sabe qué está pasando hasta que todas las piezas encajan al final. Esas tramas tienen una serie de tropos o puntos obligatorios de paso. Hay alguien que tiene una mente privilegiada y que reúne a un equipo de gente multidisciplinar, y a partir de ahí se pone en marcha el plan.

—¿Qué atractivo presenta su personaje protagonista?

—A medida que iba escribiendo esta historia me di cuenta de que empatizaba con alguien que estaba haciendo algo ilegal. Eso ocurre por tres motivos: primero porque ese golpe lo va a hacer contra alguien o contra alguna institución moralmente reprobable. El segundo es porque hay una serie de motivos personales y familiares más importantes que el económico. El tercero es porque todo se hace desde la inteligencia, no desde la violencia. Reuniendo esos tres tropos nos encontramos a Lucas Santamarta, un valenciano que después de vender su startup por diez millones de euros, lejos de retirarse, lo que hace es poner en marcha el plan que lleva veinte años planificando: poner un busto de bronce de 2.400 años en el tercer museo de Estados Unidos. El problema es que no existe ese busto. Al olor de la aparición de ese busto vendrán coleccionistas internacionales, sicarios, otros museos, la Policía de media Europa...

—Directores como Orson Welles y Quique Maíllo se han interesado por la figura de los falsificadores, ¿por qué?

—Porque la falsificación llega a tener un elemento romántico incluso. Hoy en día es muy complejo colar una falsificación, sobre todo porque la tecnología nos permite averiguar la edad del lienzo, del bastidor, la edad de las tachas que sujetan el lienzo al bastidor y, por supuesto, la edad de los pigmentos. El mercado negro del arte es el quinto mercado negro mundial después de las armas, drogas, personas y estafas cibernéticas. En ese mercado del arte hay falsificadores, marchantes y compradores que quieren llevarse una ganga. En estos mercados negros hay maldad, pero los que trabajan con arte falso suelen ser amantes del arte, eso los diferencia de otros mercados negros.

—¿De dónde viene esa fascinación suya por el mundo del arte?

—Soy economista, no historiador del arte. Soy muy amante de esas obras de arte icónicas que nos unen a todos. En verano de 2022 se organizó en Madrid la primera Cenaeuroatlántica. Se celebró en el Museo del Prado y la foto oficial fue en la sala de 'Las Meninas'. La organización instaló dos graderíos y los participantes de la cumbre rodearon a 'Las Meninas', que estaban en el centro de la foto oficial. Esto te indica que estamos hablando de un patrimonio de la humanidad. 'La ronda de noche' de Rembrandt te estremece en el Rijksmuseum. El arte es algo que nos une a todos, entendamos más o menos. Cuando leemos una novela que hace referencia a esos pintores, obras o determinados movimientos artísticos, la sentimos un poco más cerca.

Cubierta de la novela ABC

—¿Ha leído usted 'La joven de la perla'? Se lo comento porque es de las mejores novelas que retratan el mundo del arte.

—Sí, claro. Tuve el honor de conocer en Úbeda a su autora, Tracy Chevalier. Hablábamos sobre cómo conocemos hechos puntales de grandes maestros del renacimiento o del barroco, pero no conocemos su vida. ¿Qué personas influyeron en su vida o en su obra? Los escritores podemos ficcionar todo eso y aportar a lo mejor un poco de luz sobre esas relaciones. En novelas como 'La joven de la perla' nos cuenta el proceso de creación de una obra y todo lo que hay detrás, toda esa inspiración del artista, que pudo ocurrir o no, pero a mí al menos me parece verosímil.

—Después de haber dado ese paso al thriller, ¿va a seguir en esa línea o va a recuperar la vida de otro pintor?

—Siempre he planteado mis novelas como autoconclusivas. 'El rey de bronce' ha salido en abril y el comentario más repetido que me ponen es que necesitamos otra aventura de Lucas Santamarta. Eso es algo que nunca me había planteado, pero está creando un cierto interés en mí. En la próxima novela volveré a un pintor muy famoso vinculado con Andalucía que se verá envuelto en una trama muy compleja en el París del primer cuarto del siglo XX. Volveré a esa esencia de aventuras con arte. Respetaré su cronología y su carrera. No contaré nada que no sea real, pero que en la ficción pudiera haber ocurrido. Ese ejercicio de 'Qué pasaría si...' me gusta mucho. Siempre mezclando aventuras con arte. Si Lucas Santamarta vuelve, estará relacionado con el arte. Es un campo en el que me siento muy cómodo.