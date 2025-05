Jacobo Cortines: «Mis memorias no son amargas, sino reflexivas»

Jacobo Cortines ha completado un círculo vital con la publicación del segundo volumen de sus memorias, 'La edad ligera' (Athenaica), que se centra esta vez en la estrecha relación que le une a la Universidad de Sevilla, además de revivir episodios de madurez ligados a las ausencias de sus seres más queridos, publicaciones literarias, viajes, etc. El libro lo ha presentado este miércoles en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras junto a Ignacio F. Garmendia (editor), Victoria León (autora del prólogo) y la arqueóloga Pilar León-Castro.

Mientras que el primer volumen de 'La edad ligera' se centraba en sus años de niñez desde 1946 a 1956 ('Este sol de la infancia'), así como en los siete años en los que estuvo estudiando con los jesuitas ('La puerta del cielo'), en esta nueva entrega de sus memorias se incluyen otros dos apartados: 'Filosofía y Letras', que refleja el periodo que comprende desde su ingreso en la facultad de Filosofía y Letras de Sevilla en 1963 hasta 1996, fecha en la que Cortines cumplió los 50 años y en la que entró igualmente como académico en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; y 'Del tiempo airado', que toma el título de un verso de Garcilaso de la Vega y que plasma la etapa que va de 1996 a 2024, un tiempo marcado por la muerte de sus padres, de sus hermanos y de su mujer, «pero que también está compensado por la creación artística, los viajes, etc.», asegura Cortines. Respecto a esto último, el poeta ha ido ampliando su geografía vital tras recorrer distintos países como Alemania, Francia, China, Austria o especialmente Inglaterra, «donde estuve entre 1967-1968 en una época muy decisiva para mí», asegura.

Recuerda este académico de Buenas Letras que entró en Filosofía y Letras pocos días después de la muerte de Luis Cernuda, un poeta que siempre ha estado muy presente en la vida de Jacobo Cortines. De hecho, este dirigió el congreso que se celebró en Sevilla en 1988 por el 25 aniversario de la muerte del autor de 'La realidad y el deseo', acudiendo figuras como Octavio Paz. También en 2002 coordinó el congreso que celebraba el centenario del nacimiento del poeta. «Francisco López Estrada nos dio la noticia y en esa época nadie conocía a Cernuda, salvo José María Capote y Miguel García-Posada». Del mundo universitario la persona más cercana al autor de 'Consolaciones' fue precisamente Capote. «A él le dedico un capítulo porque era una persona que tenía una gran integridad moral. Su muerte fue muy prematura y me impresionó mucho. Fue un hombre malogrado al que no se le reconoció lo suficiente», confiesa. También tiene un gran protagonismo Julia Uceda, que fue su maestra en los dos primeros cursos en la Universidad. Luego Cortines publicó obras de Uceda en Vandalia y esta ganó el Premio Nacional de Poesía.

Otra persona muy presente en estas páginas es Carmen Laffón, a quien Cortines le escribió el texto del catálogo de la primera gran retrospectiva que la artista sevillana realizó y que se organizó en el Museo Reina Sofía de Madrid en 1992. «Con Carmen tuve una gran amistad y colaboramos varias veces más, como cuando hicimos la carpeta 'Ocnos y otros textos' por el centenario de Cernuda o cuando le escribí el texto de su exposición 'Silos' en el monasterio de Silos. Ella me regaló unos maravillosos altorrelieves y yo le dediqué el poema 'Ante unos sarmientos (Oda a Carmen Laffón)'.

Dice Jacobo Cortines que tras leer estas memorias, «creo que la gente se llevará una imagen de mí como una persona honesta y sincera. No hay sentimiento de egolatría. Son memorias muy sinceras, sencillas y profundas. Hay partes dolorosas por las muertes de los seres queridos, pero no son un ajuste de cuentas. No son memorias amargas, sino reflexivas. Muchas personas se verán reflejadas en ciertos sentimientos. Aquí aparecen personas sencillas y cercanas. Aparecen también algunos personajes famosos como Borges, Octavio Paz, Carmen Laffón, James Valender o Alberti, pero no busco intentar hablar de ese tipo de personas. Son personas circunstanciales».