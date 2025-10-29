Suscríbete a
Israel Galván, la Tremendita y Yerai Cortés celebrarán en el Teatro Central el XV aniversario del Flamenco como Patrimonio de la Humanidad

El teatro de la Cartuja organiza para noviembre doce espectáculos y quince funciones para esta conmemoración

El Teatro Central de Sevilla inicia la venta de abonos de la nueva temporada, que abre el ciclo 'Andalucía-Flamenco'

Eduardo Guerrero: «Al flamenco no hay que borrarle ni añadirle nada»

El coreógrafo y bailaor Israel Galván
El coreógrafo y bailaor Israel Galván

ABC de Sevilla

El Teatro Central de la Consejería de Cultura y Deporte conmemora durante el mes de noviembre el XV aniversario de la inclusión del Flamenco en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO con una amplia programación que llenará ... de arte jondo el espacio gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Un total de doce espectáculos y quince funciones, coparán el espacio de la Cartuja desde el 5 de noviembre hasta el día 30 del mismo mes con funciones programadas a las 20:30 horas.

