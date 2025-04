La agencia INNN presenta 'All in Creative 2025' en Sevilla: «Todos somos creativos, es algo innato»

Ricardo Escobar (Shabby&Chic), Fernando Mañes (Cultura, Ayuntamiento de Sevilla), Juan José Domínguez (Turismo, Ayuntamiento de Sevilla), Julio Muñoz (Rancio Sevillano, escritor), Natalia Marín (Editor in Chief de Reason Why) y David Acosta (CEO de INNN)

En el marco de la semana de la creatividad y la innovación, INNN, la consultora y agencia creativa ha anunciado que este año presentará All in Creative 2025 , una cita que reunirá en Sevilla a mentes disruptivas de diversas disciplinas como la música, la ciencia, la educación, el diseño y la tecnología. Este evento tendrá como objetivo impulsar nuevas ideas y generar impacto real en nuestra ciudad.

El encuentro estuvo presentado por el periodista Julio Muñoz, 'El Rancio Sevillano', y Natalia Marín, editora jefe de Reason Why. La jornada contó con la participación de destacados actores del ámbito local, como Juan José Domínguez, Director General de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, y Fernando Mañes, Director General de Cultura.

All in Creative 2025 no es solo un evento para creativos o profesionales del marketing y la publicidad. Este evento busca involucrar a personas de todos los campos, ser interdisciplinar, desde la medicina hasta el mundo empresarial. «Todos somos creativos» asegura David Acosta, CEO de INNN. «La creatividad es una herramienta para resolver problemas y generar oportunidades, no solo la capacidad de diseñar o crear algo artístico».

Folletos informativos para el evento AGENCIA INNN

El debate sobre la relación entre la tradición sevillana y la innovación también estuvo presente durante el evento. Rancio Sevillano apuntó que, si bien Sevilla es conocida por su patrimonio y cultura profundamente arraigada, lo cierto es que siempre ha sido una ciudad de vanguardia en muchos aspectos. «Lo que pasa es que, a veces, no somos conscientes de ello. Las tradiciones de Sevilla son una fuente de inspiración inagotable. Lo vemos en la música, en la moda flamenca. Se reinventa cada año»

«La creatividad se trabaja», comentaba Rancio Sevillano. «Muchos de mis amigos escritores me dicen que se atascan al escribir, pero al final, como me pasa a mí, la creatividad sale simplemente al seguir adelante, al no rendirse y continuar escribiendo», añadió.

El CEO de INNN también destacó que la creatividad está presente en las calles de la ciudad, no solo en los espacios diseñados para ello. «El otro día hicimos un brainstorming con personas que trajimos de la calle. Las pusimos a pensar juntas y salieron ideas increíbles. También fue lección de humildad, el hecho de ver que todos podemos generar ideas y que no por llevar muchos años haciéndolo siempre tiene que ser las mejores»

De izquierda a derecha: Ricardo Escobar (Shabby&Chic), Juan José Domínguez (Turismo, Ayuntamiento de Sevilla), David Acosta (CEO de INNN), Natalia Marín (Editor in Chief de Reason Why) y Julio Muñoz (Rancio Sevillano, escritor). AGENCIA INNN

Por su parte, Ricardo Escobar, General Manager de Shabby&Chic, mencionó el desafío de encontrar espacios no convencionales en Sevilla para eventos innovadores. «Sevilla tiene una tradición muy marcada y espacios muy conocidos, pero también tiene una parte subyacente, que no es tan típica, esperando a ser descubierta«.

INNN ha manifestado su intención de convertir All in Creative en una cita anual en Sevilla, con la meta de atraer a expertos de todo el mundo para compartir sus conocimientos y experiencias. Se busca crear una red de innovación que permita a las ideas locales no solo desarrollarse, sino también trascender fronteras.

«En Sevilla siempre pensamos que nos tienen que ayudar, que las grandes apuestas vienen de otras capitales. Pero no tiene por qué ser así, podemos liderar proyectos y llevarlos a cabo« apuntaba Acosta.

Fernando Mañes, Director General de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla apuntaba que tenemos que creernos aquí el sueño americano. «Siempre hemos sido un pueblo muy luchador, y eso está genial, pero tenemos que empezar a pensar con mentalidad de victoria. Tu vecina a la que veías jugar de pequeña en el patio de su casa puede ser ahora dueña de una multinacional. Los sevillanos, herederos de diversas culturas, fiestas y colores tenemos que atrevernos a poner en marcha ideas que pueden cambiar el mundo».

Más temas:

Universidad de Sevilla