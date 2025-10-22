La historia de la guitarra se reúne en la Fábrica de Artillería

Pasado, presente y futuro. El sonido de dos guitarras, la historia reunida en la Fábrica de Artillería. Rafael Riqueni y Alejandro Hurtado han protagonizado una nueva sesión del ciclo Amalgama que organiza el Ayuntamiento de Sevilla y la Bienal de Flamenco. La charla, ... conducida por el director de ABC de Sevilla y crítico de flamenco, Alberto García Reyes, ha estado precedida por la audición del nuevo disco del guitarrista trianero, 'Nerja'. El propio Riqueni ha destacado que este álbum es un «disco más», y que, pese a que viene a cerrar su mítica trilogía más clásica, es, sobre todo, flamenco «porque yo soy flamenco». «Me gustaría hacer un trabajo más al estilo de 'Herencia', pero esto estaba ahí y de nuevo Paco Bech me ha animado a hacer este proyecto», ha destacado el veterano guitarrista.

Alejandro Hurtado, llamado a continuar con el legado de su compañero este miércoles de escenario, ha subrayado del maestro que es un ejemplo por su «manera de describir» con la guitarra, una cualidad muy poco trabajada hasta su irrupción y siguiendo la estela de otro gran intérprete y compositor, Manolo Sanlúcar. «Siempre su música desprende algo maravilloso. Lo suyo es la guitarra de concierto con mayúsculas, de guitarra en desnudo y cuenta paisajes que nos da la inspiración a los jóvenes», ha explicado.

«Para mí es el guitarrista más importante por su discurso y su compromiso con la guitarra. Cada uno de sus discos plasman y recrean los estilos del flamenco. Eso nos enseña a los guitarristas a tener compromiso y ser creativos a la vez que consecuente con lo que se hace. 'Nerja' también va a alimentar a todos los de mi generación, igual que 'Parque de María Luisa' o 'Suite Sevilla'. Es una enciclopedia. Es un regalo estar a su lado», ha desarrollado Hurtado cuando casi al final del encuentro García Reyes le ha preguntado qué significa la figura de Rafael Riqueni.

«Su guitarra transmite, y para mí es lo que le hace invencible, es la debilidad, que es el rasgo más humano que hay. Te arrastra a una aparente sencillez que sólo está en su mano», ha intervenido el periodista.

En el acto se ha hablado y tocado, en un recorrido sonoro por las influencias recibidas por los protagonistas. Riqueni ha contado que empezó escuchando a Niño Ricardo y luego a Sabicas. Sin embargo, lo que le cambió la vida fue un disco de Paco de Lucía. Y su primo José Acedo, que fue el que le puso por primera vez la de las seis cuerdas en las manos.

«Él -por Niño Ricardo- supo descremar a Montoya, Molina y Manolo de Huelva y creó un sello propio. Le dio una personalidad característica y aportó un abanico que todos los guitarristas siguieron pese a que su discografía no fue muy grande. Rafael también pasó a limpio todo ese toque», ha dicho el músico alicantino antes de tocar unas falsetas para diferenciar a Niño Ricardo y Sabicas. «En Ricardo se da esa cosa milagrosa del arte que, siendo un guitarrista no tan técnico, tenía algo especial en su sonido. Y el sonido de Sabicas era de campanas», ha continuado Rafael Riqueni.

En este viaje por el mundo de la guitarra que ha disfrutado numeroso público, entre otros los artistas Patricia Guerrero, Andrés Marín, Ricardo Miño, Pedro Ricardo Miño y David de Arahal, los invitados han reflexionado sobre la técnica, una cuestión muy «confusa» a lo largo de la historia. «Esto no va de correr».

El director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra, y Rafael Riqueni juan flores

«Manuel Molina dijo en televisión que el que comprara un buen coche aprendiera a cogerlo en marcha en vez de correr mucho porque, si no, se perdía el paisaje. Una mano derecha tiene todo, el trémolo, el arpegio, el pulgar, se trata de ser completo. Pero la técnica no es más que un medio para la expresión. Volviendo a Ricardo, ya con edad avanzada seguía haciendo de su toque un milagro, llegaba al corazón», ha dicho Riqueni. Una opinión compartida por el joven Alejandro Hurtado. «Es potenciar lo que la música te está pidiendo. En lo flamenco solemos tocar nuestra música, con un tema concreto de autor nos sentimos extraños».

También han expresado sus ideas sobre si un intérprete flamenco debe ser además un buen compositor o sobre cómo han incursionado en otros estilos y al revés. «Lo nuestro es un toque de raíz y nos adaptamos más fácilmente», ha insistido Riqueni.

¿Y en qué momento se encuentra la guitarra flamenca? Para el autor de 'Parque de María Luisa', está donde tiene que estar y con un futuro muy prometedor en manos de su colega de escenario. «La guitarra flamenca viene de lo popular y durante muchos años lo clásico y académico ha estado por encima. Pero hoy en día está donde tiene que estar y tuvo que estar siempre, en su sitio», ha sentenciado.

«La esperanza se llama Alejandro Hurtado, ya es una figura, tiene una técnica y sensibilidad tocando únicas», ha remarcado en el cruce de elogios y maravillas musicales que se han podido escuchar en esta hora escasa que, sin embargo, encierra un momento histórico. Como la propia Fábrica de Artillería, patrimonio e historia de España.