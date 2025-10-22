Suscríbete a
cultura

La historia de la guitarra se reúne en la Fábrica de Artillería

Rafael Riqueni y Alejandro Hurtado, presente y futuro de las seis cuerdas, protagonizan una nueva cita de Amalgama

Rafael Riqueni: «A la guitarra le debo más de media vida»

Alejandro Hurtado, Rafael Riqueni y Alberto García Reyes
Alejandro Hurtado, Rafael Riqueni y Alberto García Reyes raúl doblado
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

Pasado, presente y futuro. El sonido de dos guitarras, la historia reunida en la Fábrica de Artillería. Rafael Riqueni y Alejandro Hurtado han protagonizado una nueva sesión del ciclo Amalgama que organiza el Ayuntamiento de Sevilla y la Bienal de Flamenco. La charla, ... conducida por el director de ABC de Sevilla y crítico de flamenco, Alberto García Reyes, ha estado precedida por la audición del nuevo disco del guitarrista trianero, 'Nerja'. El propio Riqueni ha destacado que este álbum es un «disco más», y que, pese a que viene a cerrar su mítica trilogía más clásica, es, sobre todo, flamenco «porque yo soy flamenco». «Me gustaría hacer un trabajo más al estilo de 'Herencia', pero esto estaba ahí y de nuevo Paco Bech me ha animado a hacer este proyecto», ha destacado el veterano guitarrista.

