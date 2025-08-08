El guitarrista Antonio Rey abre el ciclo Solera y Compás de Tío Pepe Festival con sus 'Historias de flamenco'

El ciclo Solera y Compás del Tío Pepe Festival de Jerez se abre con un recital excepcional. Una de las guitarras flamencas más importantes de los últimos tiempos, la del jerezano de adopción Antonio Rey, llevará hasta el corazón de las bodegas Tío Pepe su propuesta musical más reciente. La de este sábado 9 de agosto será una noche de encuentro con el arte jondo en un ciclo con otras tres citas que se desarrollarán la semana que viene. Todas tendrán lugar en uno de los rincones más evocadores de las bodegas jerezanas, el Patio de la Tonelería, enclave cargado de historia y resonancia que servirá de marco para la presentación de su aclamado proyecto Historias de un flamenco, un trabajo que lo consagra como uno de los grandes nombres del flamenco contemporáneo.

Rey, doble ganador del Latin Grammy y nominado al Best Global Music Album en los Grammy Awards 2025, ha concebido un espectáculo en el que no solo desplegará su inconfundible virtuosismo, sino también su faceta más íntima y narrativa como compositor. «Se va a escuchar mi alma desnuda, ante los jerezanos y todos los viajeros que andan por aquí veraneando. Un paso por toda mis discografía. En especial de los dos últimos discos que me han puesto en este sitio tan bonito», cuenta Rey sobre su participación en el ciclo jerezano.

En su recital, 'Historias de un flamenco', estará arropado por artistas de primer nivel, entre los que destacan el bailaor Joaquín Grilo, referencia absoluta del baile flamenco actual, y la cantaora Mara Rey, cuya voz encarna la profundidad emocional del cante jondo.

Antonio Rey mostró desde su infancia un talento excepcional para la guitarra, influenciado por los grandes del flamenco y sumergido en una tradición familiar de música flamenca. Con una técnica depurada y una capacidad de comunicación emocional única, Rey inundará el espacio con su personal fusión de las raíces del flamenco con elementos del jazz y la música clásica. Su estilo es un encuentro entre la tradición flamenca y la libertad expresiva del jazz, con un virtuosismo que emociona a puristas y nuevos oyentes por igual gracias a una técnica prodigiosa y una capacidad expresiva que traspasa géneros.

Reconocido en 2010 como Premio Nacional de Guitarra, su discografía refleja una trayectoria coherente, en constante evolución y con vocación universal. A lo largo de su carrera, Antonio Rey ha colaborado con figuras legendarias como Paco de Lucía, Richard Bona, Al Di Meola, Niña Pastori, Vicente Amigo, Diego el Cigala, Miguel Poveda, Antonio Canales, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, entre otros. Estas colaboraciones le han permitido llevar su arte a escenarios tan emblemáticos como el New York City Center, el Festival Internacional de Jazz de Montreal o la Bienal de Flamenco de Sevilla, siempre desde una visión que combina el respeto a la raíz con la búsqueda de nuevos horizontes sonoros.

«Me encuentro en un momento de mi carrera muy bonito y especial. Gracias a Dios mi trabajo está siendo valorado, toco en lugares importantísimos y colaboro con artistas increíbles. No solamente está siendo destacado por los reconocimientos, sino porque llevo unos años dedicándome a mi música, a hacer mi propia música», reflexiona el artista, que considera el ciclo Solera y Compás «uno de los mejores» los festivales de este formato en toda España. «Tocar aquí es la consagración de tocar en mi tierra, en este festival que para mí es el mejor, donde han venido tantas figuras que yo admiro. Estar aquí solo, con mi música, mi grupo, es un regalo, yo diría, uno de los conciertos más importantes», explica el artista.

Resto del ciclo

El ciclo Solera y Compás arranca con una oportunidad única para ver en su tierra a un artista que ha llevado la guitarra flamenca a nuevas cotas de sofisticación y emoción. La siguiente cita será la noche del lunes 11 de agosto con el espectáculo Territorio Jerez, que recupera la esencia más pura de este arte universal. Le seguirán Yerai Cortés (14 de agosto) y Rancapino Chico (15 de agosto). Las cuatro fechas integran el cartel de una edición que combina tradición e innovación con el pulso de la tierra.