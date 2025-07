Gloria Gaynor, la diva inmortal que deslumbró a Jerez a sus casi 82 años

Dicen que el buen vino no envejece, y anoche, en las jerezanas Bodegas Las Copas, quedó claro que Gloria Gaynor tampoco. A sus casi 82 años, la americana demostró en el Tío Pepe Festival por qué, más de medio siglo después, sigue siendo una gran diva del disco.

Pasadas las 22 horas, miles de personas ocuparon los asientos y la pista del recinto. Entre le público, asistentes de diferentes puntos de España, pero también se escucharon acentos e idiomas de otros países, sobre todo, de habla inglesa.

El concierto arrancó puntualmente 15 minutos después, a la hora prevista. Los primeros en irrumpir sobre el escenario fueron los músicos de la banda, que pusieron banda sonora a los visuales que introdujeron el show. A continuación, los tres coristas ocuparon su lugar. Fue entonces cuando empezaron a sonar los primeros acordes de 'Overture', dando la bienvenida a la protagonista.

A pesar de que parece que físicamente los años no pasan por ella, fue evidente que el tiempo había suavizado algunos de sus registros, así como su movilidad. Eso sí, la presencia sobre el escenario que tanto le caracteriza se mantiene, hasta la fecha, intacta.

Una artista imparable

«Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes esta noche», admitió en español nada más terminar 'Overture'. Cabe destacar que Gaynor conoce el idioma desde hace décadas, pues lo aprendió durante un viaje que hizo a México. Pareció sincera cuando lo dijo, porque la felicidad y la ilusión no desaparecieron de su rostro en toda la noche. Fue lanzando mensajes como este a lo largo del concierto, pero el culmen fue ese «¡me encanta España!» que expresó tras revelar que, en este show, había incluido temas de su nuevo EP -'Happy Tears', 'Fida Known' o 'When I See You'- que apenas había cantado en directo anteriormente.

Entre el setlist, destacaron hits como 'Unstoppable', 'Beautiful' o 'Killing me softly', que el público no dejó de entonar un segundo. Aunque la mayoría de éxitos los interpretó Gloria, dejó que los integrantes del coro se lucieran en diferentes ocasiones. Por ejemplo, Will, «un hombre que es como una gran copa de chocolate», según describió con cariño la octogenaria, le acompañó en 'My first my last my everything' y cantó 'Nice to meet you' en solitario. Por otro lado, interpretó junto a Melina, una corista que lleva años formando parte de sus conciertos, 'Talkin about Jesus'.

No obstante, la actuación más sorprendente de la noche fue el solo de Jonathan Arons, que, además de tocar el trombón, dejó a Jerez con la boca abierta al afinar 'Happy', de Pharell Williams, a la perfección, compaginándola con flexiones, coreografías imposibles y, como guinda del pastel, un split tras otro.

Algo que Gloria Gaynor no pudo evitar durante su show fue expresar su fe a través de la música. Lo hizo en el dúo con Melina y cuando presentó su 'Who I am', donde además añadió que «Dios me ama, les ama, tiene paciencia con todos y siempre está a mi lado y a su lado haciendo tantas cosas que no vemos…».

Otro reconocimiento que hizo fue a Michael Jackson, otra leyenda de la música, a quién recordó con 'He's out of my life', porque «como él no está para cantársela a ustedes, lo voy a hacer yo».

Durante un instante, pareció que 'I will survive', ese himno universal de empoderamiento, iba a cerrar la jornada, de ahí que los asistentes lo dieran todo. El factor sorpresa llegó cuando, tras el primer estribillo, la artista tradujo las siguientes estrofas al español. Jerez descubrió que aún no había llegado el fin cuando, tras la falsa despedida, Will introdujo 'Can't take my eyes off you'. Finalmente, Gloria Gaynor puso el verdadero broche de oro a la cita con 'Everybody dance', convirtiendo el Patio de la Tonelería en una disco setentera.

Con 81 años -porque aún falta poco más de un mes para su cumpleaños-, la tres veces ganadora de premios Grammy logró demostrar en el Tío Pepe Festival de Jerez por qué su legado se ha puesto en valor tantas veces a lo largo de este medio siglo de recorrido musical. Anoche, su herencia de góspel, soul, disco y R&B resonó por cada rincón de las Bodegas Las Copas. Un show en el que la edad fue solo un número, no un impedimento para darlo todo. Gloria Gaynor brindó por la vida, y Jerez brindó por ella.