La Fundación Unicaja vuelve a premiar el talento literario juvenil con la V edición del certamen Antonio Machado

Atraer a los jóvenes a la literatura. Este es uno de los objetivos del Certamen Literario Antonio Machado que organizan Fundación Unicaja y ABC, y que este año presenta su V edición. La convocatoria, como las otras anteriores, se dirige a jóvenes de toda Andalucía con la intención de que ahonden en la figura de este insigne poeta sevillano.

En concreto, el certamen literario está dirigido a los estudiantes andaluces de los cursos de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del curso escolar 2024/2025, que podrán ahondar en la figura del poeta, conocer sus luces y sombras, homenajearle y rendir tributo a su memoria a través de escritos originales.

De esta manera, ABC y Fundación Unicaja apuestan una vez más por dar a conocer entre los escolares de Andalucía la figura de Antonio Machado como escritor de gran relevancia, que ha merecido todo tipo de elogios y reconocimientos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, así como su vinculación a Sevilla.

El concurso periodístico y cultural consistirá en una elaboración de una pequeña narración, de un máximo de quinientas palabras, inspirada en el poema perteneciente a 'Poemas inéditos' del volumen I de la Colección Unicaja Manuscritos Hermanos Machado. El plazo de inscripción del certamen está abierto desde el 29 de septiembre al 2 de noviembre para todos aquellos jóvenes interesados en participar.

En la anterior edición del certamen, el poema sobre el que trabajaron los estudiantes fue un poema perteneciente a la obra 'Poemas sueltos' del escritor, que forma parte del volumen IV de la Colección Unicaja Manuscritos Hermanos Machado. En la IV edición, la ganadora del concurso fue la alumna Ángela Rojas, de 3º de la ESO del colegio Santa Isabel de Marchena gracias a su relato «Sueños de arena». Por su parte, el segundo premio de la IV edición del certamen literario Antonio Machado recayó en María Nievas Morales, alumna del IES Félix Rodríguez de la Fuente, mientras que el tercer premio fue concedido a Mateo Gómez Hermosín, alumno del Colegio de Fomento Tabladilla por su relato «Marinero Sevillano».

Los tres ganadores de la última edición del certamen literario Antonio Machado fueron elegidos de un total de 104 alumnos de secundaria de toda la comunidad de Andalucía, de municipios como Marchena, Colmenar o Arcos de la Frontera, ubicadas en las provincias de Málaga, Córdoba y Cádiz, respectivamente. También participaron en el concurso alumnos de la provincia de Granada.

Bases del concurso

Las bases de la convocatoria de la V edición del Certamen Literario Antonio Machado ABC-Fundación Unicaja recogen que el concurso periodístico y cultural está dirigido únicamente a los alumnos de 3º y 4º de la ESO residentes en cualquier provincia de Andalucía. La participación está prohibida para los hijos y familiares de empleados y colaboradores directos de ABC de Sevilla.

El relato presentado, que tendrá que tener una extensión máxima de quinientas palabras, se juzgarán especialmente tanto por su originalidad como por la forma en que se narre el mismo. Las bases completas del certamen, así como el poema en el que se base el relato se pueden encontrar en la web del concurso. Cada alumno podrá participar únicamente con una narración y, en caso de recibir más de una, sólo se dará por válida la primera recibida.

Los relatos deberán presentarse en formato Word o PDF a través de la página web habilitada para el concurso, y deberán acompañarse de los datos solicitados en el formulario, así como la autorización de los padres o tutores legales.

El nombre de los ganadores de la V edición del Certamen Literario Antonio Machado ABC-Fundación Unicaja se comunicará en el diario ABC, así como en la página web del concurso. El jurado, nombrado por ABC y Fundación Unicaja, se hará público a la vez que el fallo del mismo. Los criterios en los que se basará para sus valoraciones serán la originalidad en la temática escogida, la forma en que se narre el relato y su relación con los temas propuestos.

El ganador de la V edición del Certamen Literario Antonio Machado ABC-Fundación Unicaja recibirá un iPad Air Wifi 64 GB y un lote de libros, así como la publicación del trabajo en el periódico. Por su parte, el segundo premiado recibirá un E-reader Kindle Oasis y un lote de libros, mientras que el tercer premio consiste en una cámara Gopro Hero y un lote de libros.

Fundación Unicaja y los hermanos Machado

La relación entre la Fundación Unicaja y la obra de los hermanos Machado lleva más de veinte años de recorrido. En 2003, la entidad adquirió en subasta un lote de manuscritos de la familia Machado compuesto por 770 ejemplares documentales, como cartas, escritos personales o poemas. Desde entonces, Fundación Unicaja fue ampliando la colección y engordando el archivo, compuesto actualmente por 4.570 páginas con el objetivo de asegurar su conservación y promover la difusión pública a estudiosos y amantes de estos escritores.

En ese sentido, Fundación Unicaja conmemoró el 150 nacimiento de los hermanos Machado con la exposición 'Los Machado. Retrato de familia', que estivo abierta entre octubre y diciembre en la Fábrica de Artillería de Sevilla. La muestra reunió cientos de documentos procedentes de los fondos de la Fundación Unicaja y de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. La exposición, que fue inaugurada por el Rey Felipe VI, giró en tres ejes con la intención de derribar el mito de que los hermanos tuvieron trayectorias muy asimétricas como poetas; recopilar y mostrar a los visitantes el acervo cultural de la familia y, desmentir el distanciamiento entre Antonio y Manuel Machado.

