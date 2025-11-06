Suscríbete a
Fundación Alalá celebra 10 años de cultura, deporte, esperanza e inclusión en el Polígono Sur de Sevilla

Un acto en el que se ha estrenado el nuevo himno de la entidad, que ha sido entonado por la infanta Elena, José Luis Sanz y Patricia Del Pozo, entre otros

'Romance de la luna, luna': las Tres Mil Viviendas, bajo la mirada de la Fundación Alalá

Foto de grupo, entre los que destacan José María Pacheco, Blanca Parejo, José Luis Sanz, la infanta Elena
Paula Mateo

Sevilla

El arte, la cultura y el deporte fueron los protagonistas de una jornada cargada de emoción en la Factoría Cultural del Polígono Sur, donde la Fundación Alalá celebró su décimo aniversario. Diez años de trabajo constante, de transformar exclusión en oportunidades, ... y de sembrar esperanza a través de la educación artística y los valores.

Descarga la app