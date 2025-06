Fran Nuño: «A los niños les encanta ver una proyección de Buster Keaton en directo»

El escritor y animador cultural sevillano Fran Nuño lleva muchos años desarrollando actividades orientadas a distintos públicos, ya sea infantil y juvenil o adulto. Hace un año creó dos proyectos nuevos alrededor de una de sus pasiones, el cine mudo. Así nacieron 'Cinefórum' ... y 'El Sonido del Proyector', dos iniciativas que ha desarrollado en el último año y que este miércoles a las 20 horas se darán la mano en el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía (CIRAE) -ubicado en la Plaza de Santa Lucía, s/n- en una sesión con entrada libre hasta completar aforo.

El 'Cinefórum' 'Las artes escénicas y el cine mudo' llega así a su final de temporada con una octava sesión en una iniciativa coordinada por la Librería Nuño y organizado por el CIRAE. En el acto los espectadores podrán disfrutar de 'CinematOrigen' (especial artes escénicas), perteneciente al proyecto 'El Sonido del Proyector.

Según indica Nuño, el 'Cinefórum' tuvo su primera sesión en febrero de 2024 con la presentación de la novela gráfica 'Viaje a la luna', libro basado en la película clásica de Georges Méliès con ilustraciones de Enrique Quevedo y guion del escritor sevillano. «A partir de ahí se nos ocurrió hacer un cinefórum con películas de cine mudo que tuvieran que ver con las artes escénicas, ya fuera el teatro, la ópera, la danza, el circo, etc. Hemos hecho ocho sesiones».

En cuanto al 'El sonido del proyector', Fran Nuño comenta que esta iniciativa se puso en marcha en YouTube el 25 de mayo de 2024 «porque siempre he sido muy aficionado tanto al cine mudo como a la música electrónica». En ese sentido, asegura que «hay una tendencia desde los años 70 de hacer música electrónica para el cine mudo. Yo soy muy aficionado a la música electrónica. Empecé el proyecto de componer o producir bandas sonoras para películas muy cortas del cine mudo o bien para extractos que tienen una duración de tres o cuatro minutos como máximo. Hay muchos libros que hablan del cine mudo. Es una forma de animar a la lectura. Cada dos semanas subo a YouTube una nueva película».

La primera sesión con público se realizó el 4 de octubre de 2024 en el CIRAE, dentro de la programación de la Noche en Blanco, con dos pases de una sesión especial titulada 'Bailando con Alice Guy'. Desde ese mismo mes de octubre comenzó la gira 'CinematOrigen' visitando, hasta este mismo mes de junio, diversos centros educativos, ferias del libro, bibliotecas, salas culturales, etc. «En vivo hago las sesiones presentando cada película y las proyectamos», subraya Nuño. A partir de dichas proyecciones, este animador cultural recomienda libros que hablan sobre esas películas, sobre sus creadores, sus actores, etc. Hay libros que hablan asimismo sobre las novelas en las que se basan dichos filmes. «Es una actividad de fomento de la lectura que tengo para varios formatos: uno para un público infantil-juvenil y otro para adultos. Si me lo pide un colegio, llevo películas más apropiados al público infantil o juvenil. En cada sesión se proyectan entre siete o nueve videos», puntualiza.

La sesión del 'Cinefórum' de este miércoles va a estar dedicada al 'CinematOrigen', perteneciente al proyecto 'El sonido del Proyector'. Entre las películas que se van a proyectar destacan 'Danse serpentine', de Alice Guy; 'KIRIKI', de Segundo de Chomón; 'Rocas rodantes', un extracto de 'Siete ocasiones', de Buster Keaton y 'Despegue y alunizaje', que es un extracto de 'Viaje a la luna', de Georges Méliès. «Para el público es una nueva forma de descubrir o recordar estas películas a través de estas bandas sonoras. Es una forma -comenta Nuño- de rescatar hasta nuestros días estas películas. La música electrónica hace que se actualice el cine mudo. Este tiene unas imágenes muy poderosas que casan muy bien con la música electrónica. Hay músicos de electrónica que hacen este tipo de composiciones para el cine mudo. También el público descubre libros relacionados con esta película o con la historia del cine. Es una manera de descubrir libros que no conocían y que pueden leer si están interesados».

Según afirma este escritor, «a los niños les recomiendo biografías de los hermanos Lumière -inventores del cinematógrafo- para que conozcan los orígenes del cine. También les recomiendo biografías de Buster Keaton». Curiosamente, 'Rocas rodantes', el extracto de la película 'Siete ocasiones' de Keaton, es el video que tiene más visualizaciones en el canal de Nuño en YouTube, superando los 20.000 visionados. «Es una escena muy divertida en la que él va corriendo y hay muchas rocas rodando que lo van a aplastar. A los niños les encanta ver una proyección de Buster Keaton en directo».

Reivindicación de Alice Guy

También estas proyecciones en directo han servido para reivindicar a la figura de la directora Alice Guy, la madre de la ficción en el cine. «Ella tuvo la desgracia de que, cuando se retiró del cine, los libros de historia de cine empezaron a ignorarla. Es una figura que ha estado injustamente olvidada, pero creó cerca de 1.000 películas. Fue la primera persona que pensó que con el cine se podían contar historias. 'El hada de las coles' es la primera película de ficción. Se filmó en 1896 y está basada en un cuento popular infantil. Dura sobre un minuto», asegura Fran Nuño.

Adelanta este escritor que para la temporada que viene van a continuar con el 'CineFórum' con sesiones con periodicidad cada dos meses. Igualmente seguirá la gira del 'CinematOrigen' y 'El sonido del proyector' continuará en 2026 con un nuevo proyecto, 'Animatografía', sobre cine de animación mudo. También tiene pensado ponerle música a un extracto de un filme mudo de Frank Capra.

En cuanto a sus composiciones, Fran Nuño dice que él es un músico autodidacta que hace todo de oído. Para ello emplea un teclado electrónico, sintetizador, programas de producción músical y samples, etc. «Algunas producciones que hago están inspiradas en el synthpop. Me encantan en ese sentido artistas como Pet Shop Boys o Jean-Michel Jarre, a los que voy a ir a ver a Icónica Santalucía Sevilla Fest, New Order, Depeche Mode o Kraftwerk. En uno de mis videos hay un sample de Kraftwerk». concluye.