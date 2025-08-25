La Filmoteca de Andalucía rescata el verano de nuestras vidas

«Una filmoteca sobre todo es su archivo», resume gráficamente el responsable de la de Andalucía, Pablo García Casado, la razón de ser de esta entidad dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Pero el trabajo de sus técnicos va ... mucho más allá del mero almacenamiento de cientos de rollos de películas, las de los profesionales y los amateurs. El gran objetivo que se han marcado para los próximos años es el de dibujar un mapa sentimental de la región con los testimonios audiovisuales de los aficionados. A partir de la década de los 20, los avances en las cámaras permitieron la grabación de películas caseras y un grupo reducido de andaluces -todavía en esa fecha- se sumaron a la moda de inmortalizar sus celebraciones, pero también su vida cotidiana. Por muy aburridos que, cegados por la rutilancia del siglo XX pudieran parecernos esos instantes, lo cierto es que estas imágenes están cargadas de nostalgia y forman un tesoro histórico sin igual.

De ahí que la Filmoteca de Andalucía haya puesto en marcha el 'Proyecto mi vida', dirigido a «detectar, recuperar y conservar ese cine familiar y amateur en las mejores condiciones, y a digitalizarlo y divulgarlo a través de las redes de conocimiento y difusión». Dentro de este programa que se divide en varias temáticas, esta temporada ha lanzado otro subproyecto consagrado a los últimos 100 veranos de nuestras vidas. Son esa cifra porque el más antiguo de los vídeos que se exhiben data de mediados de la década de los 20 del siglo XX. Tarde de agosto en la playa de Chipiona, Cádiz. Un grupo de niños descalzos y con bañador corto se suben y bajan de una barca con algarabía al tiempo que el oleaje se lo permite. La barca resiste el vaivén de las olas gracias a la fuerza de la tía de uno de ellos -la tía Teresa-, que sostiene alegremente la cuerda que los mantiene en la orilla. Esta película doméstica constituye «una rareza», según García Casado, porque lo que más abunda en este archivo son las grabaciones en Súper 8. «El boom de las grabaciones en España fue en los años 70, cuando Kodak expandió el lema de 'Haz cine por ti mismo'», cuenta el responsable de actividades de la Filmoteca. «Hay bastante más material en cola, pero ya se ha recuperado 2'8 teras, sobre todo en Súper 8». Este es el tipo de formato que más preocupa a los técnicos por una cuestión de obsolescencia. «Las bovinas de los 50 y 60 ya se están empezando a deteriorar», insiste, de ahí la necesidad de digitalizar estos recuerdos cuanto antes. En este sentido, el organismo con sede en Córdoba está abierto a todo aquel ciudadano que guarde algunas de estas joyas para hacerse con su copia recuperada y para contribuir a seguir esbozando este mapa que «más allá de la cuestión técnica tiene una connotación emocional».

Como las imágenes de niñas bailando sevillanas delante de un campo de girasoles, o de niños aliviándose del calor en una alberca, de mujeres jugando en la arena con barcos hechos a mano o haciendo castillos con los más pequeños. Además, estas grabaciones recorren pueblos como Conil, Salobreña o Almodóvar del Río, a través de las noches de bailes en las verbenas de las primeras décadas de siglo, o los paseos en burro de los pequeños de la casa.

En general, y aunque lógicamente se grababan momentos felices como una celebración o la entrada al lugar de vacaciones, «y nos pudiera parecer un poco naif o repetitivo», lo cierto es que estas grabaciones son como una lupa a través de la que observar la evolución social de estas décadas. Desde esos años 20 con el citado caso de la playa de Chipiona, con el faro y el Santuario de la Virgen de Regla de fondo, hasta la década de los 60 y 70, cuando la expansión de la clase media propició el 'boom turístico'. Y entonces, lógicamente, cambió la forma de disfrutar de las vacaciones e incluso de llegar al destino. Hasta el aeropuerto de Almería aparece filmado en este vídeo. Los coches, inexistentes en las filmaciones de décadas anteriores, abundan en la mayoría de estas cintas de cine familiar, sobre todo los 'seiscientos'.

«Todo es muy previsible. Pero como dice la directora Pilar Mansell, hasta detrás de la grabación de un cumpleaños hay mucha historia escondida», explica el también poeta cordobés. Por eso el principal trabajo que se han impuesto en la Filmoteca es el de recuperar todo el material lo más rápido posible. «La reflexión de lo que se ve ya corresponde a otras disciplinas», sentencia.

Por otra parte, esas cintas caseras documentan hechos históricos. Una especie de anuario en vídeo. Por ejemplo, en este proyecto veraniego permite subirnos a bordo del crucero Cabo San Roque, el primer buque de pasajeros construido por la industria española de la compañía Ybarra y Cía. La cinta recuperada, según indica la etiqueta en el rollo, es de 1959, y filma los mejores momentos de una familia de andaluces por el mediterráneo recogiendo escenas de Mallorca e Itálica, así como otros lugares aún no identificados.

Si en esa década de los 70 muchos jugaron a ser cineastas -otros lo lograron décadas después- con su Súper 8, no es de extrañar que en este archivo haya 'material bueno'. Aunque en su mayoría, no son filmaciones perfectas, ya que suelen presentar, y así lo explican los técnicos de la institución, «desencuadres, discontinuidad en el discurso, desenfoque, reiteraciones...» Sin embargo, eso sí, algunos no cejaban en el empeño de hacer de su película doméstica un cinta profesional. Un ejemplo de ello son los rótulos que acompañan a estas grabaciones que ahora rescata la Filmoteca y que solían crear con unas simples cartulinas y rotuladores: 'Málaga.1965', 'Peñón del Cuervo en Málaga', o 'Almería Verano 1970'.

Cine para el futuro

Desde su puesta en marcha en 2016, han sido depositadas en la institución cultural más de 150 cintas, procedentes de las ocho provincias andaluzas. Pero este 'Proyecto mi vida' es sólo una pata de las muchas en la que se sostiene la Filmoteca.

Resalta García Casado que se trata de una institución «pensada en el futuro, para cuando pasen 60 o 70 años estén muy conservadas y sigan siendo relevantes». «El cine andaluz puede ser más o menos importante, pero nosotros lo guardamos todo. Tenemos películas de pioneros como 'Rocío', pero sobre todo desde 'Solas' (Benito Zambrano, 1999), que puede entenderse como la primera película andaluza como sistema. Ha costado mucho trabajo que Andalucía llegue a ese estatus, y nosotros tenemos que trabajar para conservar ese legado, el trabajo y talento de estos profesionales y que lo vean otras filmotecas», defiende.