La Filmoteca de Andalucía rescata el verano de nuestras vidas

La institución digitaliza imágenes en Súper 8 tomadas por los andaluces en vacaciones durante el último siglo

La Filmoteca de Andalucía rescata y exhibe grabaciones de El Cordobés en capeas y corridas en formato Súper 8

La Filmoteca de Andalucía rescata el verano de nuestras vidas
Rocío Vázquez

«Una filmoteca sobre todo es su archivo», resume gráficamente el responsable de la de Andalucía, Pablo García Casado, la razón de ser de esta entidad dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Pero el trabajo de sus técnicos va ... mucho más allá del mero almacenamiento de cientos de rollos de películas, las de los profesionales y los amateurs. El gran objetivo que se han marcado para los próximos años es el de dibujar un mapa sentimental de la región con los testimonios audiovisuales de los aficionados. A partir de la década de los 20, los avances en las cámaras permitieron la grabación de películas caseras y un grupo reducido de andaluces -todavía en esa fecha- se sumaron a la moda de inmortalizar sus celebraciones, pero también su vida cotidiana. Por muy aburridos que, cegados por la rutilancia del siglo XX pudieran parecernos esos instantes, lo cierto es que estas imágenes están cargadas de nostalgia y forman un tesoro histórico sin igual.

