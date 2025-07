El Festival de Ópera de Sevilla lleva la lírica a las casas palacio con Manuel García y un recital de Nerea Berraondo

El Festival de Ópera de Sevilla, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de su Delegación de Turismo y Cultura, traslada la lírica a algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos e íntimos del centro histórico. Del 28 de septiembre al 12 de octubre, las casas palacio —el Palacio de las Dueñas, la Casa Salinas y el Hospital de la Caridad— acogerán la representación de Quien porfía mucho alcanza, una ópera de cámara firmada por Manuel García, así como un recital lírico de referencia con Nerea Berraondo y Anna Malek, que cerrará esta sección del festival.

«Las casas palacio representan un patrimonio vivo que queremos reactivar desde lo escénico y lo musical. Espacios como Dueñas, Salinas o la Caridad no solo hablan del pasado de Sevilla, sino que ofrecen un marco único para vivir la ópera de forma íntima y contemporánea», ha afirmado Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla. «Con esta propuesta, el festival muestra su vocación de tender puentes entre historia y creación, entre patrimonio y experiencia artística», señala.

Esta producción, creada específicamente para estos espacios, se inscribe en el esfuerzo del festival por visibilizar el repertorio lírico español menos difundido y, en particular, por poner en valor la obra de Manuel García, compositor, cantante y pedagogo nacido en Sevilla, cuya contribución al desarrollo del bel canto europeo sigue siendo objeto de estudio y admiración. Escrita para formato reducido y concebida para salones aristocráticos, 'Quien porfía mucho alcanza' es una comedia sentimental que articula arias, dúos y concertantes con gran flexibilidad escénica, permitiendo una cercanía expresiva inusual en la ópera convencional.

La dirección escénica es de Emiliano Suárez, creador del concepto Ópera Garage y conocido por su capacidad de adaptar repertorio lírico a entornos no convencionales, generando experiencias inmersivas e innovadoras. La dirección musical está en manos de Rubén Sánchez-Vieco, pianista y director formado en Valencia y vinculado al Rossini Opera Festival, cuya carrera combina la interpretación historicista con el repertorio contemporáneo.

Elenco y formato

El reparto reúne a intérpretes de sólida trayectoria nacional e internacional. La soprano Carolina Moncada, especialista en zarzuela y repertorio español, ha actuado en escenarios como el Teatro de la Zarzuela, el Festival Casals de Puerto Rico o el Liceu. El barítono Gerardo Bullón, habitual en el Teatro Real, el Liceu y la Staatsoper de Stuttgart, ha destacado tanto en ópera como en zarzuela. El tenor Pancho Corujo, con carrera destacada en Italia y España, ha sido premiado en los concursos Viñas y Corradetti, y ha trabajado con figuras como Plácido Domingo o Jesús López Cobos. Completa el reparto la soprano Ruth Terán, con experiencia en escenarios como el Teatro Real, el Auditorio Nacional o el Palacio de la Música Catalana.

El acompañamiento instrumental estará a cargo del Cuarteto Palatín, agrupación sevillana integrada por docentes del Conservatorio Superior de Música, con una sólida trayectoria camerística y un firme compromiso con la recuperación del repertorio vocal español del siglo XIX.

Se representará en tres espacios

La ópera se representará en tres espacios históricos, cada uno con una identidad arquitectónica y simbólica propia: el Palacio de las Dueñas, ligado a la Casa de Alba y referente del renacimiento sevillano; la Casa Salinas, ejemplo del clasicismo doméstico andaluz con fuerte impronta mudéjar; y el Hospital de la Caridad, una de las grandes obras asistenciales y artísticas del barroco sevillano. Esta propuesta busca establecer un diálogo entre música, espacio y relato histórico, favoreciendo una escucha cercana y una percepción teatral no mediada por la caja escénica tradicional. «Esta sección del festival simboliza nuestra apuesta por un modelo de ciudad donde el patrimonio no es sólo algo que se contempla, sino algo que se habita desde la cultura», ha subrayado Moreno. «La ópera en estos palacios no es solo una experiencia musical, es también una manera de reconectar con la ciudad desde la emoción, la belleza y el asombro».

Las funciones se celebrarán los días 28, 29 y 30 de septiembre, respectivamente, todas a las 22 h. El precio de la entrada es de 30 euros, con descuentos aplicables.

Por otra parte, el domingo 12 de octubre a las 12 horas, la Casa Salinas acogerá el recital de clausura del ciclo Casas Palacio, protagonizado por Nerea Berraondo y Anna Malek, dos artistas con trayectorias internacionales consolidadas. Berraondo, mezzosoprano de voz versátil y poderosa, ha actuado en escenarios como el Théâtre des Champs-Élysées, el Teatro Real o el Festival de Viena, y ha sido galardonada con un Premio Grammy en 2017 junto a la Saint Paul Chamber Orchestra. Malek, pianista polaca formada en lied y repertorio centroeuropeo, es una intérprete muy solicitada en recitales de cámara por Europa y América.

Bajo el título 'Música centroeuropea y eslava de inspiración española en la era de Carmen', el programa propone un recorrido musical por compositores que, fascinados por el exotismo español, plasmaron en sus obras el influjo de lo hispano desde el corazón del romanticismo europeo. Una ocasión única para disfrutar de un repertorio infrecuente, de gran refinamiento expresivo, en uno de los espacios más íntimos y elegantes del festival.

Concebido como un proyecto con vocación de continuidad bienal, en el marco de Sevilla, Ciudad de Ópera, el Festival de Ópera de Sevilla reúne entre el 25 de septiembre y el 12 de octubre de 2025 una programación que dialoga con el patrimonio artístico, la creación contemporánea y los grandes nombres del panorama vocal actual. Bajo la dirección artística de Francisco Soriano, el festival articula siete espacios de la ciudad —incluyendo enclaves monumentales, recintos históricos y grandes teatros— para reforzar el vínculo de Sevilla con la ópera como parte fundamental de su identidad cultural.

Esta primera edición busca consolidar a la ciudad como destino operístico de primer orden en el calendario europeo. «El Festival de Ópera de Sevilla no es sólo una cita cultural: es también una herramienta estratégica para poner en valor el tejido patrimonial de la ciudad, activar el turismo cultural de calidad y enriquecer la experiencia urbana de quienes viven o visitan Sevilla», ha concluido Moreno.

Entradas y descuentos disponibles

Las entradas para las funciones pueden adquirirse a través de la web oficial del festival (www.sevilla.org/festivaldeopera) y en las taquillas del Teatro Lope de Vega. Se aplican descuentos del 20 % para mayores de 65 años, estudiantes, personas desempleadas, familias numerosas, profesionales de las artes escénicas y personas con discapacidad. El programa 'Minuto Joven' permite adquirir entradas con un 50 % de descuento en taquilla, media hora antes del espectáculo, para menores de 30 años, sujeto a disponibilidad.