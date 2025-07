El Festival de Itálica cierra su edición de este año con más de 5.200 espectadores

Más de 5.200 personas han asistido este mes de junio al Festival Internacional de Danza de Itálica, que ha cerrado una de sus ediciones más potentes hasta la fecha. Organizado por la Diputación de Sevilla, el certamen ha reunido en el Cortijo de Cuarto y el Teatro Romano de Itálica a doce compañías nacionales e internacionales, con tres estrenos absolutos, un estreno nacional y una apuesta firme por la accesibilidad, la diversidad de estilos y la excelencia artística.

Seis de los espectáculos —los de Andrés Marín, Paula Comitre, Luz Arcas, Oulouy, Lucía Vázquez y la última función de Sergio Bernal— agotaron todas las localidades, confirmando el respaldo del público a una programación que ha sabido conjugar riesgo, identidad y contemporaneidad.

Al cierre del Festival, el diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha compartido esta reflexión. «Itálica es el reflejo de la apuesta firme de la Diputación de Sevilla por la Cultura y, en particular, por la Danza, un sector que en esta cita internacional que se organiza desde la Institución provincial demuestra el talento y la capacidad de transformación social».

Para Fernández, «cerramos una edición en la que podemos estar satisfechos y orgullosos de la calidad de la programación y en la que destacaría la presencia no solo de compañías que son referentes internacionales de la Danza, sino el sello y la impronta que los artistas sevillanos y andaluces han dejado en esta edición 2025 del Festival».

Itálica en streaming durante el mes de julio

A estas cifras de espectadores de Itálica se sumará en julio el público que podrá disfrutar gratuitamente de varias de las propuestas en formato streaming. Las emisiones comenzarán con Après Vous, Madame, de Paula Comitre, disponible los días 5 y 6 de julio; le seguirá el programa doble Lots of Movements y Take the Stage, de la compañía alemana Tanzensemble Pfalztheater Kaiserslautern, accesible los días 11 y 12. El día 19 se podrá ver Momentum, de Take Off Dance – Johan Inger Youth Project, que reúne las piezas Become y Rain Dogs, y estará disponible también el día 20. El ciclo de emisiones se cerrará con Rodin, de Sergio Bernal, que podrá verse en línea los días 26 y 27 de julio. Todas las emisiones serán gratuitas a través de desde la web oficial www.festivalitalica.es.

«Itálica no sólo ha vuelto a ser un lugar de encuentro entre danza y patrimonio, sino que ha demostrado su capacidad para emocionar, cuestionar y convocar desde lenguajes diversos y comprometidos con el presente», destaca Pedro Chicharro, director del festival. «El respaldo del público, con llenos en espectáculos que abordan desde la revisión del flamenco masculino hasta la danza urbana africana, demuestra que hay una ciudadanía con hambre de cultura, y que cuando se facilita el acceso y se cuida el contexto, la respuesta es rotunda», añade.

Entre los momentos más significativos de esta edición han estado el estreno en España de 'Recto y Solo', de Andrés Marín —Premio Nacional de Danza 2022—, así como la delicadeza radical de Paula Comitre en Après Vous, Madame. La presencia de Mercedes de Córdoba en el Teatro Romano aportó una potente reinterpretación flamenca de lo clásico desde la sensibilidad femenina. Las funciones internacionales ofrecieron también un notable impacto escénico, con la provocadora Sovaco de Cobra, de Carte Blanche, o la poesía visual de Momentum, del coreógrafo Johan Inger. El festival concluyó con Sergio Bernal y su pieza Rodin, una poderosa fusión de flamenco, danza estilizada y escultura en movimiento.

Esta edición ha introducido una estructura renovada que ha reforzado el modelo de programación en dos espacios diferenciados, organizados por quincenas completas: las dos primeras semanas en el Cortijo de Cuarto y las dos últimas en el Teatro Romano de Itálica. Como novedad destacada, el Cortijo ha acogido veladas dobles cada noche, combinando una primera actuación en espacios adyacentes con cercanía e interacción social, y una segunda pieza de carácter más formal en el Patio Central. Por su parte, el Teatro Romano ha ofrecido dos funciones consecutivas de cada propuesta internacional, consolidando un formato que permite optimizar los recursos técnicos, fidelizar al público en cada sede y enriquecer la experiencia escénica. Esta reorganización ha supuesto un salto cualitativo en la articulación del festival, que continúa apostando por una cultura descentralizada, accesible y conectada con el territorio.

Con más de cuatro décadas de historia, el Festival Internacional de Danza de Itálica reafirma en 2025 su papel como uno de los grandes encuentros escénicos del sur de Europa. Comprometido con el impulso a la creación contemporánea, la descentralización cultural y la democratización del acceso a la cultura, el festival se consolida como un motor para acercar la danza a toda la provincia, favoreciendo el diálogo constante entre tradición, cuerpo y futuro.