El Festival de Cine de Sevilla incorpora un programa sobre el pueblo gitano con proyecciones, talleres y mesa redonda

Asistentes en el festival de cine de Sevilla
Asistentes en el festival de cine de Sevilla

S.L.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge este año la primera edición de Rromavisión, un programa de «formación y mediación cultural» dedicado a representaciones audiovisuales del pueblo gitano.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, este programa impulsado por el Gobierno ... local a través de su Área de Turismo y Cultura y la red de centros cívicos ha sido concebido como un espacio de encuentro, diálogo y visibilidad para el cine romaní contemporáneo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que integra el proyecto dentro de su marco institucional; el European Romani Institute for Arts and Culture (Eriac), como entidad internacional colaboradora; y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

