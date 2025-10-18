El Festival de Cine de Sevilla incorpora un programa sobre el pueblo gitano con proyecciones, talleres y mesa redonda

El Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge este año la primera edición de Rromavisión, un programa de «formación y mediación cultural» dedicado a representaciones audiovisuales del pueblo gitano.

Según ha detallado el Consistorio hispalense en una nota, este programa impulsado por el Gobierno ... local a través de su Área de Turismo y Cultura y la red de centros cívicos ha sido concebido como un espacio de encuentro, diálogo y visibilidad para el cine romaní contemporáneo en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que integra el proyecto dentro de su marco institucional; el European Romani Institute for Arts and Culture (Eriac), como entidad internacional colaboradora; y el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus).

Así, esta iniciativa, que se desarrollará entre octubre y noviembre, garantiza la «conexión directa» con la ciudadanía a través de una programación diversa que incluirá talleres formativos, un ciclo de proyecciones y una mesa redonda con la participación de los cineastas Sami Mustafa y Jero de los Santos.

Por otro lado, ha indicado que el objetivo de Rromavisión es fomentar una mirada crítica y plural sobre la representación del pueblo gitano en los medios audiovisuales, así como fortalecer su presencia en los circuitos culturales y académicos de Sevilla.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado que «Rromavisión representa un paso adelante en nuestra apuesta por una cultura diversa, participativa e inclusiva. Sevilla es una ciudad abierta, con una enorme riqueza cultural, y este programa nos permite poner en valor las voces y miradas del pueblo gitano desde el cine, un lenguaje universal que une y transforma».

Asimismo, Angie Moreno ha valorado que la alianza entre el Ayuntamiento, el Festival de Cine Europeo, el Eriac y la Universidad de Sevilla «demuestra que la cultura es más fuerte» cuando se construye «desde la cooperación y el compromiso social», a la vez que ha mostrado su deseo de que Rromavisión sea «un punto de partida, no una excepción, dentro del calendario cultural de la ciudad».

En este sentido, las actividades programadas en los centros cívicos municipales permitirán acercar el cine romaní «a públicos muy diversos», contribuyendo a generar «espacios de reflexión, formación y encuentro intercultural».

El ciclo de proyecciones de Rromavisión, comisariado por el fundador de la productora Romawood y del Rolling Film Festival, el cineasta kosovar Sami Mustafa, reúne títulos internacionales que abordan cuestiones de «justicia social, identidad personal, patrimonio cultural, dinámica familiar, esperanza y el poder del arte», invitando a los espectadores a «reconocer las voces y autorías romaníes que reconfiguran la forma de contar y de mirar», y ofreciendo una panorámica amplia y contemporánea del audiovisual gitano.

El ciclo se desarrollará entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre, con proyecciones en el Auditorio del Cicus y en una red de centros cívicos municipales como la Torre del Agua, La Ranilla, Torreblanca, Hogar Virgen de los Reyes y Factoría Cultural. Cada sesión se repetirá en dos espacios distintos, sumando un total de diez jornadas de proyección.

Entre las películas programadas figuran largometrajes como 'Chaplin. Espíritu gitano', de Carmen Chaplin (2024); 'Genezis', de Árpád Bogdán (2018); 'Gipsy Queen', de Hüseyin Tabak (2019); 'Trapped by Law', de Sami Mustafa (2015); y 'The Deathless Woman', de Roz Mortimer (2019); además de cortometrajes como 'Rokkerena', de Damian Le Bas (2017); 'Riza's Night', de Tóth-Pócs Roland (2021); 'Karmenstein', de Jero de los Santos (2023) y 'Proud Roma' de Pablo Vega (2022).

Asimismo, como actividad paralela del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Rromavisión incluirá una mesa redonda sobre cine romaní el viernes, 7 de noviembre, a las 12.00 horas, en el Auditorio del Cicus, con la participación de un panel de expertos, artistas y organizaciones internacionales vinculadas al arte y la cultura gitana.