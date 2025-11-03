El Festival de Cine Europeo de Sevilla presenta el Premio Ocaña y pone en marcha la revista Código Queer

El Festival de Cine Europeo de Sevilla ha celebrado este lunes en el Espacio Santa Clara la presentación del Premio Ocaña a la Libertad y de la revista Código Queer en un acto que reafirma el compromiso del certamen con la ... visibilidad de las realidades LGTBIQ+ en el ámbito cinematográfico. Durante este evento, se han dado a conocer las nueve películas que competirán este año por el Premio Ocaña a la Libertad, así como la nueva publicación impulsada por el equipo del Festival Internacional de Cine Queer de Andalucía, Andalesgai y editada por la Fundación Triángulo.

En la presentación han intervenido el delegado de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla, José Luis García; la delegada de LGTBI del Ayuntamiento de Cantillana, Sara Gómez; el presidente de FOC Cultura con Orgullo, Javier Paisano; Zaira Santos, de Fundación Triángulo; el responsable de programación del festival, Antoni Navarro; y Marion Berger, adjunta de esta misma área.

En este sentido, García ha destacado que «esta edición de 2025 nos sitúa ante un compromiso renovado: que la cultura LGTBIQ+ esté acompañada por políticas eficaces, por educación igualitaria, por tolerancia activa, por la eliminación del estigma y la discriminación. Las películas que optan al Premio Ocaña son herramientas de diálogo, de reflexión, de empatía. Ellas nos hablan del amor, del rechazo, de la transición, del orgullo, de la vulnerabilidad y de la esperanza. Las historias que nos conmueven son, a la vez, aquellas que nos recuerdan que todos tenemos un lugar, que todos importamos».

El Premio Ocaña a la Libertad del Festival de Cine Europeo de Sevilla celebra este año su undécimo aniversario. Creado en 2014 por la asociación Cultura con Orgullo (FOC), este galardón nació con la intención de reconocer y difundir obras audiovisuales que aborden temas relacionados con el colectivo LGTBIQ+. El premio rinde homenaje al artista cantillanero José Pérez Ocaña, referente de libertad y figura clave de la contracultura española durante la Transición española, y reconoce el cine como herramienta de transformación social y concienciación frente a la LGTBIfobia.

La estatuilla del Premio Ocaña a la Libertad, donada nuevamente por el Ayuntamiento de Cantillana, ha sido creada por el artista y alfarero José Barrios. Inspirada en la obra 'Retrato de Luna con Gato', expuesta en el Centro de Interpretación Ocaña, esta pieza simboliza la luz, la alegría y la resistencia del artista que le da nombre.

Las películas que optan al Premio Ocaña 2025

El Festival reúne este año nueve títulos europeos que visibilizan las múltiples realidades de la comunidad LGTBIQ+ y ofrecen una mirada plural sobre las identidades, los afectos y las luchas contemporáneas.

Entre ellas, 'La petite dernière', escrita y dirigida por Hafsia Herzi (Francia), la historia de Fátima, la menor de tres hermanas franco-argelinas que, al comenzar sus estudios en París, descubre un mundo nuevo y se debate entre su atracción por las mujeres y la lealtad hacia su familia y su fe. También compite 'Enzo', una película de Laurent Cantet con dirección de Robin Campillo y guion de Laurent Cantet, Robin Campillo y Gilles Marchand (Francia/Ucrania), que narra el proceso de madurez de un joven rebelde que se enamora de un albañil ucraniano en un contexto de tensiones familiares y conflictos interiores. Por su parte, 'La vida fuera', de Mario Martone (Italia), con guion del propio Martone e Ippolita di Majo, sitúa su acción en la Roma de 1980, donde la escritora Goliarda Sapienza, tras salir de prisión, encuentra en su relación con una joven presa una nueva forma de libertad y redescubrimiento personal.

La italiana 'Gen', de Gianluca Matarrese, con guion de Matarrese y Donatella Della Ratta, aborda la labor del doctor Maurizio Bini en el hospital Niguarda de Milán, donde acompaña procesos de fertilidad y afirmación de género, ofreciendo un retrato humano y esperanzador sobre el derecho a la identidad. En 'Before/After', escrita y dirigida por Manoël Dupont, dos hombres viajan a Estambul para someterse a un tratamiento capilar, pero ese viaje físico se transforma en una búsqueda emocional sobre el paso del tiempo, la vulnerabilidad y la conexión entre desconocidos.

El filme 'Drifting Laurent', escrito y dirigido por Mattéo Eustachon (Francia), sigue a un joven que, perdido en su vida, se refugia en una estación de esquí desierta donde conocerá a personas que le ayudarán a reconciliarse consigo mismo. 'Els mals nom', con guion y dirección de Marc Ortiz Prades (España), se adentra en la España rural de principios del siglo XX para contar la historia de Teresa Pla, una persona intersexual que lucha por ser reconocida como hombre en una sociedad profundamente rígida y represiva.

Completan la selección 'Sweetheart' (Gioia mia), escrita y dirigida por Margherita Spampinato (Italia), el encuentro entre un niño moderno y su estricta tía siciliana en un verano sin tecnología que les enseñará a comprenderse más allá de las diferencias; y 'All the time', dirigida por Amélie Derlon Cordina (Bélgica/Francia) quien también escribe el guion junto a Colin Cressent y que entrelaza las vidas de tres mujeres en Bruselas durante una noche marcada por la tragedia y el azar.