El Festival de Cine Europeo de Sevilla ofrecerá por primera vez una proyección inmersiva en 270 grados

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado esta mañana en Madrid el 22º Festival de Cine Europeo de Sevilla, en un acto que ha contado con la participación de la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y del director del Festival, Manuel Cristóbal, acompañados por una amplia representación de cineastas y profesionales del sector audiovisual. Del 7 al 15 de noviembre, la capital andaluza volverá a convertirse en el epicentro del cine europeo con una programación que reunirá 188 títulos, 78 de ellos estrenos nacionales y 20 mundiales, distribuidos en 565 sesiones. El 18 de noviembre tendrá lugar la lectura de las nominaciones a la Academia de Cine Europeo.

Durante la presentación, Angie Moreno ha subrayado el papel del certamen como un referente cultural y turístico de primer nivel: «El Festival de Cine Europeo de Sevilla no solo proyecta las mejores películas del continente, sino también la imagen de una ciudad abierta, creativa y comprometida con la cultura. Es una de nuestras grandes embajadas culturales, un escaparate de nuestro talento, nuestra hospitalidad y nuestra capacidad para acoger lo mejor del cine europeo».

Por su parte, el director del certamen, Manuel Cristóbal ha señalado que «será un encuentro que, fiel a su vocación de descubrir, acompañar y celebrar el cine del continente, ofrecerá una panorámica diversa, exigente y vibrante del presente y el futuro del audiovisual europeo».

En esta edición, el Festival reconocerá la trayectoria de tres figuras esenciales del cine europeo contemporáneo: Juliette Binoche, Costa-Gavras y Alberto Rodríguez, quienes recibirán el Giraldillo de Honor como homenaje a su aportación al arte cinematográfico desde distintas generaciones y miradas.

El 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla confirma su vocación de descubrimiento con una Sección Oficial marcada por la diversidad estética, la mirada política y el humanismo que atraviesan los 17 títulos seleccionados.

Varios son los títulos que se aferran a la búsqueda de una identidad propia para personajes con fuertes vínculos familiares, empezando por la película inaugural, 'The Last Viking', la esperada nueva obra del danés Anders Thomas Jensen, protagonizada por Mads Mikkelsen. Escrita por el propio Jensen —ganador del Óscar al Mejor Guion por 'En un mundo mejor'—, combina épica nórdica y humor en una historia sobre legado y comunidad.

Los lazos familiares y la identidad son el corazón de 'All That's Left of You', estrenada en Sundance y escrita, dirigida e interpretada por la directora americana de origen palestino Cherien Dabis; una epopeya intergeneracional que recorre la historia reciente de Palestina a través de tres generaciones de una misma familia.

La directora macedonia Teona Strugar Mitevska presenta, tras su paso por Venecia, 'Mother', protagonizada por Noomi Rapace. La cinta, escrita también por Goce Smilevski y Elma Tataragic, sigue siete días decisivos en la vida de la Madre Teresa de Calcuta, cuando decide abandonar el convento para fundar su propia orden.

Por su parte, la actriz y directora Hafsia Herzi escribe y dirige 'La petite dernière' , adaptación de la novela de Fátima Daas, con Nadia Melliti premiada en Cannes por su interpretación. La película sigue a una joven musulmana practicante que descubre su homosexualidad en los suburbios parisinos.

Estrenada en Cannes, Mario Martone dirige 'La vida fuera', con guion coescrito con Ippolita Di Majo, retrato libre de la escritora Goliarda Sapienza que se aleja del biopic tradicional para explorar la amistad femenina, la libertad y la redención, con las brillantes interpretaciones de Valeria Golino y Matilda De Angelis.

Y tras pasar por la Berlinale, 'Late Shift', escrita y dirigida por Petra Biondina Volpe, retrata en tono de thriller psicológico el agotamiento y la tensión emocional de una enfermera interpretada por Leonie Benesch que, durante un turno de noche en urgencias, comete un error fatal.

También con producción española (y dominicana), 'Bajo el mismo sol', de Ulises Porra, escrita junto a Ulla Prida, sitúa su trama en el Caribe colonial para contar una historia de ambición y vínculos afectivos que tuvo su premiere en el Festival de Toronto.

Sección Oficial y Special Screenings

Fuera de concurso, la Sección Oficial presentará dos destacadas producciones españolas. El documental 'Serás Farruquito', codirigida por Santi Aguado y Reuben Atlas, captura la esencia del legado flamenco de Farruquito en su hijo El Moreno; un retrato que combina fuerza escénica y herencia cultural. E 'Islas', una historia de sueños agotados y segundas oportunidades escrita y dirigida por Marina Seresesky, reúne a Ana Belén en su primer papel protagonista en dos décadas junto a Manuel Vega, Eva Llorach y Jorge Usón.

El apartado Special Screenings del Festival de Cine Europeo de Sevilla reúne una selección de obras que destacan por la relevancia de sus autores dentro del panorama cinematográfico contemporáneo.

Desde la narración documental, la actriz francesa Juliette Binoche, Giraldillo de Honor de esta edición, presentará en Sevilla 'In-I in Motion', su primer trabajo como directora y guionista. En este trabajo íntimo y poético, Binoche revisita la pieza escénica que creó junto al coreógrafo Akram Khan en 2007.

Con la comedia musical 'Todos los lados de la cama', Samantha López Speranza dirige la nueva secuela de la exitosa saga, que escriben esta vez Carlos del Hoyo e Irene Bohoyo revisitando, con humor y frescura, los enredos sentimentales que protagoniza un reparto encabezado por Ernesto Alterio y Pilar Castro.

Entre las ficciones que tendrán pases especiales en Sevilla encontramos también 'Rondallas', una amable historia coral que escribe y dirige el cineasta madrileño Daniel Sánchez Arévalo que regresa al cine para llevarnos a un pequeño pueblo marinero gallego con Javier Gutiérrez, María Vázquez y Tamar Novas al frente del reparto.

La no ficción es el terreno desde el que Marta Medina y Enrique López Lavigne dirigen 'El último arrebato' documental escrito por la propia Marta Medina y Jaime Chávarri que recupera la figura de Iván Zulueta y su película de culto 'Arrebato' (1980), explorando las luces y sombras de una obra que marcó la historia del cine español.

Proyección inmersiva

Y por su parte, el gallego Brais Revaldería, ganador de dos premios Emmy y un León de Oro en Cannes Lions, presenta 'Fillos do vento: A rapa' una experiencia cinematográfica que ofrece al Festival de Sevilla, por primera vez en su historia, la oportunidad de ofrecer una proyección inmersiva en 270º que traslada al espectador al corazón de la Rapa das Bestas sin moverse de la recién estrenada sala inmersiva del Cartuja Center CITE.

En 2025 la ciudad de Sevilla volverá a ser sede de la lectura de nominaciones a los Premios de la Academia de Cine Europeo, un hito que amplifica su proyección internacional. El acto oficial tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Real Alcázar. «Tras varios años sin acoger este evento, gracias a la renovada alianza histórica entre el Festival de Sevilla y la Academia, la ciudad acogerá la lectura cada dos años, teniendo una simbólica y destacada presencia en los actos a celebrar en otros enclaves europeos» ha explicado Angie Moreno.

Como en ediciones anteriores, el Festival acompaña este hito con la programación de una selección de los títulos europeos que aspiran a estos prestigiosos premios, entre ellos 'Eagles of The Republic' de Tarik Saleh; 'Franz' de Agnieszka Holland; 'Little Amélie' de Liane-Cho Han Jin Kuang y Mailys Vallace; 'Little Trouble Girls' de Urška Djukić; 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater; 'Orphan' de László Nemes; 'Sanatorium' de Gar O'Rourke; 'Sirāt' de Oliver Laxe; 'Sound Of Falling' de Mascha Schilinski; 'The Love That Remains' de Hlynur P