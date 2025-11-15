Suscríbete a
ABC Premium

El Festival de Cine Europeo de Sevilla se clausura con una velada musical de la mano de la ROSS y la película polaca 'Chopin, Chopin!'

El Cartuja Center CITE pone el broche final al certamen con 'España es... ¡de cine! La banda sonora de nuestras vidas'

El público que asista a la proyección en el Teatro Cervantes disfrutará de un recital de bienvenida a cargo del pianista Wiktor Gąsior, ofrecido por el Instituto Polaco de Cultura

La Sinfónica de Sevilla traerá los sonidos de la música de cine con clásicos como 'Verano azul', 'Lo imposible o 'La piel que habito'

La ROSS ofrecerá un concierto muy especial en el cierre del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla
La ROSS ofrecerá un concierto muy especial en el cierre del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla cerrará este sábado 15 de noviembre su programación con una velada monográfica centrada en el diálogo entre la música y el cine. La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) clausurará el Festival de Sevilla con ' ... España es... ¡de cine! La banda sonora de nuestras vidas'. El programa, impulsado en colaboración con el Festival de Sevilla, ofrece una experiencia poco habitual: escuchar la música de películas icónicas, destilando su esencia sonora. De esta forma, las partituras emergen con toda su riqueza expresiva, revelando detalles, matices y emociones que a menudo permanecen inevitablemente en segundo plano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app