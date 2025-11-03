Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»
Última hora
Sting clausurará el Icónica Santalucía Sevilla Fest 2026

cultura

La Feria del Libro de Sevilla se consolida tras contar con más de 130.000 visitantes

Ha reunido a más de 70 expositores repartidos en 57 casetas, además de contar con 180 escritores invitados

Rodrigo Cortés presenta 'La piedra blanda' en la Feria del Libro de Sevilla: «No busco imponer un mensaje, es un libro abierto a cada lector»

La Feria del Libro de Sevilla registró un lleno en la jornada de clausura de este domingo
La Feria del Libro de Sevilla registró un lleno en la jornada de clausura de este domingo raúl doblado
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura celebra que la Feria del Libro de Sevilla 2025 (FELISE) ha cerrado sus puertas con un balance extraordinariamente positivo. Con más de 130.000 visitantes durante los doce días de celebración, la ... cita literaria se afianza como uno de los grandes eventos culturales del sur de España y un referente imprescindible para el sector editorial, el público lector y los amantes de la palabra escrita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app