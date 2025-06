Félix Machuca: «Tanto en prensa como en literatura hay que escribir claro. Eso de escribir jeroglíficos lo dejo para las pirámides»

Domingo Congo, el alcaide de los negros sevillanos que había protagonizado 'Cuaresma de Sangre' (Premio de Novela Ateneo de Sevilla 2022), regresa con una nueva aventura, 'La isla de los manatíes' (Samarcanda). En esta nueva trama se embarcará a bordo ... del 'Reina de Cuba' con destino a La Habana, adonde lo lleva el encargo de su socia comercial y amante clandestina, Isabel Enríquez de Mendoza, para buscar una venta rápida y ventajosa a sus tierras tabaqueras. Lo que iba a ser una simple expedición comercial se torna en pesadilla cuando Domingo es esclavizado por unos piratas en un islote caribeño. Tras escapar de allí descubre la corrupción que hay en Cuba y al regresar a Sevilla se da cuenta de que ha sido víctima de un engaño. Estos son los atractivos ingredientes de una novela en la que el periodista y escritor Félix Machuca vuelve a enganchar al lector desde la primera página, pero sin renunciar a retratar ese convulso siglo XVII con gran rigor histórico.

Afirma este escritor sobre Domingo Congo que «el personaje está muy perfilado y definido desde la primera novela. Además, no lo pensé para una sola novela, sino que vi que estaba hecho para protagonizar una saga a partir de la cual quiero adentrarme en un siglo XVII que fue fundamental en España porque llegamos al declive de lo que era un gran imperio con los Austrias». En todo caso, Machuca ha querido dar voz a una minoría étnica, la de los negros, ya sea esclava o manumitida, «que estaba muy presente en la vida de Sevilla y en la de otras ciudades, porque España fue un país esclavista como lo fueron otros en Europa y de América».

También 'La isla de los manatíes' reflexiona sobre un tema que siempre ha estado de moda, la corrupción, que por desgracia sigue protagonizando la actualidad informativa. «La gente puede pensar que la corrupción es un asunto de los sistemas más modernos de la política, pero yo creo que es la única verdad que ha movido al mundo y en todos los sitios. Al final la mentira es la única verdad que mueve al mundo», asegura este escritor.

Domingo navegará por primera vez en esta aventura, en este caso a bordo del 'Reina de Cuba'. «El barco se llama así porque es un guiño que él le hace no a su amante blanca, sino que se lo pone en homenaje a su hija Ibukun. Él descubre lo que es la paternidad y lo que es la relación con su hija. El nombre de Ibukun se lo puso su abuela, la Negra Flor», afirma el autor de 'Las caravanas de Hadriano'. En dicha embarcación, Domingo se enrola como un capitán clandestino y ahí será donde comenzarán a surgir los problemas «porque todo está intoxicado y corrupto», dice Machuca, quien añade que «en la novela recuerdo que había almirantes de las flotas de Indias que eran auténticos ladrones y muchas veces no sabes discernir quién era más pirata, si los piratas de la Isla de la Tortuga, que es donde aparece inopinadamente Domingo Congo, o cualquier alto funcionario de la administración española en Cuba o de la alta autoridad eclesiástica».

Este periodista y escritor cuenta en un pasaje de su trama un curioso suceso que ocurrió en el pueblo cubano de Bayamo y que está documentado. «Se le hizo un juicio a todo el pueblo, desde las autoridades eclesiásticas a las militares, también a las autoridades de la administración, a los ganaderos y demás habitantes. Todos estaban bajo la sospecha de ser contrabandistas con los piratas y la resolución del tribunal fue que el pueblo quedara encarcelado. Como no había cárcel que pudiera albergar a todo el pueblo, se le da al pueblo por encarcelado». En ese sentido, mientras llegaba cada dos años la Flota de Indias, Cuba estuvo continuamente en contacto con las tripulaciones piratas, que comerciaban con los criollos.

Un libro de referencia

Por otra parte, Félix Machuca se ha querido acercar a la vida de la mar y de los marineros. Para ello ha contado con un libro fundamental, 'Los hombres del océano' de Pablo Emilio Pérez Mallaína. «Ese libro es un manual de referencia porque habla de las canciones que se cantaban a bordo, de las costumbres y de las edades de los marineros, del escalafón y de la jerarquía en un barco de la flota y también te enteras por qué los galeones eran aparentemente tan lentos en referencia con las naves piratas holandesas e inglesas. Pero en verdad no es que fueran lentos los galeones, sino que estaban sobrecargados por el contrabando», asegura el autor de 'Cuaresma de sangre'.

Comenta igualmente este periodista que con su novela «he querido desmitificar esa idea de que nosotros fuimos los tontos del mar, lo cual es mentira. Para proteger el comercio se desarrolló una tecnología de guerra muy importante en los barcos. Y el corso, aunque no estaba permitido por el Rey en el Mediterráneo ni en el Atlántico, en el Caribe los hispano-cubanos hicieron poco caso a eso y montaron una flota de corsarios que tenían acojonados a ingleses, holandeses y franceses. Inventaron una nave con unas características muy singulares para los fondos marinos del Caribe que era el terror de sus enemigos».

En 'Cuaresma de sangre' Domingo Congo se hacía muy rico porque se quedaba con el dinero que aparece para sufragar el levantamiento de cierta aristocracia, como los Medina Sidonia, a favor de Portugal. Con dicho capital se asocia a su amante blanca, que es la que le blanquea el dinero y con la que mantiene una sociedad. «Por eso va a Cuba, ya que se han enterado de que las tierras de realengo del Rey van a acabar con las tierras tabaqueras, que eran un gran negocio. Él va para allá para ver si puede venderlas para montar un ingenio azucarero a modo del que hacen los jamaicanos», asegura el escritor.

Asimismo, Machuca dice que Congo sale de España como un hombre rico, pero se convierte en un esclavo al caer en manos de los piratas. «Él había sido esclavo en su infancia, pero de una alta casa, la de los Medina Sidonia. Fue manumitido muy rápidamente junto con su madre. Además, está formado porque es muy culto y sabe idiomas. Él tuvo acceso a la cultura como le ocurrió a Juan Latino, el famoso catedrático negro de Granada que se casó con una blanca».

Cuando Domingo se escapa de la cárcel gracias al indio Bayacán, encuentra en La Habana una trama de espionaje inglés. Sobre este asunto, Félix Machuca dice que «la política de Cromwell con España era sacar a Inglaterra del foco de lo que era Europa y ponerlo en el Caribe. Ellos contaban con las trece colonias de los incipientes Estados Unidos y ansiaban también tener Cuba. Antes habían conquistado Jamaica, que estaba semiabandonado por los españoles porque estos estaban más ocupados en conquistar el continente, que era donde se encontraban las grandes riquezas». En ese escenario aparece el espía Connery (guiño a Sean Connery) y Villarejo, que no se sabe bien para quién trabajaba y que es otro guiño al famoso excomisario de la Policía Nacional.

La serie 'La peste'

Dice asimismo Machuca que le gustó mucho la serie 'La peste' de Alberto Rodríguez, que le recordó en gran parte a su novela 'Padre nuestro que no estás en Sevilla'. «En esa serie irrumpen en la Sevilla de los negros. Era una ciudad que deja de ser esa Sevilla sin miedo, es aventurera y se convierte en tremendamente providencialista, entre otras cosas porque la gente moría mucho. Me gustó mucho la luz de la serie, el tenebrismo de una ciudad absolutamente vencida y abandonada, porque se le hace el cordón sanitario. Para esa novela -'Padre nuestro que no estás en Sevilla- me documenté con un informe de un fraile que le da a su superior sobre la peste de 1649. El tipo vivió en Sevilla y se salvó. Ese informe era aterrador y cuando lo leía de noche me costaba conciliar el sueño. Si la caída de las Torres Gemelas cambiaron la mentalidad de un país como Estados Unidos, que dejó de verse invulnerable, imagino que esa peste de 1649 también tuvo que ejercer ese cambio de mentalidad en Sevilla», afirma este periodista.

¿Con esta saga de novelas sobre el siglo XVII Félix Machuca está recuperando una parte de la historia que estaba olvidada o que se ha querido ocular adrede? Ante esta interrogante, el periodista y escritor alude a Fernando Ortiz, «un humanista cubano de principios del siglo XX, cuya hija vivía en Madrid y que conocí a través de un recital de Juan Perro (Santiago Auserón), que era muy amigo de ella». Ortiz era mulato y era «un historiador muy recomendable por su manera de explicar la historia de los negros. Hay muchas cosas escritas sobre la historia de los negros en Sevilla, que va más allá de su participación en el Corpus. Eso se puede ver en los grandes cuadros del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Estos estaban en el teatro, en la música y en actividades artesanales», afirma el autor.

Preguntado por si su próxima novela va a ser sobre Domingo Congo, Machuca dice que aún no lo tiene claro. «A lo mejor me tomo un respiro y vuelvo a escribir sobre Roma, pero pensando en la actualidad. También estoy tentado en escribir algo de la actualidad, pero siempre en el mismo tono de escepticismo, distanciamiento y de creer muy poco en las cosas que hace el hombre», puntualiza.

Asegura igualmente este escritor que tanto en 'La isla de los manatíes' como en la nueva novela que acaba de escribir ha introducido algunas anécdotas de la picaresca sevillana que Machuca contaba semanalmente con gran maestría en ABC de Sevilla en su serie de artículos titulada 'Reloj de arena'. «En 'La isla de los manatíes' aparece un pícaro de Sevilla que era sanluqueño y muy querido por todos. Esa picaresca ha existido siempre y le da un equilibrio de humor a la novela», dice. Tampoco Machuca descarta escribir en el futuro una novela con algunos de estos personajes marginales de 'Reloj de arena'.

Respecto a si se considera más un periodista de pura raza o escritor de ficción, este dice que «yo lo único que sé es que para escribirle a un lector de periódicos hay que hacerlo de una manera y para escribirle a un lector de literatura hay que hacerlo de otra. Pero en cualquier caso, hay que escribir muy clarito, que la gente se entere. Tanto en la prensa como en la literatura hay que escribir claro. Eso de escribir jeroglíficos lo dejo para las pirámides». Asimismo, añade que «creo que fue Eugenio d'Ors quien dijo que era una falta de educación no escribir de una manera legible o entendible para los lectores».

Cuba en el corazón

En cuanto a la vinculación entre Félix Machuca y Cuba, este dice que «yo tengo familia en Cuba. Mi mujer es cubana y lleva treinta años en España. Ella siempre está muy interesada por su país. Mi hija está bautizada en la catedral de La Habana. Es una mulata blanca». Además, asegura que el destino de Cuba «es un destino trágico que ese pueblo ha sobrellevado siempre con el humor, la chanza y el saberle dar la vuelta a la situación. El régimen actual es el de Castro, pero ha ido degenerando. Lo último es que ya no te dan nada en las libretas y han subido el precio de los megabytes. Para recargar un móvil tienes que emplear casi el sueldo de dos meses, algo imposible. Es una manera más de aislar a esa nación. Frente a los que dicen que el futuro de Cuba es ser un distrito más de Miami, yo creo que el futuro de Cuba está por hacer».