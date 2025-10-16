Suscríbete a
Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión

'Serás Farruquito' la película sobre «el mejor bailaor de este siglo», se estrena en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

Al margen de tratar las relaciones familiares del protagonista con su abuelo y su hijo, también explora la trágica muerte de su padre en pleno escenario o el atropello mortal que lo llevó a prisión

Plano de la película 'Serás Farruquito'
Plano de la película 'Serás Farruquito'
J. P.

La figura de Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, ha estado marcada por el ascenso, la caída y la resurrección de uno de los mejores bailaores de la actualidad. Ese viaje por la trayectoria del artista y de una de las dinastías gitanas del flamenco ... es lo que mostrará la película 'Serás Farruquito', cuyo estreno en cines está previsto para 2026 pero que se mostrará al público por primera vez en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

