'Serás Farruquito' la película sobre «el mejor bailaor de este siglo», se estrena en el Festival de Cine Europeo de Sevilla

La figura de Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, ha estado marcada por el ascenso, la caída y la resurrección de uno de los mejores bailaores de la actualidad. Ese viaje por la trayectoria del artista y de una de las dinastías gitanas del flamenco ... es lo que mostrará la película 'Serás Farruquito', cuyo estreno en cines está previsto para 2026 pero que se mostrará al público por primera vez en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Tal y como explican los creadores de esta obra, la película es más que el retrato del que, según The New York Times, es «el mejor bailaor flamenco de este siglo», sino que es un recorrido por la historia de una de las grandes dinastías gitanas del flamenco, desde el mítico abuelo Farruco, creador de un estilo único, hasta El Moreno, hijo de Farruquito y joven promesa del flamenco.

'Serás Farruquito' está dirigida por Santi Aguado y Reuben Atlas, y busca no solo retratar la grandeza artística de Farruquito, sino que también recorre las huellas profundas de una estirpe flamenca marcada por el talento, el sacrificio y la tragedia, en una búsqueda constante del eterno sucesor. Así, al margen de tratar las relaciones familiares del protagonista con su abuelo y su hijo, también explora la trágica muerte de su padre en pleno escenario o el atropello mortal que lo llevó a cumplir condena en prisión.

«El documental trata también, inevitablemente, sobre cómo la identidad gitana de Farruquito ha moldeado la forma en que ha sido percibido por el gran público. En ese sentido siempre tuvimos claro que queríamos hacer una película desde dentro: que fuera la historia de los Farruco contada por los Farruco», destaca Santi Aguado.

En esta línea, el proyecto ha contado con el asesoramiento de la escritora y activista por los derechos del pueblo gitano Noelia Cortés, cuya mirada ha contribuido a construir un retrato respetuoso, profundo y comprometido. También participan en la película artistas como Antonio Canales o Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, quien describe a Farruquito señalando que «de cintura para arriba es un pájaro que vuela y de cintura para abajo un puma, algo con mucha fuerza y a la vez elegante».

La obra ha sido producida por CAPA España (la división de documentales del Grupo iZen), Jondo Productions y Documentales en Canarias, en asociación con Pandora Film Center y la participación de Movistar Plus+ que estrenará la película tras su paso por salas, a las que llegará a principios de 2026.