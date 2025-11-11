Farruquito: «Esta película me ha servido de terapia y alivio»

Suscríbete a
El Festival de Cine Europeo de Sevilla presenta 'Serás Farruquito', una cinta que recorre la historia de una de las grandes dinastías gitanas del flamenco, desde Farruco hasta El Moreno

Farruquito, en el centro, con los directores, productores y asesora de la película
Farruquito, en el centro, con los directores, productores y asesora de la película Juan Flores
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

«Cuando uno habla de cosas duras que le han pasado, y no sólo habla, sino que consigue contarlas con el corazón por delante... además no se me ocurría una mejor manera de contárselas a mis hijos, pues claro que me ha servido de terapia ... y alivio». Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, reconoce el poder sanador de un proyecto en el que, aunque es protagonista desde el título, comparte focos con todos los miembros de su dinastía, una de las sagas más importantes del flamenco. También de las más mediáticas, a su pesar, por asuntos ajenos a su inmenso arte, del que ya daba cuentas con apenas 4 años en Broadway y que le ha llevado a ser reconocido por The New York Times come el 'mejor bailaor flamenco de este siglo'. La intensa vida del sevillano, de apenas 43 años, se refleja en la cinta 'Serás Farruquito', una de las películas más destacadas de la jornada de este martes en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

