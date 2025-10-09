Suscríbete a
Fakali celebra 600 años del pueblo gitano con la revista Rromipen y una ruta por la Triana gitana

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Sevilla estrena el Festival Macarena Flamenca por los 600 años del pueblo gitano en España

Un momento del acto organizado por Fakali maría guerra

ABC de Sevilla

La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas, Fakali, presenta en el patio central del Instituto Andaluz de Flamenco su campaña de promoción de la cultura gitana '600 años de Rromipen', que contempla dos iniciativas socioculturales de referencia en el marco de ... las actividades impulsadas por el Consejo Andaluz del pueblo gitano para conmemorar los 600 años de la llegada del Pueblo Gitano a la Península Ibérica.

