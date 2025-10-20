Suscríbete a
ABC Premium

La exposición de Sorolla en el Alcázar de Sevilla será la primera que se organice en el mismo lugar donde trabajó el pintor

La muestra 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla' acogerá quince pinturas y se inaugurará el 15 de diciembre

Sorolla regresa al Alcázar con una exposición que retratará el alma del monumento

Comisarios y representantes políticos durante la presentación de la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla'
Comisarios y representantes políticos durante la presentación de la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla' Raúl doblado
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cada vez falta menos para la inauguración de la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla', que se inaugurará el próximo 15 de diciembre y que durará hasta el mes de marzo. La muestra acercará un total de quince pinturas del Museo Sorolla, ... siendo trece de estas pintadas in situ en los jardines del Alcázar. Los otros dos lienzos son de los jardines de su casa de Madrid, inspirados en Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app