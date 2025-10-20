La exposición de Sorolla en el Alcázar de Sevilla será la primera que se organice en el mismo lugar donde trabajó el pintor

Cada vez falta menos para la inauguración de la exposición 'Sorolla en el Alcázar de Sevilla', que se inaugurará el próximo 15 de diciembre y que durará hasta el mes de marzo. La muestra acercará un total de quince pinturas del Museo Sorolla, ... siendo trece de estas pintadas in situ en los jardines del Alcázar. Los otros dos lienzos son de los jardines de su casa de Madrid, inspirados en Sevilla.

La muestra surge de un proyecto que nació de una idea creada por los dos comisarios de la exposición: el director del Museo Sorolla, Enrique Varela, y el que fuera alcaide del Real Alcázar, Román Fernández Baca. A partir de aquí se sumó también la Fundación Unicaja. Otra de las características que la hace única es que es la primera exposición sobre Sorolla que se exhibirá en el mismo lugar donde el artista pintó estos cuadros.

Enrique Varela ha señalado que la Expo ofrece «quince obras que contienen la esencia de lo mejor de las pinturas de Sorolla. Será un diálogo entre arquitectura y pintura. Eso le otorgará un plus especial. Además, el visitante podrá recorrer los jardines que Sorolla pintó».

Por su parte, Fernández Baca ha recordado que estando en Madrid visitó la exposición 'Sorolla. Jardines', «que me descubrió al gran paisajista, ya que retrató la Alhambra y el Alcázar. Como alcaide del Alcázar, intenté poner en marcha esta actividad. Luego le pasé el testigo a Ana Jáuregui y ella me pidió seguir con el proyecto. No se ha hecho nunca una exposición de Sorolla en el sitio donde pintó. El pintor que mejor comprende el jardín andaluz fue Sorolla. En sus tres viajes se establece una relación muy especial entre el artista y el Alcázar. Descubre una hibridación musulmana con los añadidos posteriores italianos».

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha adelantado además que la exposición será gratuita para los sevillanos, se organizarán visitas para los centros escolares y también otras para ver los jardines. Además, habrá una serie de conferencias de expertos.

«Sevilla vivirá un acontecimiento cultural que atraerá a miles de personas. Es una ciudad que le marcó mucho. Sorolla dijo que si hubiera podido nacer de nuevo, le hubiera gustado ser mitad de Valencia y mitad de Sevilla», ha dicho Bueno, quien ha añadido que «por primera vez se podrán disfrutar los cuadros justo en los meses en los que el artista los pintó. El 80 por ciento de las obras están inspiradas en los jardines hispano-musulmanes, como el Jardín de Troya, del que pintó sus cuatro lados».