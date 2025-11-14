Ernestina van de Noort: «El flamenco no es holandés, pero lo hemos adoptado»

Ernestina van Noort se tituló en Filóloga hispánica, mientras estudiaba también traducción de inglés y francés en su país, Holanda. En los años 80 del pasado siglo descubrió el flamenco de raíz viendo entonces a artistas que comenzaban a despuntar como José Mercé o ... consagrados ortodoxos como José Menese o Fernanda y Bernarda de Utrera. Se pasó un verano por Andalucía de festival en festival, siendo fascinada por el flamenco.

La pasión se convirtió en algo mucho más profesional, así que puso manos a la obra y actualmente dirige la Bienal de Flamenco de los Países Bajos, que acaba de cumplir los veinte años de vida el pasado mes de octubre. La inauguración en el Teatro Real Carré de Ámsterdam la protagonizaron artistas como El Pele y Manuela Carrasco, y esta edición han participado, Israel Galván, Yinka Easy Graves, Rocío Molina, Sara Jiménez, y tres generaciones de guitarristas: Yerai Cortés, Dani de Morón, Raúl Cantizano, el maestro de 80 años Pepe Habichuela a quien se le rindió homenaje. Ha habido también colaboraciones con el Nederlands Blazers Ensemble, el cantaor David Lagos y la bailaora Úrsula López así como con artistas holandeses flamencos como Florian Magnus Maier y el guitarrista Tino van der Sman, entre otros. En total la Bienal se ha celebrado en ocho ciudades y más de veinticinco actuaciones.

El 16 de noviembre la gala de entrega de los X Premios Internacionales del Flamenco de Cádiz que concede la Escuela de Flamenco de Andalucía, Ernestina van de Noort recogerá el galardón con el que se ha reconocido a la Bienal de Flamenco de los Países Bajos por la labor en pro de la divulgación del flamenco y los nuevos valores. «Creo que me dan el premio porque muestro un arte adoptivo en Holanda, porque el flamenco no es holandés, pero lo hemos adoptado».

Cuenta cómo En los 80 descubrió el idioma español mientras estudiaba otras lenguas, «que me gustó muchísimo. Luego ví la película 'Carmen' de Saura y me fascinó. Durante tres veranos hice autostop hasta España, visité Andalucía y me fabriqué mi lenguaje flamenco de festival en festival con todos los grandes». Luego cuando estudiaba español conseguió una beca Erasmus, «y me fuí a vivir a Madrid. La beca se me fue en clases de flamenco en la Academia de Amor de Dios, mientras estudiaba literatura y español en la Universidad de Alcalá de Henares. Descubrí el ritmo del flamenco, era algo que me fascinaba y el cante, soy una gran aficionada al cante. Un verano estaba en una pensión en Ronda y escuché cantar a un pastor. Era estremecedor. El crisol de culturas que conforma Andalucía es increíble. Eso es lo que hago en la Bienal, mostrar al público el flamenco como una variedad de muchas influencias y de dónde ha venido«, confiesa Ernestina van de Noort.

Para Ernestina van de Noort, era necesario mostrar lo último que estaba pasando en el flamenco, «quería brindar una plataforma para los artistas que en aquel entonces estaban haciendo muchas cosas, como Israel Galván o Belén Maya que estaban en los límites del género. En aquellos años eran como 'los hijos malditos', y quería impulsar estas innovaciones, lo que yo llamo 'diálogos musicales', no me gusta la palabra fusión. Tenía muy claro que en la Bienal de mi país quería mostrar estas influencias, estos diálogos de cante jondo con la música clásica persa, o con la música de los Balcanes, porque me interesa siempre esa riqueza del flamenco que consigue dialogar con muchas culturas musicales. También me interesaba mucho el flamenco y su relación con el jazz, porque son muy parecidos a la hora de contar historias y lo que tienen en común con los tiempos ritmicos. Y, finalmente, también quería visibilizar el flamenco que hacen los artistas holandeses«.

Desde el primer momento, la directora de la Bienal califica la reacción del público fue «aplastante». «Hicimos algo que no se había hecho. Y no sólo público, sino prensa. Entonces no había ni crítica de flamenco en 2006 en la primera Bienal, y ahora ya los hay en tres periódicos. Es decir, que hemos generado un público para el flamenco, pero también unos críticos que entienden muy bien la estética del flamenco. Hay tres periódicos donde se escribe con mucho conocimiento del flamenco».

Dice con humor que ella era, «la guiri flamenca en los 80», pero luego cuando regresó de España, «en mi país había muchos conciertos de esta primera ola de la popularidad del flamenco, pero eran muy tradicionales, siempre lo mismo, y por eso me dio por crear esta Bienal, no quería mostrar el flamenco de los lunares, aunque me gusten los lunares, sino los nuevos creadores que estaban renovando el arte. La primera Bienal la inauguró Belén Maya y clausuró Israel Galván, y para el público fue un choque, pero se recibió muy bien, y se han ido adaptando a lo largo de los años. También se muestra mucha tradición, por supuesto, con recitales de cante, guitarra y baile. Este año El Pele ha cautivado a 1.500 personas en el teatro Real de Amsterdam. Esta Bienal ha conseguido que se programe flamenco en teatros de Países Bajos que nunca lo habían hecho, sólo eran salas de conciertos o de música clásica y contemporánea«.

Para la directora de la Bienal holandesa, «no hay innovaciòn sin conocer la tradición, y creadores como Andrés Marín o Israel Galván trabajan y de qué manera la tradición, pero hay que entenderlos para disfrutar sus innovaciones».

Actualmente tiene el reconocimiento y apoyo económico de varias instituciones holandesas, «la Bienal que dirijo está en el panorama cultural holandés, y llevo dos años con apoyo plurianual del festival de Artes Performativas y otro de la ciudad de Amsterdam. No es mucho dinero, pero son reconocimientos y te garantizan tu estructura. No es fácil mantener un arte que está adoptado y mostrar el flamenco es un riesgo. Yo me he arriesgado con los pioneros del flamenco moderno. Tuve que conquistar al público, a la prensa, pero también a programadores de salas con programaciones de danza contemporánea, ellos pensaban que iba a programar el flamenco de siempre, hasta que les desvelé lo que era y lo aceptaron. Ha sido una lucha pero ha resultado al final bien«, afirma.

Ernestina van de Noort cree que en su país hay un núcleo de público muy tradicional y muy fiel, «hacen sus proyectos y pequeñas iniciativas, y se toman el flamenco como un arte sagrado, no sólo el público, sino también los que lo practican. Creo que el festival está consolidado en el país y forma parte del paisaje cultural holandés. Nosotros enriquecemos la cultura holandesa con nuestro festival flamenco. Yo lo presento como festival de música y danza alrededor del flamenco y que muestra su riqueza y lo que lleva dentro. Se considera un arte performativo serio, y ésa era mi meta, Cuando se declaró patrimonio inmaterial en 2011, yo pensé que lo había empezado yo en Holanda en 2006«.