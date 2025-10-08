Elena Sancho Pereg: «Creo que mis mejores papeles de ópera están aún por venir»

Elena Sancho Pereg (San Sebastián, 1982) va a actuar este miércoles en el Festival de Ópera de Sevilla junto a la mezzosoprano Mónica Redondo y la pianista Teodora Oprisor en el recital 'París, Sevilla, La Habana. Conexiones hispano-francesas en ... torno a Carmen'. La cita va a ser en Espacio Turina a las 20 horas y será una buena oportunidad para ver de nuevo a la soprano vasca en la capital hispalense tras haber debutado la temporada pasada en el Teatro de la Maestranza con el rol de Zerbinetta en la ópera 'Ariadne auf Naxos'.

—¿Qué le parece participar en el Festival de Ópera de Sevilla?

—Es algo histórico, la verdad. Una ciudad de la importancia histórica y musical de Sevilla es perfecta para tener este tipo de festivales. Hay muchas óperas inspiradas en Sevilla. Un andaluz como Manuel García inspiró con su música en el París de su época. Formar parte de esta primera edición del festival es un privilegio y me produce mucha ilusión. Se están haciendo obras desde Monteverdi a Philip Glass, pasando por un montón de épocas y de estilos. Que haya dos óperas de Manuel García me parece increíble. Francisco Soriano, director artístico, ha diseñado un festival impecable. Él tiene mucho amor por lo que hace y ha cuidado todos los detalles. Se nota que es catedrático de repertorio vocal del conservatorio Manuel Castillo y sabe qué voz le va perfectamente a cada cosa. Tiene un conocimiento vastísimo de todos los repertorios. Complementa muy bien un estilo con otro. Es un gran amante de Sevilla. Se conoce cada uno de los espacios y rincones de la ciudad. Lo hace por amor a la ciudad y los ciudadanos. El festival tiene todo el potencial y el sentido del mundo para hacerse de referencia, tanto para público internacional como para consumo de la ciudad. Los espacios son mágicos y se han elegido sitios emblemáticos como la plaza de toros y el Alcázar.

—Su recital de hoy se titula 'París, Sevilla, La Habana. Conexiones hispano-francesas en torno a 'Carmen'.

—Son obras escogidas con muchísimo gusto, como de joyería. Giran en torno a Manuel García y sus dos hijas, María Malibrán y Pauline Viardot, más algunos compositores como Debussy o Saint-Saëns, que se vieron seducidos por ese mundo del flamenco y de lo andaluz. No me extraña que haya tanta literatura y música inspirada en esta ciudad porque es como la puerta de Narnia. Es una ciudad llena de magia y mística.

—¿Cómo fue su experiencia en 'Ariadne auf Naxos' en el Maestranza?

—Fue una gozada por cómo fui recibida por el Teatro de la Maestranza, aparte de los compañeros que tuve y la propia ciudad en sí. La producción es sensacional y pertenece a esta ciudad. Yo hacía el papel de Zerbinetta. Hacía años que no se programaba esta ópera en el Maestranza y fue mi debut en el teatro. Me di cuenta de que esta ciudad respira arte. No sé si es algo tectónico. Los artistas andaluces tienen mucho temperamento. Sevilla es una cantera de artistas y eso se palpa en el ambiente. El público sevillano es pasional y receptivo. El domingo estuve en 'Les enfants terribles' de Philip Glass. Es una obra compleja y el público estaba enfervorecido. Es un público culto, con la mente muy abierta y consumidor de arte.

—¿Qué le supuso la beca que recibió del Guildhall School of Music & Drama?

—Fue maravilloso. En retrospectiva lo aprecio mucho más. Tenía muchas ganas de ver mundo, pero al principio se me hizo difícil vivir en Inglaterra. Tuve un poco de shock cultural, pero en retrospectiva me doy cuenta de lo avanzados que están los ingleses tanto a nivel musical como sobre todo escénico. Hay muchos cantantes ingleses que cantan desde música antigua hasta Wagner y hay gente amateur muy buena. Ojalá pueda volver allí. Inglaterra y Alemania han sido muy importantes en mi carrera.

—Ha sido usted miembro estable de la Deutsche Oper am Rhein.

—He estado diez años. Ha sido muy positivo para mí. Los alemanes consumen cantidades ingentes de cultura y arte. Hay mucho dinero público y lo administran muy bien. Ha sido una gran oportunidad y me han dado mucho repertorio.

—Su repertorio va desde el siglo XVI al XXI. ¿En qué épocas se siente más cómoda?

—El repertorio dieciochesco me gusta mucho, pero más el del siglo XX gracias a compositores como Fauré, Strauss, Poulenc o Britten. El siglo XX me fascina porque por fin en esa época se permite que el artista o compositor desarrolle realmente su individualidad frente a la música anterior, que estaba dictada por una serie de convenciones. Todos los ismos están ahí y además estaban en contacto con la música clásica. La primera mitad del siglo XX fue una barbaridad en cuanto a la calidad de compositores. Fue fascinante. Era la época de los ideales políticos, los sufragistas, la lucha por los derechos. Richard Strauss titulaba sus óperas con nombres de mujer porque tenía fascinación por lo femenino. La mujer se estaba liberando en aquella época.

París, Sevilla, La Habana. Conexiones hispano-francesas en torno a Carmen Dónde: Espacio Turina.

Dirección: calle Laraña, 4.

Cuándo: miércoles 8 de octubre.

Horario: 20 horas.

Precio: entrada general 20 euros.

Entradas: icas.sacatuentrada.es

—¿Cuál es el papel o los papeles de ópera que más le ha gustado interpretar hasta el momento?

—La Zerbinetta de 'Ariadne' es de los papeles más bonitos que he hecho, pero creo que los mejores papeles están aún por venir. Quiero hacer mucha música del siglo XX porque me encanta. Tiene mucho de interpretación. También me parece preciosa la música antigua aunque sea más redundante por sus repeticiones y variaciones.