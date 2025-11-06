El documental de Isco dirigido por Sara Sálamo se podrá ver en el Festival de Cine de Sevilla: fechas, salas y horarios

En cuestión de horas, el Festival de Cine dará el pistoletazo de salida. En él, películas, largometrajes y cortos de todos los géneros y estilos, además de actores y directores de diferentes partes del mundo, llegarán a la capital hispalense para aportar su grano ... de arena a una semana tan importante para Sevilla en términos audiovisuales.

En especial, esta edición tiene un color más verdiblanco de lo habitual. Podría ser por la categoría de cortometrajes y largometrajes andaluces, pero no es exactamente por ello. Dentro de esta última categoría hay un largometraje con un gran vínculo con los aficionados béticos.

«En Silencio» es un documental de Sara Sálamo que refleja el proceso de recuperación de la gran estrella del Real Betis Balompié, Isco Alarcón. La actriz, productora, directora y guionista buscó el lado positivo de aquel fatídico momento de su marido para grabar, desde la intimidad, todo el sacrificio que supone para un futbolista volver a pisar el terreno de juego.

El 16 de mayo de 2024, el malagueño se rompió el peroné izquierdo tras una entrada fortuita en el duelo liguero ante Las Palmas. Esta acción hizo que Isco, en uno de los mejores momentos de su carrera futbolística, tuviera que decir adiós a una Eurocopa que, meses después, la selección española acabaría ganando.

A modo de documental, sin entrevistas ni discursos, solo con la cámara, Sara Sálamo muestra cómo la lesión lo apartó de los terrenos de juego y lo sumerge en el esfuerzo, el silencio y el trabajo duro en la sombra, mostrando así la otra cara del fútbol profesional. Al igual que en otros documentales recientes, como «Amy» o «The Last Dance», la cámara cobra un significado especial en su día a día y permite que los amantes del fútbol, y en especial los de las trece barras, empaticen con la vida invisible del deporte.

Horarios y sala

Los más afortunados ya pudieron disfrutarlo en el estreno del Festival de Cine de San Sebastián. Ahora serán los sevillanos quienes puedan verlo gracias al Festival de Cine de Sevilla, que proyectará el largometraje de Sara Sálamo en dos ocasiones. La primera será el próximo miércoles 12 de noviembre en la sala 3 del cine de Plaza de Armas, no obstante, esta proyección será exclusiva para acreditados y abonados. La segunda tendrá lugar al día siguiente, 13 de noviembre, en el Cartuja Center a las 21:00 horas.

Tal es la obsesión de los béticos por su capitán y estrella, que las estradas de esta última sesión están volando. Con esta gran iniciativa del Festival de Cine poniendo las entradas únicamente a 3,5 euros, las salas están teniendo un tirón importante sin haber comenzado.