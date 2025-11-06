Suscríbete a
ABC Premium

El documental de Isco dirigido por Sara Sálamo se podrá ver en el Festival de Cine de Sevilla: fechas, salas y horarios

«En Silencio» es un largometraje de la directora chicharrera que relata la el sacrificio que tuvo que hacer la estrella bética para volver al terreno de juego

Nueva fecha para la Fiesta del Cine en Sevilla: estas son las películas y los cines que participan

Isco suma un entrenamiento más con el Betis; Amrabat, al margen, y Pau y Junior, ausentes

Isco y Sara Sálamo en el Festival de Cine de San Sebastián el pasado mes de septiembre
Isco y Sara Sálamo en el Festival de Cine de San Sebastián el pasado mes de septiembre EFE

Pablo Torres

Sevilla

En cuestión de horas, el Festival de Cine dará el pistoletazo de salida. En él, películas, largometrajes y cortos de todos los géneros y estilos, además de actores y directores de diferentes partes del mundo, llegarán a la capital hispalense para aportar su grano ... de arena a una semana tan importante para Sevilla en términos audiovisuales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app