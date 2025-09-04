La 'dinomanía' llegará a CaixaForum Sevilla en 2026 en una temporada con cuatro grandes exposiciones

CaixaForum Sevilla acogerá seis propuestas expositivas durante la temporada 2025-2026, cuatro de ellas nuevas más dos que ya se vienen exhibiendo en el espacio cultural en las últimas semanas. El director de la entidad, Moisés Roiz, acompañado de la jefa de contenidos de las exposiciones de Arte, Carla Tarruella, y el jefe de contenidos de las exposiciones y actividades de ciencia de la Fundación la Caixa, Javier Hidalgo, han presentado este jueves la programación expositiva para los próximos meses.

Una de las muestras que causará más expectación entre niños y mayores es 'Dinosaurios de la Patagonia', que se realiza en colaboración con el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), y que tendrá como principal reclamo una réplica de Patagotitan mayorum, uno de los dinosaurios de mayor tamaño descubiertos hasta el momento y que se ha hecho muy popular por su 'aparición' en la última película de la saga de 'Jurassic Park'. Traer esta exposición a Sevilla supondrá un «reto logístico y de montaje», teniendo en cuenta que un ejemplar de este dinosaurio puede llegar a medir de cabeza a cola, sólo de esqueleto, 40 metros. El 'Patagotitan' será la estrella de una muestra (del 9 de abril al 12 de octubre de 2026) en la que se exhibirán 13 piezas, no sólo réplicas, sino también fósiles originales.

La «Dinomanía», como la ha llamado Javier Hidalgo, llegará en primavera a CaixaForum Sevilla. Pero antes ya habrá estrenado otra propuesta (de dilatada itinerancia mundial pero que vendrá a la capital hispalense después de pasar por Madrid, Barcelona y Lisboa). Se trata de 'La ciencia en Pixar' (21 de octubre al 1 de marzo de 2026), una muestra con un marcado carácter interactivo y didáctico en la que los asistentes podrán comprobar cómo la tecnología, la ingeniería y las matemáticas que esconden las películas de estos famosos estudios de animación. Esta muestra es otro ejemplo de cómo esta institución trabaja con otras a nivel internacional para profundizar en las grandes líneas marcadas por su Plan Estratégico 2025-2030. En este caso, la exposición está desarrollada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios. En ella, a través de un planteamiento lúdico y educativo, se pone de relieve la ciencia tras las películas, un elemento que es tan imprescindible como la creatividad que las caracteriza y que, sin embargo, resulta a menudo desconocido.

Tecnología de última generación, ingeniería, arte y matemáticas se entremezclan para construir mundos de fantasía que, no obstante, parezcan lo más creíbles y realistas posible. Cada nuevo filme de Pixar supone un reto de producción, como puede verse en la muestra, la cual recorre en ocho ámbitos todos los pasos de producción de estas cintas.

Carla Tarruella ha explicado las particularidades de la siguiente exposición -de forma cronológica- que se podrá disfrutar este invierno. Bajo el sugerente título de 'Fuera de marco', esta instalación audiovisual pondrá al asistente en el origen y centro de la propia experiencia expositiva. Se trata de una exposición conjunta de dos obras recientes de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'la Caixa' que interpretan a Goya y Rembrandt. De la mano de Rineke Dijkstra, el visitante contemplará cómo diferentes grupos (empresarios japones, artistas, niños, adultos...) reaccionan ante 'La ronda de noche' de Rembrandt. «Es una pieza hipnótica, un retrato colectivo en el que el arte cobra sentido con la experiencia de quien lo admira», ha abundado la jefa de contenidos de las exposiciones de Arte.

La otra pieza de este 'Fuera de marco' sumergerá al espectador en la Quinta del sordo, donde Goya creó sus pinturas negras, en un audivisual de Philippe Parreno. La muestra se verá del 4 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026.

Por último, la exposición '[Rec]uerdos. La vida a través del cine' doméstico, que se podrá visitar entre el 7 de julio de 2026 y el 31 de enero de 2027, cerrará la temporada que viene para reivindicar más de un siglo de este patrimonio audiovisual de incalculable valor sociológico, histórico y estético.

Desde hace más de cien años, el cine doméstico ha ido recogiendo fragmentos de la vida cotidiana y se ha convertido ya en un banco de imágenes que recoge nuestra memoria colectiva.

La muestra analiza las razones por las que nos filmamos y la evolución de la tecnología desde el tomavistas hasta el móvil. En esta exposición se recuperan relatos y filmaciones inéditas, y a veces contrahegemónicas, sobre épocas y costumbres pasadas y contemporáneas. Construyendo una crónica alternativa de este siglo a través de las miradas de familias anónimas en las que todo el mundo puede reconocerse, el recorrido nos permite ahondar en las relaciones entre imagen, realidad y memoria, y revisar nuestra relación con la cámara.

Berlanga y Postales de otro mundo

Además de los estrenos de esta temporada, CaixaForum Sevilla seguirá acogiendo la exposición Interior Berlanga. Cine, vida y humor hasta el 2 de noviembre de este año. La muestra propone un recorrido por la trayectoria del cineasta Luis García-Berlanga a partir de proyecciones, objetos y documentos de su archivo personal, muchos de los cuales han permanecido inéditos hasta hoy.

La exposición reúne piezas originales con una escenografía cuidadamente cinematográfica que invita a los espectadores a descubrir las múltiples facetas de un creador fundamental del siglo XX en Europa. Concebida como un plano secuencia con un hilo narrativo al estilo de su cine, la exposición descubre historias desconocidas y emocionantes sobre la vida y la obra de Berlanga, uno de los cineastas españoles más internacionales y autor de un relato humorístico y crítico de la España de la segunda mitad del siglo XX.

Asimismo, hasta el 8 de diciembre de este año, se podrá ver la experiencia inmersiva de realidad virtual Postales de otros mundos, una proyección de enorme belleza que constituye un viaje por los planetas del sistema solar y buena parte de sus satélites. Ayudándose de imágenes facilitadas por las sondas que surcan el espacio exterior, la cinta recrea con gran fidelidad remotos paisajes como los lagos de metano de Titán, los géiseres de barro en Tritón o los volcanes de azufre en Ío, consiguiendo emocionarnos al poder no solo imaginar, sino también ver, otros mundos.