Diez andaluces, finalistas en los 28 Premios Max

La Fundación SGAE ha celebrado un encuentro con los nominados andaluces a la 28ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas – Pamplona Iruña en la sede de SGAE en Sevilla (edif. Cartuja Center CITE). De las ocho compañías y/o creadores invitados han acudido, por el espectáculo 'Ave de plata', la coreógrafa y bailarina Sara Jiménez, finalista en la categoría de Mejor intérprete femenina de danza. Por '1936', del Centro Dramático Nacional-ChekIn Prod./El Terrat, el actor granadino Juan Vinuesa, nominado a Mejor intérprete de teatro por su papel del dictador Franco. Del montaje 'Órgia', han compartido impresiones las autoras y actrices Rocío Hoces y Julia Moyano, fundadoras del colectivo escénico sevillano La Rara, finalistas en las categorías de Mejor espectáculo revelación y Mejor autoría revelación. Y por último, por 'Contra Ana', de la compañía La Contraria, también nominado a Mejor espectáculo revelación, ha estado presente el autor sevillano Jorge Dubarry, responsable de distribución.

Otros finalistas andaluces que no han podido estar presentes en esta charla informativa son Manuel Liñán, de Danza Liñán, nominado por 'Muerta de amor' en la categoría de Mejor intérprete masculino de danza, Mejor Coreografía (junto a José Maldonado, Alberto Selles, Juan Tomás de la Molía, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero y Ángel Reyes) y Mejor espectáculo de danza. Y también en esta misma disciplina, la granadina Patricia Guerrero, directora del Ballet Flamenco de Andalucía, que con 'Pineda'. Romance popular en tres estampas, parte con dos nominaciones: Mejor espectáculo de danza y Mejor intérprete femenina de danza.

José Lucas Chaves, director de SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla ha sido el conductor de este encuentro, donde ha recordado el papel de la Fundación SGAE con estos galardones, «perseguir, estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de nuestro país». Tras dar la bienvenida, ha mostrado su deseo de que «el talento andaluz despegue y que siga en aumento los representantes de nuestra tierra en futuras celebraciones de los Max».

«Esta nominación es un sí al trabajo, al tiempo dispuesto en esta obra y al querer tener un equipo continuo, un orgullo», ha señalado la bailarina Sara Jiménez, quien ha recordado que viene de la danza y el flamenco pero que no concibe la obra «sin esas otras disciplinas que enriquecen la pieza y mi arte, hablo del flamenco como expansión, no solo como movimiento, es mi canal de transmisión» en 'Ave de plata' que «se origina con danzas macabras y la idea de morir y renacer para dar muerte».

Memoria e historia recientes

Para Rocío Hoces y Julia Moyano, de Órgia, «es un extra ser finalistas, una oportunidad para tener mayor visibilidad, porque no teníamos ninguna certeza con este montaje, complejo y de gran envergadura, que no sabíamos si podía salir adelante». Han apuntado, además, que necesitan ese «empujón para poder seguir trabajando en Andalucía, pero se nos acaban las plazas y no hay sitios disponibles para esta pieza que es historia reciente de la salud mental en nuestro país».

«Uno nunca sabe por qué le señalan como actor, pero celebro que las administraciones apuesten por hacer espectáculos donde la memoria esté ahí: nos han obligado a olvidar muy rápido, y se pueden hacer obras para hacer pedagogía», han considerado el intérprete granadino Juan Vinuesa, y que también desde su faceta de docente cree que «pueden trabajarse personajes reales (como en 1936) o ficticios, pero nunca de espaldas al público y dejando que el sentido del texto esté por delante».

Asimismo, para Jorge Dubarry, responsable de distribución en 'La Contraria' (Contra Ana), esta producción es «una obra de autoficción muy valiente de Alma García, que escribió, vomitó y puso en escena el director sevillano Paco Montes. Él le animó a escribir sobre la anorexia y el contexto social de un TCA, y le han dado vida intérpretes muy jóvenes, pero es una compañía de reciente creación, que se ha animado con el reconocimiento de los Max, y que en poco tiempo ha conseguido muchas cosas».

Organizados por la Sociedad General de Autores y Editores, a través de la Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona, los ganadores de los 28º Premios Max de las Artes Escénicas – Pamplona Iruña se darán a conocer el próximo 16 de junio en una gala que se celebrará en el Teatro Gayarre de la capital navarra. Esta edición cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) y el grupo Eulen. La ceremonia será retransmitida a partir de las 21 horas vía streaming por RTVE Play y por La 2 de RTVE en diferido (23.30h).