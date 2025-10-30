Deep Purple, primer grupo confirmado dentro del cartel del Tío Pepe Festival de Jerez 2026

La historia del rock no podría escribirse sin el legado de Deep Purple. Con más de 100 millones de discos vendidos y décadas llenando recintos en todo el mundo, la realeza del rock estrena el esperado cartel de Tío Pepe Festival 2026 ... . La banda británica desembarcará la noche del 10 de julio en las bodegas de Jerez de la Frontera para encender la chispa de una nueva cita en Veranea en la Bodega, a vivir con todos los sentidos. Las entradas para la primera fecha confi rmada de la XII edición saldrán este viernes a la venta en www.veraneaenlabodega.com.

No existen suficientes adjetivos para reconocer la contribución que Deep Purple ha hecho a la historia del rock. No es de extrañar que la emisora británica Planet Rock los nombrara como la «quinta banda más infl uyente de todos los tiempos». En 2008 recibieron el Legend Award en los World Music Awards y, en 2016, fueron incorporados al Rock and Roll Hall of Fame. Deep Purple son, sin duda, auténtica realeza del rock. Con una trayectoria que abarca siete décadas, la banda ha sido fundamental en la creación y evolución del hard rock, explorando nuevos territorios sonoros sin perder su identidad y conquistando generación tras generación de seguidores. La legendaria formación MKII —Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore— fue responsable de álbumes que marcaron una era, como Machine Head o el monumental Made in Japan, considerado uno de los discos en directo más infl uyentes de todos los tiempos. Desde su fundación en 1968, Deep Purple no ha dejado de trabajar: giras interminables, discos número uno y una dedicación incansable al directo, su hábitat natural. Su capacidad para mantenerse vigentes es una rareza en el panorama musical, fruto de su talento, energía y una conexión con el público que trasciende generaciones.

En los últimos años, la banda ha mantenido su creatividad intacta. Su álbum 'Whoosh!' (2020) —producido por el legendario Bob Ezrin (KISS, Pink Floyd, Alice Cooper)— consolidó una trilogía brillante junto a 'NOW What?!' (2013) e 'inFinite' (2017). Durante la pandemia, sorprendieron con 'Turning To Crime' (2021), un homenaje a sus raíces a través de una colección de versiones grabadas desde casa. Tras la salida del guitarrista Steve Morse en 2022, el virtuoso Simon McBride se unió al grupo, aportando una nueva energía a los escenarios y revitalizando su sonido. En 2024, Deep Purple volvió a trabajar con Ezrin en su nuevo álbum, '=1', un trabajo que evoca el espíritu clásico de la banda sin recurrir a la nostalgia. Su título simboliza una poderosa idea: en un mundo cada vez más complejo, todo se reduce a una esencia unifi cada — todo es uno.

Ahora, en 2025, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride emprenden una nueva gira mundial que los traerá de vuelta a España este verano, en una serie de conciertos que prometen ser inolvidables. Una oportunidad única para vivir en directo la fuerza, la historia y el sonido inconfundible de una de las bandas más infl uyentes de todos los tiempos. Tío Pepe Festival 2026 comienza con una reverencia a la historia viva del rock. El de la banda británica en Jerez de la Frontera será uno de sus tres únicos conciertos en España.

El ciclo cultural Veranea en la Bodega -que aúna en un marco histórico y patrimonial música y gastronomía de la mano de una de las grandes familias del vino- volverá a transformar Jerez de la Frontera en uno de los destinos más singulares del verano. Concebida como una invitación a vivir Jerez desde dentro y a conocer el más auténtico estilo de vida Tío Pepe a través de la música en vivo, el vino, la tierra y la emoción compartida, la iniciativa Veranea en la Bodega reunirá durante los meses de julio y agosto de 2026 a un elenco de artistas nacionales e internacionales a descubrir durante las próximas semanas. Tío Pepe Festival, Solera y Compás y Tío Pepe Comedy abrirán de par en par las emblemáticas bodegas González Byass para dar la bienvenida a un festival de aromas y sabor hecho con el corazón y apoyado en una oferta gastronómica que a través de La Cena de las Estrellas señalará a la cocina de vanguardia, innovadora y creativa. Desde el majestuoso Patio de la Tonelería hasta la Bodega Las Copas, cada rincón se llenará de vida con algunas de las mejores voces y más brillantes propuestas artísticas del momento.

En 2024 Tío Pepe Festival fue reconocido con el Premio a la Promoción Turística de la provincia de Cádiz por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz. Asimismo, la oferta enoturística de Bodegas TÍO PEPE ha recibido el prestigioso galardón de World's Best Vineyards 2024. En 2023, fue además galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de Mejor Trayectoria Turística. Estos reconocimientos se suman a otros logros obtenidos por el festival a lo largo de los años como el premio a la Mejor Experiencia Enoturística con mención especial de ACEVIN; el Best Wine Event otorgado por la revista Drinks International; Además, ha sido distinguido como el Mejor Evento Enológico del Mundo en la séptima edición de los premios Drinks International's Wine Tourism Challenge. ACEVIN también premió al festival en sus Premios de Enoturismo por su propuesta innovadora que une vino, cultura, arte, gastronomía y ocio, ofreciendo una experiencia enoturística única y de alta calidad en las propias bodegas.