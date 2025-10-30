Suscríbete a
ABC Premium
Directo
Sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión Koldo

cultura

Deep Purple, primer grupo confirmado dentro del cartel del Tío Pepe Festival de Jerez 2026

La banda británica actuará el próximo 10 de julio en uno de los tres conciertos que ofrecerá en España y las entradas se pondrán a la venta este viernes

Carlos Santana se despide de España repasando sus grandes éxitos en el Tío Pepe Festival

Deep Purple actuará en Tío Pepe Festival el próximo 10 de julio
Deep Purple actuará en Tío Pepe Festival el próximo 10 de julio Jim Rakete

ABC de Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La historia del rock no podría escribirse sin el legado de Deep Purple. Con más de 100 millones de discos vendidos y décadas llenando recintos en todo el mundo, la realeza del rock estrena el esperado cartel de Tío Pepe Festival 2026 ... . La banda británica desembarcará la noche del 10 de julio en las bodegas de Jerez de la Frontera para encender la chispa de una nueva cita en Veranea en la Bodega, a vivir con todos los sentidos. Las entradas para la primera fecha confi rmada de la XII edición saldrán este viernes a la venta en www.veraneaenlabodega.com.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app