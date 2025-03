David Monthiel: «Bechiarelli se ha convertido en el Carvalho gaditano y hay gente que lo considera respetable»

David Monthiel (Cádiz, 1976) acaba de darle el cierre perfecto a la saga del detective Rafael Bechiarelli con la cuarta y última entrega de esta serie de novela negra, 'Cartago será destruida' (El Paseo). En esta nueva trama, el autor aproxima ... al lector al lado más íntimo y personal de su personaje, aportando elementos curiosos de su pasado.

—'Cartago será destruida' es la cuarta novela que protagoniza Rafael Bechiarelli. ¿Un escritor termina de conocer a un personaje tan carismático como Bechiarelli?

—En realidad, yo creo que sí. Quería cerrar la serie no por cansancio, sino porque la fórmula se ha repetido. Intento disfrutar siempre en el proceso de escritura. El primero que descubre el caso soy yo y el primero que se ríe o emociona soy yo. Algunos lectores me pidieron la siguiente entrega cuando acabé 'Nuestra Señora de la Esperanza', pero me costó un poco más hacer esta nueva novela, por eso he puesto más referencias a su pasado. Hay referencias a su abuela, a su padre y a su familia. Se descubre una parte más íntima y personal de Bechiarelli, además la historia empieza diciendo que va a ser padre. En todas las anteriores novelas la abuela es una referencia. Él dice que su abuela es como su KGB, su fuente de información. Ella es sabia y una bruja. Una parte de la trama se adentra en lo sobrenatural porque la historia acaba en el día de Todos los Santos. Los muertos y la magia están presentes.

—¿Con Bechiarelli es posible eso de nunca digas nunca jamás?

—Cuando uno cierra parece que la gente se anima a leer. Hay quienes se han leído la del premio, 'Nuestra Señora de la Esperanza'. Como la saga está completa, la gente se anima a leer más novelas. También hay lectores que me dicen que no puedo renunciar. Yo digo que me gustaría hacer otras cosas. Hay un retintín de gente que me dice que cuándo voy a escribir una cosa que no sea de Cádiz. A partir de ahora me voy a atrever a hacer cosas diferentes. Quiero deslocalizarme y probar con otros proyectos. Por ahora le digo nunca jamás porque hay una especie de cierre. Estas novelas son las cuatro estaciones y esta acaba en otoño. Son cuatro novelas de Cádiz que se desarrollan en invierno ('Carne de carnaval'), verano ('Las niñas de Cádiz'), primavera ('Nuestra Señora de la Esperanza') y esta última en otoño. Me di cuenta después. No tenía pretensión.

—Orson Welles coincidió con William Randolph Hearst en un ascensor de Chicago antes del estreno de 'Ciudadano Kane'. ¿Qué le diría a Bechiarelli si subiera con él en un ascensor?

—Sobre todo le diría que se cuidara mucho y que se relajara dada las peripecias que vive en esta novela. Aquí es donde está más desvalido y se enfrenta a cosas más poderosas. El caso viene por la supervivencia. Se enfrenta a casos pequeños. Los casos grandes son los que le dan dinero. Le diría también que no se perdiera mucho. Hay gente que lo va a necesitar de aquí a un tiempo. Este personaje se ha convertido en una especie de pseudoamigo. Es el Carvalho gaditano. Hay gente que lo considera respetable. La primera novela es de 2017 ('Carne de Carnaval'). Las dos primeras las tenía hechas antes de publicarlas. Esta nueva historia me ha costado más trabajo.

—Esta saga de novelas han sido reconocidas también con premios.

—Sí. Siempre digo que el premio que gané con 'Nuestra Señora de la Esperanza' se puede considerar uno de los premios de novela negra más prestigiosos, el L'H Confidencial, creado por Jordi Canal. Aquí siempre hay la idea del código restringido. Me han acusado de que las novelas siempre son en Cádiz, pero si se leen sin prejuicios se pueden disfrutar mucho. Además, en esta me he esmerado en la explicación exhaustiva de ciertos lugares, referencias y en la aparición de personajes de otras novelas. Se pueden leer de forma independiente las cuatro entregas de la saga.

—El título de la novela, 'Cartago será destruida', remite a la frase de Catón el Viejo.

—Claro. Cuando me encontré con el título hallé una frase pesimista. La novela tiene que ver con la arqueología, sobre cómo se tergiversa el pasado. Cartago, por culpa del caso, va a cambiar. El título tiene que ver por cómo se cuenta el pasado. También se habla de la Transición, de lo que era y lo que no era. Se mezcla la Transición con la aparición del sarcófago fenicio femenino de Cádiz. Pelayo Quintero documentó la aparición del primer sarcófago, el masculino, a finales del XIX. Pelayo decía que debía de haber otro. Curiosamente, Quintero vivía en un chalet en Puerta Tierra y casi cien años después apareció el sarcófago femenino. Fernando Quiñones hizo una especie de ironía del arqueólogo. Lo llevaba buscando toda la vida y lo tenía bajo sus pies. En la novela me invento la historia de un sarcófago de una niña.

—¿Novela negra y calidad literaria están reñidas?

—No, hombre. A mí me gusta que las novelas sean exigentes. Soy partidario de la novela dura. Intento que la novela sea para gente lectora de la línea dura de la novela negra. La novela puede ser entretenida y puedes disfrutar también del estilo. Apuesto por eso. Yo más que novela negra lo llamo thriller. La novela negra es más otra cosas, es como un análisis de la sociedad en la que se vive. Suele haber un muerto, no aparece un asesino en serie. El thriller me parece efectivo y agradable de leer, pero pienso que las novelas deben tener trasfondo, un sofrito, para que se lean y no se olviden. Mis novelas están muy imbricadas y mucha gente me ha dicho que se las quieren releer porque se les ha podido escapar alguna cosa. Hay gente que ha veraneado en Cádiz y leyendo mis historias descubre cosas que no ha visto de la ciudad.