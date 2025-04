Daniel Pinilla: «Poner la literatura en manos de la inteligencia artificial es un error... y un peligro»

El periodista, escritor y editor Daniel Pinilla (Sevilla, 1974) desafía a la mala suerte y publica una nueva novela, 'Cómo llegó Peter Sancho a ser el caudillo mundial' (Samarcanda), que no dejará indiferente a ningún lector y que sigue teniendo ese estilo ... subversivo que tanto caracteriza al autor. Se trata de una obra difícil de encasillar en la que se plasma una historia de intriga y suspense, con aire de novela de aventuras en lo formal, pero con un carácter espiritual en el trasfondo. Este próximo martes 29 de abril presentará su nueva obra en el Club Victoria de Sevilla.

—'Cómo llegó Peter Sancho a ser el caudillo mundial' es un título intrigante para una novela que, según su subtítulo, trata sobre el despertar y la energía sagrada. ¿Lo puede explicar?

—Reconozco que he tratado de impactar con un título que parezca intrigante. He escrito una novela que plantea interrogantes sobre cómo se produce la toma de decisiones en la aldea global que habitamos y desentrañar si la actual visión materialista y cartesiana de la vida y de la ciencia ha tocado a su fin por agotamiento y si dará paso a una visión más espiritual de la existencia... o a una implosión en toda regla.

—¿Y cree que lo ha conseguido?

—Diría que, al menos, me he exprimido en el intento. Formalmente, mi libro es una novela de aventuras, completo en un solo volumen la bilogía que arranqué con 'Kemet', mi libro anterior. El planteamiento de salida es que un androide de última generación, manejado por la elite mundial, se desconecta de su computador central, experimenta el libre albedrío y desea convertirse en un ser humano. A partir de ese momento, todo sucede de manera vertiginosa: los poderes fácticos muestran su obsesión por el control y un puñado de personajes que andan por libre tratarán de escapar de sus garras. El trasfondo de toda la historia es, además de servir de entretenimiento, plantear al lector cuestiones sobre la condición humana y examinar si estamos en un punto que podría considerarse el fin de una era.

—En la portada de su libro aparece un logotipo que dice: «IH Inteligencia Humana». ¿Qué significa?

—Ahora que nos movemos en un mundo digital, alimentado por la capacidad de replicar la realidad que proporciona ese oxímoron llamado inteligencia artificial, personalmente yo cavo una zanja. Al menos, la creación artística —y la literatura lo es— no se puede derivar a la IA. ¿Dónde quedará la condición humana si la expresión de nuestros conflictos internos, nuestras esperanzas, miedos y anhelos los derivamos a la máquina? Sería un enorme error, muy peligroso además. Ya lo dijo el sabio Aristóteles: en el punto medio se encuentra la virtud.

—En lo personal, presenta usted su decimotercer libro, lo que ya supone una cifra respetable. ¿Se puede vivir de la escritura?

—En mi caso, claramente no. Hay que tener en cuenta que la oferta de lectura actual es infinitamente mayor que la demanda, de modo que construir un libro decente no supone más que el cinco por ciento del camino para que ese libro se convierta en dinero. El noventa y cinco por ciento restante se logra con una excelente marca personal y con mucho dinero gastado en marketing. Yo aún no estoy en ese punto. Escribo porque para mí es una necesidad vital: desde que se me detectó un tumor cerebral, mi obligación es mantener mis neuronas en funcionamiento. Documentarme y tener por delante un proyecto de escribir un libro nuevo me supone algo tan necesario como respirar.

—La última, el nombre de Peter Sancho se asemeja sonoramente al de cierto presidente de Gobierno. ¿Es una casualidad?

—Quede claro que mi novela surge únicamente de mi imaginación y en la ficción cabe todo. En la trama surgirá la figura de un político que cobrará un enorme protagonismo... y hasta ahí puedo leer.

—¿Ya anda embarcado en una nueva aventura literaria?

—Así es. Marruecos será en esta ocasión el principal escenario. Estoy leyendo libros para poder expresarme con fundamento y espero arrancar a escribir en breve.