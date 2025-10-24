Suscríbete a
Se cumplen diez años de 'Dadá estuvo aquí', el disco del sevillano Chencho Fernández: «Me considero parte de un movimiento más atemporal»

El músico Chencho Fernández, aún promocionando su último disco, 'Meridiano de Greenwich', acaba de sacar la reedición de su primer disco coincidiendo con su décimo aniversario

El artista sevillano Chencho Fernández reedita su primer álbum, 'Dada estuvo aquí', por su X aniversario Cedida

E. M. Malpartida

Sevilla

Chencho Fernández (Sevilla, 1972) aparece con sus cascos, sus gafas de sol, una chaqueta vaquera, y un libro de Los Ramones de Ignacio Juliá (Cátedra, 1993). «Acabo de comprárselo por cinco euros a uno que conozco ahí en el Pumarejo. La casualidad: venía escuchando ... Los Ramones, era una señal del destino». Han pasado diez años desde que 'Dadá estuvo aquí' viera la luz (y cuyo aniversario trae consigo una reedición en vinilo del mismo) y, en ese tiempo, Chencho ha transitado por un camino en el que ha ido descubriendo su propia voz como autor. Desde los años noventa, con la primera aventura que cobró cuerpo, Sick Buzos, hasta los proyectos paralelos como Las Muñecas de Calle Seria o la participación en bandas sonoras de distintos directores sevillanos, su trayectoria ha sido intensa y diversa.

