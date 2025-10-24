Se cumplen diez años de 'Dadá estuvo aquí', el disco del sevillano Chencho Fernández: «Me considero parte de un movimiento más atemporal»

Chencho Fernández (Sevilla, 1972) aparece con sus cascos, sus gafas de sol, una chaqueta vaquera, y un libro de Los Ramones de Ignacio Juliá (Cátedra, 1993). «Acabo de comprárselo por cinco euros a uno que conozco ahí en el Pumarejo. La casualidad: venía escuchando ... Los Ramones, era una señal del destino». Han pasado diez años desde que 'Dadá estuvo aquí' viera la luz (y cuyo aniversario trae consigo una reedición en vinilo del mismo) y, en ese tiempo, Chencho ha transitado por un camino en el que ha ido descubriendo su propia voz como autor. Desde los años noventa, con la primera aventura que cobró cuerpo, Sick Buzos, hasta los proyectos paralelos como Las Muñecas de Calle Seria o la participación en bandas sonoras de distintos directores sevillanos, su trayectoria ha sido intensa y diversa.

Antes de empezar, deja sobre la mesa un paquete de cigarrillos. Luego, enciende el primero de ellos, prendiendo una cerilla contra un árbol. Antes de cada respuesta, un par de caladas: «Podemos verlo como un iceberg», dice, «'Dadá estuvo aquí' fue la punta visible de un iceberg cuya parte submarina no se veía hasta ese momento». En realidad, su primer disco no fue tal, sino uno que se titulaba 'Nuevo Debut', una producción muy local, muy desconocida y totalmente DIY que salió en 2005, donde incluso grabaron los CDs él y sus músicos.

Más tarde llegaría 'Dadá estuvo aquí', publicado primero por Fun Club Records, un disco que captaría la atención de la crítica y que le valdría un fichaje con Warner, con quien terminaría reeditándolo —la primera edición corrió a cuenta de Fun Club Records, un sello que se fundó expresamente para publicar este disco—. Posteriormente lanzó 'Baladas de Plata' (2020), cuyo lanzamiento sufrió los efectos de la pandemia. Ahora promociona Meridiano de Greenwich, editado digitalmente en 2024 y que tendrá su edición en vinilo este 2025.

Sobre la evolución de su estilo como autor, durante esta última década, Chencho es claro: «Me veo continuista y con un avance sólido. Enfrentarme a un papel en blanco y sacar una melodía me da seguridad porque siento que estoy afianzando mi estilo». Pero también reconoce visos de experimentación: «Puedo atisbar ciertas variaciones, caminos por los que podría internarme. En estos tres discos creo que estoy logrando no repetirme demasiado, aunque sí afianzar mi estilo y que se identifique qué soy yo».

Las suyas son canciones casi narrativas, herederas de esas generaciones pos-Dylan que entendieron la canción como un género literario más: «Puede asimilarse a algo cinematográfico o narrativo: hay muchas formas de hacer una canción. Dylan fue un gran avance para entender la canción como algo expresivo; mediante una canción puedes expresar muchas cosas. Lou Reed también abrió camino: nadie había hablado de la heroína ni de la parte oscura de las ciudades en la música». Reconoce que recoge ese testigo a su manera, «con vocación de convertirme también en un autor de canciones y de expresar artísticamente sensibilidades acerca de la condición humana y de la realidad».

Por si fuera poco, para noviembre se espera la vuelta al estudio de Sick Buzos, mítico grupo de los noventa en el que Chencho Fernández hace las veces de cantante y compositor. Una reunión que nace de una propuesta casual pero que el grupo entendió como una nueva oportunidad para retomar la actividad: «Nos propusieron telonear a 091 y esa fue la mecha que encendió la reunión. Decidimos seguir y ahora vamos a grabar un nuevo disco. La dinámica de un grupo requiere compromiso e involucración, distinta de la carrera en solitario». Eso sí, la vuelta del grupo viene de la mano de una formación renovada, con Javier Neria, Jaime Neria y Álvaro Joya.

En cuanto a la repercusión de sus discos, Chencho hace un análisis honesto: «Es mucho más fácil ver la repercusión que tuvo 'Dada'. La vida útil de 'Baladas de Plata' no se vio respaldada por la disponibilidad del grupo en directo, la pandemia interrumpió la gira que teníamos prevista». Para el artista sevillano, la música es también una filosofía: «Si te caes, te levantas. Tantas veces como sea necesario». Sobre las etiquetas y el concepto de cantautor, su reflexión es amplia: «El lenguaje siempre es útil para definir algo, pero las etiquetas siempre están puestas en entredicho y no terminan de definir aquello que quieren definir». Las etiquetas, explica, evolucionan con las generaciones: «Cada generación reinterpreta el arte y crea su camino».

Algo que sin duda, entiende el autor, tiene su respuesta en las nuevas generaciones: «Ahora los jóvenes hacen música desde casa con medios digitales, siguiendo un espíritu DIY similar al punk de los setenta. Eso conecta con la tradición, pero también con la innovación generacional». Para Chencho, su música trasciende las categorías temporales: «Me considero parte de algo que no tiene tiempo, un movimiento más atemporal, porque el arte es inherente al ser humano y de él florecen culturas. La plena originalidad no existe; existe la personalidad, la creatividad, la aventura y la experimentación».

Diez años más tarde, las historias de 'Dadá estuvo aquí' todavía tienen vigencia, tanto en la fotografía que proponen como en la forma de narrar la ciudad: «Es un disco muy urbano, habla de Sevilla, pero también conecta con oyentes de otras ciudades. La música permite mezclar lo particular y lo universal». Más Antonio Vega que Sabina, más Calamaro que Aute, en este disco Fernández reconoce influencias de grupos y artistas como Smash o Silvio, pero combinadas con rock y pop contemporáneo y no con el flamenco o el folclore: «La personalidad es lo fundamental. Quiero pensar que este disco ha sido una puerta, o una ventana para la escena. Creo que mi música ha mostrado que lo particular puede ser universal».

Hay un hilo que conecta este primer disco con sus últimas canciones, donde la identidad del autor parece retomar aquel pulso primero: «No lo había pensado así, quizás sí que hay sido una trayectoria zigzagueante, pero sí, tiene mucho de aquel disco». Ahora mismo, Chencho se encuentra componiendo no solo el que será su próximo álbum en solitario —junto a los músicos de All La Glory—, sino también la vuelta a los estudios de Sick Buzos. Aun con tanta actividad y proyecto entre manos, para Chencho vivir exclusivamente de la música aún es complicado: «A veces sobrevivo, otras me va mejor. Pero sigo en ello. Quizás con más esfuerzo pueda conseguir vivir completamente de la música. Lo importante es seguir creando, que el movimiento no pare».