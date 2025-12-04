Suscríbete a
Cultura suma un nuevo ciclo sinfónico en espacios patrimoniales a las más de 200 actividades de la programación de Navidad en Andalucía

La programación 'Música en Adviento' llevará 20 conciertos a iglesias y catedrales de las ocho provincias, además de espacios naturales como la Gruta de las Maravillas de Aracena

Una imagen de archivo de la Orquesta Barroca de Sevilla
La Consejería de Cultura y Deporte ha programado más de 200 actividades para la Navidad en museos y conjuntos culturales, bibliotecas, archivos, teatros, auditorios y espacios públicos de las ocho provincias andaluzas que abarcan desde la música y el patrimonio a la creación contemporánea. ... Las propuestas, que comienzan el 5 de diciembre y se prolongan hasta el 11 de enero, están especialmente dirigidas a las familias y al público infantil.

