Cultura suma un nuevo ciclo sinfónico en espacios patrimoniales a las más de 200 actividades de la programación de Navidad en Andalucía

La Consejería de Cultura y Deporte ha programado más de 200 actividades para la Navidad en museos y conjuntos culturales, bibliotecas, archivos, teatros, auditorios y espacios públicos de las ocho provincias andaluzas que abarcan desde la música y el patrimonio a la creación contemporánea. ... Las propuestas, que comienzan el 5 de diciembre y se prolongan hasta el 11 de enero, están especialmente dirigidas a las familias y al público infantil.

La consejera Patricia del Pozo ha señalado que «la programación tiene como objetivo preservar, difundir y fortalecer las expresiones culturales de Andalucía, acercando al público una oferta que cuenta con la participación activa del tejido cultural. Con esta iniciativa, reforzamos nuestro compromiso con la promoción del patrimonio material e inmaterial de Andalucía y con el impulso a los profesionales y colectivos que mantienen vivas las señas de identidad de nuestra tierra».

Una de las principales novedades de la programación es el ciclo 'Música en Adviento', que presenta una veintena de conciertos sinfónicos en iglesias y espacios patrimoniales de toda Andalucía a cargo de formaciones como la Orquesta Barroca de Sevilla, la Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Clásica de Huelva, Concerto Málaga, Artefactum Jácaras del Zéfiro y Ensemble Alberti, además de la Orquesta Joven de Andalucía y el Joven Coro de Andalucía, entre otras.

La nueva oferta musical de la Consejería de Cultura y Deporte, que incluye recitales de música barroca y producciones sacras, arranca el sábado 6 de diciembre con 'El Mesías' de Haëndel interpretado por la Orquesta Ciudad de Almería y el Coro Hyperborea en la Catedral de la Encarnación de Guadix, en Granada. Este programa también estará el domingo 7 en la iglesia de Santo Domingo de Lucena, en Córdoba, y el lunes 8, en la Catedral de Jaén.

Por su parte, Concerto Málaga ofrecerá 'Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz' de Joseph Haydn en las iglesias de San José de Fuengirola (sábado 6) y en la de la Victoria de Archidona (lunes 8), al tiempo que la Orquesta Barroca de Sevilla llevará los días 9, 10, 11 y 12 su programa 'Tempesta nel cuore', con arias de ópera de Haëndel, Vivaldi, José de Nebra y Riccardo Broschi, al espacio cultural Santa Ana de Carmona, la iglesia San Cristóbal Mártir de Burguillos, la ermita de Nuestra Señora de Belén de Pilas y el auditorio municipal Cazalla de la Sierra, respectivamente.

La agrupación camerística Ensemble Alberti interpretará el sábado 13 en la Fundación Ibáñez Consentino de Olula del Río (Almería) el programa 'Primeros fulgores del clasicismo', con obras de Mozart y Beethoven, mientras que la Orquesta Joven de Andalucía, bajo la dirección de Juan Pérez Floristán y con el Trío VibrArt, actuará también el sábado 13 en el Conservatorio Superior de Málaga y, al día siguiente, en la Casa Colón de Huelva.

'Música en Adviento' continuará los días 17 y 18 de diciembre con la visita de Artefactum a dos municipios jiennenses: Santiesteban del Puerto y Arjonilla. A estos conciertos le seguirá la Orquesta Clásica de Huelva el sábado 20 en la iglesia de Santa María de la Purificación, de Manzanilla (Huelva) y, también ese día, el Cuarteto Granada actuará en la Fundación Ibáñez Consentino de Olula del Río (Almería) con 'Los albores del Romanticismo', que incluye partituras de Arriaga y Beethoven.

Posteriormente, Jácaras del Zéfiro estará el viernes 26 en la iglesia de Almúñecar (Granada) con el programa 'El gozo y la gracia: villancicos al Nacimiento', mientras que sábado 27 la Orquesta Clásica de Huelva estará en la ermita del Rocío, en Almonte (Huelva). Finalmente, el Joven Coro de Andalucía, bajo la dirección de Petra Grassi, interpretará el programa 'Sound architectures in choral music of the 20th and 21th century' en la Gruta de las Maravillas de Aracena (lunes 29) y la Fábrica de Artillería de Sevilla (martes 30).

Además, con motivo de la conmemoración del 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y la declaración como Bien de Interés Cultural de la Zambombas de Arcos y Jerez de la Frontera, esta manifestación cultural será uno de los ejes de la programación de Navidad de la Consejería de Cultura y Deporte, con una veintena de propuestas en plazas, auditorios y espacios patrimoniales de las ocho provincias andaluzas. Así, el ciclo de zambombas reunirá más de una veintena de propuestas que recorrerán plazas, auditorios y enclaves patrimoniales de las ocho provincias andaluzas con la música popular y villancicos tradicionales.

El público podrá disfrutar de espectáculos tan emblemáticos como 'Madroños al Niño' en Berja y en Albox (Almería), los días 7 y 8; 'De Andalucía a Belén', en Lucena el 8 y en Palma del Río el 14 (Córdoba) y en Linares (Jaén) el 12 de diciembre. 'Triana por Pascua', se podrá ver en el Museo de Artes y Costumbres de Sevilla el 11 de diciembre mientras que la Zambomba de Encarni Navarro se presentará en Antequera (Málaga) el 14.' Puro Cádiz' pasará por Paterna de Rivera (Cádiz) el 7 y 'Aires de Huelva en Navidad. Zambomba' pasará por los municipios de El Almendro, Villarrasa y Cortegana (Huelva) entre el 12 y el 14 de diciembre y 'Anda jaleo' se podrá ver en Ogíjares (Granada), el día 13, entre otras propuestas programadas para celebrar la diversidad del flamenco como patrimonio vivo y popular.

Ciclo 'Órganos de Andalucía'

La oferta musical la completa el nuevo ciclo 'Órganos de Andalucía. Música y Patrimonio', que ofrece conciertos de intérpretes de reconocido prestigio en templos históricos de Córdoba, Cádiz y Granada; así como dos recitales flamencos a cargo de Aurora Vargas, en La Palma del Condado, y Tomatito, en el Centro de Interpretación Paco de Lucía de Algeciras (Cádiz).

Y, como es tradicional, los teatros Cánovas y Alhambra ofrecerán espectáculos familiares en estas fechas en Málaga y Granada; mientras que en Sevilla tendrá lugar el 18 de diciembre la tercera edición de Happening, que mostrará creaciones en el Estadio La Cartuja de los artistas residentes del programa del Instituto Andaluz de Artes Escénicas y la Música, entre otras actuaciones.