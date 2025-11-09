Suscríbete a
La caída fortuita de una lámpara, posible causa del incendio de Dos Hermanas saldado con la muerte de un anciano
Costa-Gavras recibe el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla

El director francés regresa a la capital hispalense, a sus 90 años, para recoger el premio a su trayectoria artística

Costa-Gravas recibe el Giraldillo de honor del Festival de Cine
Paula Guerrero

Paula Guerrero

Sevilla

Llegó con paso pausado, un «buenos días» tímido y un «gracias» sincero tras el aplauso. A sus 92 años, Konstantinos Gavras —más conocido como Costa-Gavras— sigue irradiando esa calma lúcida que solo tienen quienes han mirado de frente al poder… y lo han filmado. ... El director franco-griego, que recibirá el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla, se sentó ante el público con la serenidad de quien no necesita demostrar nada: su filmografía habla por él.

