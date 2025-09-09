Costa-Gavras, Giraldillo de Honor del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla

El director franco-griego Costa-Gavras, uno de los grandes nombres de la cinematografía mundial, recogerá el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla. «Será un reconocimiento a su amplísima y reconocida trayectoria de más de seis décadas y a su firme compromiso con un cine valiente, humano, comprometido y transformador, que él mismo recorre en sus memorias, 'Ve a donde sea imposible llegar'», ha explicado Manuel Cristóbal, director del festival, en la rueda de prensa ofrecida este martes en el Ayuntamiento de Sevilla.

El 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla tendrá lugar del 7 al 15 de noviembre con un presupuesto de 1.970.000 euros y una programación con 180 títulos. Los espacios del festival volverán a ser los cines de Plaza de Armas, Nervión, Cervantes, Avenida, Teatro Alameda, CICUS, el Cartuja Center y este año se incorpora el Real Alcázar de Sevilla.

En 2025, además, el festival recupera el acto oficial de lectura de nominaciones de los Premios de la Academia de Cine Europeo (EFA), que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en el Real Alcázar, fecha que aunque está fuera de los días de la cita cinéfila, es la única disponible por la Academia. «Tras varios años sin acoger este evento, la ciudad vuelve a situarse en el centro del mapa cinematográfico europeo al convertirse en el escenario donde se anunciarán las candidaturas de uno de los galardones más prestigiosos del mundo. Gracias a la renovada alianza sellada con la Academia, la ciudad acogerá la lectura cada dos años, teniendo una simbólica y destacada presencia en los actos a celebrar en otros enclaves europeos», ha reseñado Cristóbal.

Cartel del festival

Asimismo, se han presentado los tres carteles que este año anuncian el festival, obra del ilustrador sevillano José Luis Ágreda, un tríptico de pósteres inspirados en los tradicionales carteles de las fiestas de primavera hispalenses de los años 30 de artistas como Gustavo Bacarisas, Francisco Hohenleiter de Castro o Juan Miguel Sánchez. Utilizando como parámetro estético el ya identificativo mosaico multicolor del Festival de Sevilla del diseñador Pedro Cabañas, Ágreda desarrolla los imaginarios creados por Federico Fellini, Wim Wenders y Sergio Leone.

José Luis Ágreda muestra sus creaciones para el 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla María Guerra

El primer póster de la serie, y el que conferirá la imagen principal del Festival evoca 'La Dolce Vita', con Anita Ekberg en su icónica escena de la romana Fontana de Trevi, llevada aquí al Patio de los Naranjos de la Catedral. En el segundo póster, Ágreda toma el fotograma del ángel subido en la Columna de la Victoria al inicio de la película 'El Cielo Sobre Berlín' (Wim Wenders) y lo traslada a lo más alto de las Setas de la Plaza de la Encarnación. En el tercer cartel, el Clint Eastwood de 'Por un puñado de dólares' -producción hispano italiana de Sergio Leone que lo lanzó a la fama- llega al casco histórico, montando esta vez un engalanado caballo camino de la Feria. Por todas las escenas se pasea el gato de 'Flow, un mundo que cambiar' del cineasta letón Gints Zilbalodis, que ha conquistado los principales palmarés internacionales y que fue una de las triunfadoras de la 21ª edición del Festival de Sevilla con el Premio al Mejor Montaje, el Gran Premio del Jurado y el Premio Puerta América

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha agradecido al sector audiovisual su esfuerzo. «Sobre todo hace dos años cuando pasamos momentos complicados». El regidor ha señalado que «Sevilla es una ciudad como el cine, se vive y se siente».

«El Festival de Sevilla -ha dicho Sanz- ha sabido convertirse en uno de los grandes orgullos culturales de nuestra ciudad y cada año nos proyecta con fuerza hacia Europa y hacia el mundo; una de las expresiones más claras de cómo Sevilla entiende la cultura: como motor de identidad, de creatividad, de apertura y de futuro», ha afirmado Sanz durante su intervención. No sólo ha sabido consolidarse como referente nacional e internacional, sino que ha crecido, se ha reinventado y ha sabido conectar con las nuevas miradas y voces sin perder el compromiso con la calidad y el talento», ha añadido el alcalde, quien asimismo ha puesto el acento en cómo la edición del pasado otoño supo marcar «un punto de inflexión en la historia del certamen, consolidándose como el principal de Andalucía y el cuarto de España en número de espectadores en sala», además de como escaparate de algunos de los títulos más relevantes del año, reconocidos en los Goya, los Premios del Cine Europeo, los Globo de Oro o los Óscar.

Cannes, Venecia, Toronto y Berlín

El Festival de Sevilla reúne en su programación unos 180 títulos. Entre ellos, cintas destacadas en grandes festivales internacionales y nuevas miradas que marcan el pulso del cine europeo contemporáneo. «La de este otoño será una gran celebración del cine que late o se refleja en Europa», ha avanzado su director antes de citar algunas de las cintas que se programarán en la Sección Oficial.

En la lista de títulos avanzados, 'DJ Ahmet' escrita y dirigida por Georgi M. Unkovski (Macedonia). Un 'coming of age' balcánico premiado en Sundance 2025 que combina humor y crítica social para retratar a un joven atrapado entre tradición y modernidad en una pequeña aldea de Macedonia. Una historia vibrante sobre identidad, libertad y música como refugio.

En esta misma sección a concurso encontraremos 'Dreams', escrita y dirigida por Dag Johan Haugerud (Noruega), Oso de Oro en Berlín 2025, y tercera parte de la trilogía del director sobre las relaciones humanas en forma de una delicada reflexión sobre la intimidad, la escritura y la sexualidad adolescente en una historia que entrelaza generaciones en torno al descubrimiento del amor y la ética de la exposición pública.

Competirá también en Sevilla 'La Petite Dernière' escrita y dirigida por Hafsia Herzi (Francia y Argelia), Premio de Interpretación Femenina en Cannes para Nadia Melliti. Adaptación de la novela de Fátima Daas, la cinta dibuja de forma vibrante y conmovedora el perfil de una joven musulmana practicante que explora su homosexualidad en los suburbios de París, enfrentándose a la conciliación entre fe, identidad y deseo.

Obra póstuma de Laurent Cantet, culminada por Robin Campillo, que también firma el guion junto al maestro francés y a Gilles Marchand, y presentada en Cannes, llega a la Sección Oficial de Sevilla 'Enzo' (Italia y Francia); una foto social y afectiva sobre la juventud europea, el trabajo manual y la búsqueda de identidad, que mezcla realismo y emoción en una historia de amistad y descubrimiento personal.

La animación estará representada en la competición del Festival de Sevilla por 'A Magnificent Life' escrita y dirigida por el cuatro veces nominado al Óscar Sylvain Chomet (Francia, Bélgica y Luxemburgo). Biopic animado que recorre la vida del célebre dramaturgo, novelista y cineasta francés Marcel Pagnol, desde su infancia hasta su consagración. La película es una obra visualmente deslumbrante que tuvo su premier en Cannes.

Y representando a España en la Sección Oficial del festival encontramos 'Bajo el mismo sol' de Ulises Porra, escrita por él mismo junto a Ulla Prida (España y República Dominicana); una historia de ambiciones, pasiones y contradicciones ambientada en el Caribe colonial, que indaga en los deseos de progreso y en los vínculos afectivos en un territorio atravesado por las tensiones históricas y culturales y que tiene su premier en el Festival de Toronto.

En la Sección Embrujo, que este año toma el relevo de Las Nuevas Olas para acoger las voces más audaces y singulares del cine europeo, encontraremos títulos como 'Cosmos' con guion y dirección de Germinal Roaux (Suiza, México y Francia); en la que Ángela Molina protagoniza un drama intimista, rodado en Yucatán. Se trata de una reflexión poética sobre la vejez y la trascendencia, que indaga en el amor y la espiritualidad a través de la conexión inesperada entre una viuda europea y un indígena maya.

En este mismo apartado Sevilla ofrecerá 'Writing Life' (Francia) la nueva obra escrita y dirigida por Claire Simon, recientemente estrenada en las Giornate degli Autori de Venecia. La gran voz del documental europeo, en esta ocasión, parte de los textos de la Premio Nobel Annie Ernaux, para ofrecer un fresco coral de la juventud francesa contemporánea. Estudiantes de distintos institutos leen y comentan su obra, en un espejo generacional que aborda temas como clase social, amor, sexualidad o maternidad.

Y dentro de la Sección Rampa, que reconoce el talento emergente de cineastas que están en el inicio de sus carreras, el festival ha seleccionado 'The Kidnapping of Arabella' con guion y dirección de Carolina Cavalli (Italia). Presentada en la sección Horizontes de Venecia, es una comedia dramática excéntrica que combina ternura y crítica social a través de la historia de una niña de ocho años y la compleja relación con su padre. Una obra original que reflexiona sobre los vínculos familiares y el desencanto generacional.

En este mismo marco el festival ofrecerá 'Le città di pianura' la nueva obra escrita y dirigida por Francesco Sossai (Italia y Alemania). Seleccionada en Un Certain Regard de Cannes, es una entrañable road movie que combina humor y melancolía de la mano de dos hombres de mediana edad en busca de un último refugio nocturno, en un viaje que es también un canto a la amistad, los excesos y las segundas oportunidades.

Por primera vez en 22 años de historia, la Sección Oficial incorpora además una selección competitiva de cortometrajes de producción europea de imagen real y animación. «Un gran festival no puede no tener una sección competitiva de cortometrajes y por primera vez en 22 ediciones la tenemos. Una apuesta por el talento. Una más, porque el año pasado creamos Rampa para nuevos directores, y una manera de llegar a más públicos. Rompemos inercias y damos pasos para que este festival siga sumando al cine y a Sevilla.« ha manifestado Manuel Cristóbal.

Documental sobre Isco

El festival acogerá en el Cartuja Center la presentación de un largometraje con una enorme vinculación emocional con Sevilla: 'En silencio. La resiliencia de Isco Alarcón' - primer largo documental de la actriz, guionista, directora y productora Sara Sálamo- que competirá en Panorama Andaluz. Esta película acerca a los amantes del fútbol al cine independiente y a los cinéfilos a la épica oculta del deporte y revela la lucha íntima del centrocampista del Betis Isco Alarcón contra la lesión que lo ha mantenido alejado del campo.

En colaboración con la Agencia de Instituciones Culturales se celebrarán también talleres de guión y comedia.

El acto de presentación ha contado con la asitencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno; el director del festival, Manuel Cristóbal, la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades, y el autor de la imagen de esta edición, el sevillano José Luis Ágreda, junto a representante del sector y la industria cinematográfica y audiovisual, numerosos productores, guionistas, actores y directores de cine.