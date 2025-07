Uno coro de 480 voces para una 'Novena' de Beethoven que pasará a la historia

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla está a punto de cerrar temporada con uno de sus conciertos más esperados dentro del ciclo 'Feeling ROSS'. Se trata de la 'Novena participativa', una experiencia musical que será histórica en Sevilla, ya que reunirá en ... el Teatro de la Maestranza, los próximos días 10 y 11 de julio, a un coro formado por 480 voces de cantantes individuales que son aficionados. Estos se distribuirán entre las dos terrazas laterales del coliseo y un coro más reducido cantará desde el escenario junto a la ROSS. Con esta iniciativa sin precedentes en Sevilla se va a celebrar el 200 aniversario del estreno de la popular sinfonía de Beethoven con un coro gigantesco de voces que ha sido preparado en las sesiones de ensayos por María Elena Gauna y que estará dirigido en los dos conciertos por la maestra Isabel Rubio. Como solistas actuarán los cantantes profesionales Victoria Randem (soprano), Mónica Redondo (mezzosoprano), Freddie Ballentine (tenor) y Ricardo Llamas (barítono).

Tomás Vallejo ensayando la 'Novena' ABC

Tomás Vallejo es un sevillano de 59 años. Este era camionero, pero se tuvo que prejubilar por circunstancias médicas. Aunque nunca había cantado, comenta que conoció esta popular obra de Beethoven cuando tenía 15 años. «Entre mis hermanos hicimos la broma de aprendérnosla en alemán y al final lo hicimos. Todos tenemos un buen oído musical, pero nunca fuimos a una escuela de música. En casa tocamos la guitarra flamenca y cuando he cantado estos días lo he hecho sin saber leer partituras. A la hora de cantar me guío por lo compañeros y por la profesora que nos daba el tono», señala. Además, este indica que en los primeros ensayos estuvieron por separado los hombres y las mujeres hasta que posteriormente ya se juntaron y a partir de esta semana trabajarán con los músicos de la ROSS y con la maestra Isabel Rubio.

Con una tesitura vocal de bajo, Tomás asegura que oyó el anuncio de la convocatoria de la Sinfónica por casualidad escuchando la radio en el coche. «Me apunté sin ninguna esperanza de que me cogieran. Nunca había hecho una prueba musical. La directora, María Elena Gauna, nos puso alrededor del piano, realizamos unas escalas y parece que no lo hice mal. De más de mil de solicitudes cogieron al final unas 480».

Afirma igualmente que al principio inició los ensayos en las terrazas, pero luego hubo un movimiento y «me avisaron de que era uno de los participantes que iba a poder cantar en el escenario detrás de los músicos de la Sinfónica, algo que me sorprendió mucho». «Hay profesores de conservatorio allí que dicen que, aunque no sepas solfeo, lo que ellos más valoran es que te sepas la obra y que tengas una buena actitud, eso es lo primordial», asegura además de añadir que el último ensayo que hicieron el pasado lunes 30 de junio con María Elena Gauna, ya con todos las voces masculinas y femeninas juntas, «fue muy especial». Aparte de esto les queda, ya con Isabel Rubio al frente, un ensayo sin orquesta el 7 de julio y el 8 y 9 de julio lo harán con los músicos de la ROSS.

Tomás canta en el Coro Novaria de Villanueva del Ariscal, que dirige Isabel Chía, que ha trabajado en esta 'Novena participativa' como coordinadora. Esta agrupación hace jornadas de enoturismo en bodegas, especializándose en música antigua. «Si la Sinfónica vuelve a hacer otra experiencia con cantantes participantes me voy a apuntar sin duda porque esta ha sido increíble», concluye.

Antonio Blanco Cotán es uno de los cantantes más veteranos de este gran coro de 480 voces ABC

Antonio Blanco Cotán es natural de Olivares y tiene 85 años. Este trabajó en Astilleros de Sevilla hasta que se prejubiló en 1995 con la crisis naval. Comenta que «esta experiencia es única para mí. Nunca había soñado con participar en algo así. Yo no pensaba en esto, pero cuando se presentó esta ocasión vi el cielo abierto. Me enteré en los últimos días. El plazo de inscripción terminaba el 5 de febrero y yo me enteré el viernes 31 de enero. Oí el anuncio por la mañana por Canal Sur Radio. A partir de ahí entré en un enlace y me apunté. El 9 de febrero hice la prueba y me admitieron».

Confiesa asimismo que lleva cantando toda su vida. De hecho, es miembro del Coro de Nuestra Señora del Álamo de Olivares, que fue la primera patrona de dicha localidad. Posteriormente el conde-duque de Olivares cambió el patronato por el de la Virgen de las Nieves. «Soy uno de los fundadores del coro. Participamos el jueves pasado en la Octava del Corpus. Le hemos cantado a las hermandades de la Soledad y la Vera Cruz en Olivares», declara este tenor.

Durante los ensayos, Antonio ha conducido todos los días desde Olivares a Sevilla y agradece el apoyo de personas como Isabel Chía, de la que destaca su gran capacidad de trabajo, y María Elena Gauna, «una mujer excelente y con mucha paciencia». Durante el concierto estará en la terraza par y asegura que «aunque en la noticia decían que se admitían personas desde los 16 años, no se ponía límite de un máximo de edad». Y a pesar de que la experiencia está siendo muy gratificante a sus 85 años, dice que «creo que ya no repetiré más en el futuro por mi edad», concluye.

Marisa Gento Chaves está logrando cantar en el coro pese a ser diagnosticada de un cáncer abc

Una cantante ejemplar

Marisa Gento Chaves tiene 61 años y es enfermera de pediatría. También se enteró por casualidad del anuncio de la convocatoria gracias a una compañera. A partir de ahí hizo una prueba junto a una amiga y al final la seleccionaron a ella. Su pasión por el canto viene de lejos porque forma parte de un coro amateur rociero, además de estudiar cursos de cante flamenco. «En la audición me pusieron como soprano, pero ahora mismo estoy como contralto. Cantaré en el balcón izquierdo de la Maestranza», dice.

Aunque se le haya diagnosticado un cáncer, Marisa es ejemplo de compromiso con esta 'Novena participativa', ya que a pesar del tratamiento ha podido acudir a casi todos los ensayos. «Estoy loca de contenta. He descubierto un mundo maravilloso. Me di cuenta de que iba a estar con profesores y músicos excelentes, y me pareció un regalo de la vida. Lo estoy disfrutando mucho aunque me hayan diagnosticado una enfermedad oncológica. El tratamiento me ha dificultado alguna vez los ensayos. Isabel Chía se ha portado muy bien conmigo. No he querido faltar a ningún ensayo. Con Elena Gauna me he intercambiado emails y siempre nos da indicaciones. Nos dice lo que hay que estudiar más para la siguiente sesión. La comunicación ha sido constante».

Comenta igualmente Marisa Gento que «el ensayo que hicimos este pasado lunes fue apoteósico» y destaca que «tanto María Elena Gauna como Isabel Chía han hecho una gran labor para coordinar un coro de 480 voces». Asimismo, ya está contando las horas para empezar los ensayos, a partir de este lunes, con Isabel Rubio y con los músicos de la Sinfónica de Sevilla. Por todo eso espera que esta gran experiencia se repita en un futuro.

Elena Cabezas del Toro es una de las cantantes más jóvenes de este coro participativo ABC

Por su parte, Elena Cabezas del Toro es una joven estudiante sevillana de Pedagogía. A sus 19 años, lleva toda su vida vinculada a la música porque sus padres cantaron los primeros 'Mesías participativos' de Haendel que organizó la Sinfónica de Sevilla a partir del año 2000. «Muchas personas que actuaron entonces están ahora reviviendo la experiencia con este coro participativo», afirma. Elena es contralto y actuará en la terraza par del Maestranza. «Nos están colocando por apellidos, por eso curiosamente podré estar al lado de mi madre y mi padre estará un poco más adelante», subraya.

Añade que conocía la obra, pero nunca la había cantado con anterioridad. De hecho, es la primera vez que canta en alemán. «Es una obra que está escrita muy aguda para todas la cuerdas. Para tenores y sopranos es un reto. Entre el alemán y lo alta que está escrita la obra es un reto. Que suene bien es complicado», reconoce.

Asimismo, señala que «me encanta cantar en el Teatro de la Maestranza. Siempre voy a los preestrenos jóvenes cuando tengo la oportunidad. Tengo mucha suerte de haber ido a tantas óperas. El teatro hace muy buena labor poniendo las óperas y los conciertos más asequibles para la gente joven. Las personas de hasta 30 años van a los preestrenos y podemos ver las óperas por 10 euros». El año pasado la ROSS tocó en la Facultad de Geografía e Historia y «fui por primera vez a un concierto de la ROSS. Fue 'Carmen' en versión un concierto. El pasado día 26 de junio pudimos ir gratis al concierto Gran Sinfónico porque nos regalaron las entradas por participar en los coros», asegura esta estudiante.

Elena canta en la Sociedad Musical de Sevilla junto a sus padres. «Llevo desde este curso y en febrero hicimos el 'Réquiem' de Mozart. Mis padres llevan ahí toda la vida, hacía falta gente y me apunté. Lo bueno es que puedo compatibilizarlo con los estudios», subraya. Por último, dice que «poder cantar con mis padres y compartir la música con ellos es fantástico», por eso está deseando apuntarse a una nueva experiencia participativa de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.