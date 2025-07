Coque Malla: «Escribir canciones es lo que voy a hacer toda mi vida, tengan éxito o no»

En las últimas décadas, la industria musical ha dado un giro de 180 grados. En esta vorágine de novedades y evolución constante en los gustos y formatos, a los veteranos de la música no les ha quedado más remedio que subirse a la montaña rusa ... del cambio.

Con un recorrido que abarca los últimos 40 años, Coque Malla es uno de esos artistas que han sabido reinventarse sin perder su esencia. Muchos lo recuerdan como el carismático líder de Los Ronaldos, aquel grupo madrileño que marcó a toda una generación con himnos como 'Adiós papá' o 'No puedo vivir sin ti'. Aunque el grupo se disolvió, su carrera no se quedó anclada en el recuerdo de la década de los 80. Con el paso del tiempo, Malla ha demostrado que su talento va mucho más allá de aquellos años de juventud rebelde.

No todos los días se celebran cuatro décadas sobre los escenarios, por eso, los conciertos de este año, entre los que se encuentra el de este viernes en el Tío Pepe Festival de Jerez de la Frontera, repasará los grandes éxitos de su carrera como homenaje a lo vivido, sin dejar atrás su etapa en Los Ronaldos. Sin duda, será un reencuentro con las canciones de todas sus etapas, con el público de siempre y con los que se han ido sumando por el camino.

- ¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza cuando piensa en sus inicios en Los Ronaldos?

- Muchos y ninguno. Para empezar, es que no soy nada de recordar. Vivo muy centrado en el presente. En el presente tengo un éxito casi más sólido y mucho más cómodo que el que tuvimos con Los Ronaldos en aquellos años. Hay que tener en cuenta que la industria de la música en España era muy precaria y tocábamos siempre gratis. Éramos un poco como una orquesta de lujo. Ahora no. Ahora, con el éxito que estoy teniendo en solitario, son conciertos mucho más serios, y el respeto y el cariño del público es mucho más sólido que lo que vivíamos por aquel entonces. Eso me hace mucho disfrutar y vivir en el presente. Eso sí, de Los Ronaldos tengo un recuerdo buenísimo. Éramos muy amigos y lo pasábamos muy bien, pero me interesa más el presente que los recuerdos del pasado.

- ¿Hay algo que haya aprendido de sí mismo a través de la música?

- Supongo que lo único que sé hacer y que puedo hacer es esto, hacer canciones. Es mi destino, es mi oficio y no sé hacer otro. Está el cine y de vez en cuando hago películas, pero mi oficio principal es el de escribir canciones y es lo que voy a hacer toda la vida, tenga éxito o no tenga. Eso es lo que he aprendido. Cuando no tenía éxito, hacía lo mismo: hacía canciones y salía por ahí a tocar. Ahora que tengo éxito, hago lo mismo: hacer canciones y salir por ahí a tocar. Lo único que viene más gente, pero mi profesión es esa, y siempre lo va a ser.

- Este viernes actúa en el Tío Pepe Festival. ¿Qué espera de este concierto?

- Como siempre, no espero nada, porque cuando esperas cosas de los conciertos, siempre te defraudan. Al final lo shows son hechos y circunstancias activas presentes, y puede pasar cualquier cosa. De hecho, es maravilloso que pase cualquier cosa. Cada público es diferente y nunca sabes lo que te vas a encontrar, entonces lo mejor es no esperar nada, sino dejarte llevar por lo que vaya ocurriendo con la música, la emoción y el momento presente. Claro está que deseo que sea un concierto maravilloso, que la gente lo pase muy bien y que se llene hasta arriba, pero esperar… Vamos a ver lo que ocurre, lo averiguaremos cuando ocurra.

- ¿Hay algo nuevo del espectáculo que pueda adelantar?

- No, es el espectáculo que estamos llevando todo este año, el que hicimos en el Movistar Arena y en los conciertos posteriores. Es un espectáculo muy poderoso y habrá canciones de todas las épocas, con guiños a Los Ronaldos, pero también muy en el presente. A pesar de ser por el 40 aniversarios, no es una gira nostálgica. Hay canciones de todas las épocas, pero el sonido y la banda, los visuales que llevamos y el espectáculo, está muy situado en el presente y es muy poderoso. Lo bueno es que el concierto de Jerez será de los pocos del año. El otro día tocamos en Málaga y también lo pudimos hacer, además tocamos solos, por lo tanto, pudimos hacer el espectáculo entero, que es como cobra realmente sentido. Hay una parte que arranca muy fuerte con canciones de Los Ronaldos y luego hay una parte acústica en la que me quedo solo sobre el escenario. Cuando tocamos en festivales y tenemos que tocar una hora o 50 minutos porque hay otros grupos, no se puede dar de la misma manera. En cambio, cuando tocamos solos, podemos hacer el espectáculo entero, como fue concebido.

- ¿Sigue sintiendo nervios antes de alguna actuación, o tras cuatro décadas se lo toma todo con calma?

- Siento muchos nervios, excitación y sigo con una ilusión que incluso a mí mismo me sorprende. Cuando estoy haciendo la maleta porque al día siguiente tengo concierto, es como cuando de pequeño ibas de excursión con el colegio. Nosotros, además, tenemos una energía increíble con la banda y con todo el equipo. Nos llevamos muy bien, somos como una familia, y es una alegría. Ir a tocar en bolos con mal rollo sería un bajón, pero por suerte, en nuestro caso, es una alegría.

Coque Malla en Tío Pepe Festival Fecha y hora: 1 de agosto a las 22.15 horas.

Lugar: Bodegas Las Copas, Jerez de la Frontera.

Entradas: en este enlace.

- ¿Hay alguna canción a la que le tenga especial cariño?

- No, la verdad es que cada canción es diferente, tiene su alma, su espíritu, su momento. Hay giras en las que hay una serie de canciones que no tiene sentido tocar, otras que sí. También depende mucho del formato. No es lo mismo tocar en un festival delante de 30.000 personas que tocar en un teatrito o tocar yo solo con la guitarra. Los repertorios van cambiando por esas circunstancias. Hombre, hay una serie de canciones que son obligatorias, por así decirlo, y que si no tocase, el público fliparía un poco. Ahora, teniendo esos temas asegurados, el resto dependen del formato, del momento, de la gira.

- Ha mencionado que la industria musical ha evolucionado significativamente. ¿Qué consejos le daría a alguien que está empezando en este sector?

- Yo soy muy malo dando consejos. En mi vida profesional, he seguido sugerencias y huellas musicales de artistas, pero no los consejos de otros. Creo que en esta profesión los consejos no sirven para nada porque cada circunstancia es un mundo, y lo único que tienes que hacer es lo que sientes, pero vamos, el que se dedica a esto lo sabe. Entonces, los consejos para los curas, profesores, jueces y eso, pero, para nosotros, los consejos no son muy válidos, la verdad.

- ¿Qué artistas han sido o son su inspiración?

- Hay muchos y muy importantes: Los Beatles, los Stones, Bowie… Todos han sido una guía. Para mí, escuchar a The Divine Comedy fue muy clave en su momento para introducir toda la música orquestal en los últimos discos.

- ¿Por qué hito, actitud o idea le gustaría ser recordado?

- Quiero perdurar en el corazón de mi gente cercana: mi familia, mis amigos, mis hijos… Pero a nivel público, quiero que perduren mis canciones.