Consternación por la muerte de Antonio Rivero Taravillo

La muerte del poeta Antonio Rivero Taravillo a los 62 años de edad está conmocionando a distintas personalidades, tanto de las administraciones públicas como del entorno literario. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha comentado en su cuenta de X que «con Antonio Rivero Taravillo se marcha un extraordinario humanista de la literatura. En pocos días nos iba a regalar su pregón inaugural de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Descanse en paz a este traductor, poeta, novelista, ensayista, editor y librero incontestable.

Igualmente consternada se ha mostrado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quien en su cuenta de X ha lamentado «profundamente el fallecimiento del editor, poeta, traductor y librero Antonio Rivero Taravilllo. En el recuerdo de todos queda una notabílisima obra literaria, entre la que destaca su biografía de Luis Cernuda. Un abrazo a amigos y familiares».

También se ha expresado por X la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno. «Con tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Antonio Rivero Taravillo, una de las voces más singulares de la literatura contemporánea. Sevilla pierde a un poeta, traductor y ensayista que ha enriquecido el patrimonio con su talento La cultura siempre llevará su huella».