cultura

Un congreso reúne en Olivares a destacados especialistas en Juan de Roelas en el cuarto centenario de su muerte

El profesor Benito Navarrete dirige este seminario internacional, que se celebra del 3 al 5 de octubre y que estará dedicada a la memoria de Enrique Valdivieso

Grandes expertos analizarán en un congreso en Olivares a Juan de Roelas, figura esencial dentro de la pintura sevillana

Casimiro Fernández, Benito Navarrete, Isidoro Ramos y Javier Fernández, ante la 'Sagrada Familia' de Juan de Roelas el día que se presentó el congreso en San Luis de los Franceses
Casimiro Fernández, Benito Navarrete, Isidoro Ramos y Javier Fernández, ante la 'Sagrada Familia' de Juan de Roelas el día que se presentó el congreso en San Luis de los Franceses raúl doblado
Andrés González-Barba

Andrés González-Barba

La figura de Juan de Roelas (Flandes, h. 1570-Olivares, 1625) no es sólo una de las más importantes dentro de la escuela de la pintura sevillana, sino que es esencial para entender la evolución del naturalismo dentro del arte español de finales del ... siglo XVI y del primer cuarto del XVII. Con motivo del cuarto centenario de la muerte de este gran maestro, se inaugura este viernes 3 de octubre en la localidad de Olivares el 'Seminario internacional IV Centenario de Juan de Roelas. 1625-2025', que será dirigido por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense Benito Navarrete. Además, este gran evento, que reunirá a los principales expertos que han estudiado a este pintor y que durará hasta el próximo domingo 5 de octubre, será en homenaje al profesor Enrique Valdivieso, fallecido el pasado mes de febrero.

Descarga la app