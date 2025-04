Concha Velasco y su idilio permanente con Sevilla

Si ha habido una ciudad en el corazón de Concha Velasco, esa ha sido sin lugar a dudas Sevilla. La actriz vallisoletana, que ha fallecido este sábado, actuó a lo largo de su carrera en innumerables ocasiones, haciendo del Teatro Lope de Vega uno de sus escenarios predilectos y en donde más veces actuó. También dejó su impronta en otros espacios de la ciudad como el antiguo Álvarez Quintero o el Teatro Central.

Siendo niña, Concha Velasco pisó por primera vez los escenarios de Sevilla formando parte del cuerpo de baile de un espectáculo de Manolo Caracol, porque la actriz dio sus primeros pasos en el mundo da la danza. A partir de ahí han sido innumerables las veces que la actriz ha estado en la capital hispalense estrenando sus principales obras teatrales. A finales de los cincuenta actuó también como bailarina en Sevilla en el 'Fausto' que hizo Alfredo Kraus.

En el Lope de Vega ha actuado en innumerables ocasiones, como la versión de 'Carmen' de Antonio Gala que presentó en el año 1990. Se trataba de una comedia musical que cosechó un gran éxito. Como no podía ser de otra forma, cuando se anunció que Sevilla iba a ser sede de la Exposición Universal de 1992, la actriz se implicó en el proyecto y hay una fotografía de ABC en la que se recoge la visita de la actriz en mayo de 1990 observando una maqueta que mostraba cómo iba a quedar el recinto de la Cartuja. Ese compromiso la llevó a estrenar el 2 de octubre de 1992 en el Teatro Central la obra 'La truhana', de su inseparable Antonio Gala. Se trataba de una obra de teatro musical en dos actos con música de Juan Cánovas.

Concha Velasco visitando las obras de la Expo'92 en mayo de 1990 ABC

También en el Lope de Vega triunfó con otro musical muy popular, 'Hello Dolly', en el año 2003, obra con la que permaneció dos semanas y logró un gran lleno. Otras grandes obras que ha dejado en ese escenario han sido 'La vida por delante' (2010), en versión de José María Pou. En 2012, y de la mano también del director y actor catalán, presentó en el coliseo de la avenida de María Luisa 'Concha, yo lo que quiero es bailar'. Se trataba de una obra con texto escrito por el dramaturgo Juan Carlos Rubio sobre la biografía y relato oral de la actriz. Otro de sus títulos más sobresalientes fue 'Hébuca' (2014), de Eurípides, con la que triunfó en el Festival de Mérida antes de recalar en Sevilla. Regresó igualmente al Lope de Vega en 2015 con 'Olivia y Eugenio', donde interpretaba a una madre que tenía un hijo con síndrome de Down, encarnado por Rodrigo Raimondi.

El estreno nacional en Sevilla de 'Reina Juana'

En abril de 2016 protagonizó el estreno nacional en el Teatro Lope de Vega de la obra 'Reina Juana', de Gerardo Vera. El éxito que tuvo este espectáculo -donde la actriz encarnaba en un monólogo a Juana la Loca- hizo que se vendieran todas las entradas. En 2019 pisó de nuevo las tablas del Lope de Vega con la obra 'El funeral', escrita por su hijo, Manuel M. Velasco . En febrero de 2021 regresó a su escenario fetiche para presentar 'La habitación de María'. Fue la última vez que actuó en Sevilla tras lograr una impresionante carrera que superaba las 80 películas y más de 33 producciones escénicas.

En una entrevista que le concedió a Luis Ybarra en febrero de 2021 ante el estreno de 'La habitación de María' en Sevilla y que fue la última que ofreció a ABC de Sevilla, la actriz se pronunció sobre el hecho de que su entorno le instara a abandonar su oficio, pero ella era fundamentalmente un animal del escenario y nunca pensaba en la retirada. «A veces he pensado en dejarlo, pero tengo ya otros proyectos para cuando acabemos con este. Si de mí depende, me quedo un rato más». Además, se pronunció sobre sus quehaceres en la compañía teatral en la que trabajaba: «Tras las bambalinas, hago de ayudante, estoy para todo. A mi hijo le friego el suelo donde ensayamos si hace falta. Vivo para esto, después de todo. Me da igual que en Sevilla salgamos a escena por la mañana o por la tarde. Yo, personalmente, estoy encantada por poder hacer lo que me gusta después de haberme jubilado hace mucho». Ahora ya por fin descansa en paz esta gran dama del cine y del teatro español.