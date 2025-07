Clausura del festival de Mont de Marsan, el flamenco desde Extremadura a Triana

A la hora de escribir estas líneas, ya de madrugada, suena en la calle una copla, 'María la Morena, Morena puso un potaje'. Parece como si estuviera en la calle Betis en la Velá de Santa Ana, pero no es tal. Se trata de los 'post' del Festival de Mont de Marsan, en las Landas francesas, que todas las noches tras las actuaciones de los artistas en teatros y espacios al aire libre, las sevillanas suenan por toda la plaza Charles de Gaulle.

Y allí bailando están ellas, un grupo de mujeres de la peña flamenca de Burdeos, que han llegado para ver los espectáculos del festival y que ponen a prueba su aprendizaje de las sevillanas, «venimos todos los años, dicen, y ahora estamos organizándonos para ir a la Bienal de Flamenco de Sevilla el año próximo». La afición les mueve.

En una esquina de la plaza hay dos puestos de calle donde venden trajes de flamenca, chaquetillas, zapatos y todos los adornos posibles como mantoncillos, peinetas, y pendientes de flamenca. Incluso han diseñado un bolso de volantes que está haciendo furor.

Y es que Mont de Marsan, cuyo Festival de Arte Flamenco en su 36 edición concluye el domingo 6 de julio, lleva seis días luciendo la palabra flamenco en la radio, los escaparates, grandes fotos en las calles y sobre todo por la 'procesión' constante de artistas flamencos que también llenan calles y cafeterías. Hasta una famosa chocolatería ha hecho un escaparate muy flamenco y chocolatero.

Si el festival lo inauguró el Ballet Flamenco de Andalucía con la obra 'Pineda', el estrellato se lo ha llevado este año el flamenco de Extremadura que con el título de 'Badajoz, flamenco sin fronteras', ha tenido cuatro actuaciones de sus más relevantes artistas, entre los que ha destacado el veterano Alejandro Vega, el tito Alejandro, como le llaman los artistas, gitano donde los haya, emparentado con Porrina de Badajoz y tío de Remedios Amaya, que ha actuado junto a guitarristas como Joaquín Muñino y Manolín García. El 'tito Alejandro' protagonizó ante el goce de los artistas del festival, los 'post' en la cantina del mismo hasta altas horas de la madrugada. Su voz, sus anécdotas y sus ocurrencias, aún resuenan en los oídos de artistas como José Valencia, al que 'tito Alejandro' llama 'el abogado'. El buen humor reina en el festival.

José Valencia y la guitarra de Juan Requena en un momento de la actuación matthieu sartre arte flamenco

El público del teatro Le Pôle se ha puesto en pie atronando en aplausos en varias ocasiones, con Eva Yerbabuena que presentó 'Oscuro y brillante', con Esteve-Paños y su vibrante y sesudo estudio sobre los bailes de antes del flamenco reflejados en 'La confluencia', y cerrando este ciclo, la trianera Manuela Carrasco, a quien adoran en Mont de Marsan y donde tiene fieles seguidores.

Se ha visto el flamenco de Málaga con Luisa Palicio, el de Sevilla con Fernando Jiménez; el flamenco de familia con los Gómez y el baile de El Yiyo; la guitarra almeriense de Niño Josele; el baile de María Canea, y el día 5 Jerez atronará la jornada con nombres como Miguel Angel Heredia o Jesús Méndez. Es un suma y sigue, flamenco de todas las procedencias para un festival que quiere crecer.

Por eso este año ha inaugurado un nuevo ciclo que se celebra en el Café Musique, y según el director del festival, Lionel Niedzwiecki, «con este ciclo queremos atraer nuevos públicos, renovar la afición al flamenco». Por eso en este espacio han actuado nombres como Alba Carmona o la trianera Rosario la Tremendita, que presentaba ante un público ávido de saber, su nuevo palo, 'la tremolera', «un cante inspirado en la chuflilla de Triana que cantaba Juan Valderrama, dijo. Tremendita actuó con su bajo eléctrico haciendo con este instrumento las falsetas de la guitarra por taranta.

La granadina Marina Heredia tuvo que luchar contra los elementos el día de su actuación por la altísima temperatura inusual que había en la ciudad, y que ni siquiera la climatización del teatro pudo paliar. Aún así, seguiriyas, tangos, bulerías, guajiras, fandangos..., con la guitarra de El Bolita..., y el teatro Moliére en pie. La granadina en estado de gloria, decía el público.

Y al mismo teatro con nombre de dramaturgo llegó Lebrija con José Valencia con la guitarra de Juan Requena presentando los cantes de su tierra. Recordaba Valencia cómo había llegado a este festival francés con 16 años de la mano del desaparecido guitarrista Pedro Bacán, y entre los palos que cantó, quiso rendir homenaje, no sólo a su tierra, sino a los protagonistas, «voy a cantar por galeras, que para mi es un palo más, y para rendir homenaje a uno de los grandes cantaores de todos los tiempos», dijo al público refiriéndose a Juan Peña Lebrijano.

Rosario la Tremendita inauguró un nuevo espacio para los más jóvenes matthieu sartre arte flamenco

Y al teatro Le Pôle llegó Manuela Carrasco, con un espectáculo 'Siempre Manuela', en el que estaba acompañada de Enrique el Extremeño, La Tobala, Pedro Sierra, Manuel Tañé, Joselito Carrasco, entre otros artistas. «Yo necesito rodearme de grandes artistas, si no, no puedo actuar», decía la bailaora. Su aparición en escena, sentada con un mantón de manila sobre su regazo y la cabeza baja, hizo estallar al público en el primer momento. Luego llegó todo lo demás. La bailaora, que cumplirá 67 años, decía en el contacto con el público por la mañana que, «ya sólo estoy en manos de Dios, yo me encuentro bien y quiero seguir, tengo fuerza y hay Manuela para rato», aseguraba

Treinta y seis años de flamenco en una ciudad como Mont de Marsan en la región de Aquitania con una población que no llega a los treinta mil habitantes, pero que se convierte en el epicentro del flamenco cada año durante una semana. Una cita que ya forma parte del calendario habitual de los artistas de este arte tan genuino. Y para el año que viene, los planes ya han empezado. Larga vida.

